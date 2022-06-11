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Рашисты похитили студента на временно оккупированной территории Запорожской области
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Военные РФ на временно оккупированной территории Запорожской области похитили студента колледжа Артура Ярошевского.
Об этом сообщает Украинская ассоциация студентов, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера подло и зверски был похищен председатель студенческого совета Ногайского профессионального колледжа ТГАТУ им. Дмитрия Моторного - Артур Ярошевский.
Произошло это на временно оккупированной территории. Они пришли к нему домой, говорили, что заберут на час(!) для допроса. Следом провели обыск и забрали ценные вещи и технику.
Сейчас его судьба и текущее местонахождение неизвестны", - говорится в сообщении.
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+12 omelyan k
показать весь комментарий11.06.2022 12:23
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Починаймо дивитися в майбутнє. Ви ж не будете стверджувати,що на фронті виключно 25%?
Що відбувається,чому противник так легко користується залізницею?
Є така народна прикмета - голосуєш за "сєрпом по яйцам" - значить скоро будеш шукати бомбосховище, а по залізниці будуть вивозити твоє збіжжя.
Первые три с половиной месяца боевых действий, когда противник уже не прячется за попочленцев, отпускников или заблудившихся, а применяет всю мощь своей армии, продемонстрировали общие черты, присущие совковой армии. А она всегда действовала по принципу старого анекдота: «мы будем есть Г, но я знаю, где его много». И действительно, Г там было во всем, за что ни возьмись. Если взять простого пехотинца, то можно не сомневаться в том, что одет он был в г, обут - в еще более отвратительное г, да еще и с портянками. Личное оружие - г, снаряжение… его трудно было назвать снаряжением, поскольку назвать таковым «вещмешок» и подсумки для магазинов мог только отчаянный оптимист. Личная аптечка… а кто видел в лицо именно личную аптечку?
Сами солдаты, как боевые единицы, были Г, поскольку в своем большинстве оружие видели на присяге и когда ходили в караул, а стрельбы если когда и были, то сколько там патронов давали отстрелять? Офицеры были - Г в квадрате. В моей части они практически на 100% были запойными, хроническими алкоголиками, а моя часть относилась к элитным войскам и могу только представить, что творилось в менее пафосных войсках. По крайней мере, когда пришлось отдыхать на гарнизонной гауптвахте, наблюдал несколько офицеров, занятых тем же самым, которые натворили что-то уголовное под синькой и ждали трибунала.
Техника же была настолько вопиющим Г, что об этом вслух даже говорить было нельзя. В моей части, как и во всех остальных, был автопарк, охраняемый караулом, поскольку большая его часть была отведена под склады НЗ. Каждый раз новый караул принимал парк с опечатанными боксами НЗ. Эта техника стояла в готовности вступить в действие, на случай войны. Она была зашита в оперативные планы и в случае войны, должна была мгновенно покинуть расположение части и убыть в отведенный планом район сосредоточения.
Так вот, как-то на мобилизационных учениях пришлось долго ждать команды «отбой» в зимнем лесу и наши офицеры выпили все, что было с собой и даже запас спирта, которым что-то там протирать надо было и бухать пришлось то, что могли достать солдаты на ближайших хуторах. На этой стадии все уже сидели в одной палатке и бухали за одним столом. Субординация не то, чтобы пропала, но ослабевала до самого минимума.
И вот в момент, когда «на борт» было принято достаточно много, стали рассуждать об оружии. Начала этого разговора я не уловил, но когда зам командира по технике и вооружениям громко начал доказывать, что пистолет Макарова выдается только для того, чтобы офицер мог спокойно застрелиться, я подключился к этому дискурсу. Тут его один из офицеров попытался остановить, мол - не нужно разбрасываться такими словами, но неудачно. Этот офицер недавно вернулся из Афгана по ротации и к таким речам относился не так, как другие. Но зам по тех разошелся и уверенно сказал, что если часть поднимут по тревоге и технику НЗ прийдется выгонять из боксов, он тут же застрелится и не станет ждать трибунала.
А детали уже потом пояснили водители - срочники. Та техника, которая использовалась повседневно, по своей сути была Франкенштейном. Она сыпалась так, что постоянно нуждалась в ремонте, а запчасти по-тихому, но с ведома зампотеха, снимали с тех самых аппаратов, которые стояли на НЗ. И поскольку ту технику никто не видел, то мало кто знал, что там стоит. Но то, что ничего из этого не выйдет из боксов, сомнений не вызывало. Тогда мы слабо себе представляли, какой противник нас ожидает, если придется воевать со злобным Западом, но в библиотеке были книжечки, уже не помню, с каким именно грифом, «для служебного пользования» или «секретно», так вот в них были фотографии форменной одежды американских, британских и еще чьих-то вооруженных сил. Причем, все виды форменной одежды, от полевой до парадной, и для каждого рода войск. Потом - знаки различия воинского звания, шевроны и прочее.
Еще тогда это разнообразие форменной одежды, которая выдавалась одному бойцу, натурально удивляло. А еще удивляло то, что по внешнему виду форма рядового не сильно отличалась от формы генерала. Ну а у нас был «хэбчик» для повседневного ношения и «парадка» на выход, с бестолковой шинелью. Но уже тогда возникало подозрение в том, что там на солдат смотрят не как на скот, или как в совке. И во всем этом главенствовал тот самый принцип: «да - Г, но его много».
А от замполитов мы постоянно слышали одно и то же, что наше оружие - самое лучшее, и пояснение, что мол, в отличии от заумного оружия врага, наше - простое, и освоить его может любой дурак. Его легко починить, если что, а главное - такое простое и надежное оружие можно выпускать тоннами, тысячами или миллионами, причем - где угодно, на любом производстве, которое легко допилить для выпуска военной номенклатуры. И вот нынешний противник пошел по тому же самому пути.
Дело даже не в том, что на его вооружении - масса старого, а порой - антикварного оружия, а в том, что даже недавно выпущенное оружие сделано под совковую концепцию ведения войны. Если это артиллерия, то ее должно быть много - десятки тысяч стволов. Самолетов и танков - тоже должно быть много, а боеприпасов к ним столько, что сосчитать невозможно. То есть, изначально закладывалась концепция превосходящей массы. А эта концепция, хочешь ты того или нет, является антагонистом концепции - оружия не слишком много, но оно - высокого качества и имеет максимальную эффективность.
То есть, надо выбирать что-то одно из двух, оружие должно быть либо хорошее, либо его должно быть много. Совместить эти крайности практически невозможности, по ряду объективных причин. Стоимость - всего лишь одна из них. Другим важным фактором является принцип разумной достаточности. То есть, военная доктрина предполагает применение военной силы для противостояния конкретным угрозам. И вот выпущенного хорошего оружия должно быть достаточно.
Избыток - не нужен. Его будет трудно обосновать, а с другой стороны, каждая система вооружений имеет определенный строк актуальности, а потом надо переходить на новые образцы оружия, которые соответствуют новым требованиям. В таком случае, проще поменять на новые 100 гаубиц, чем 1000. Отсюда и возникает принцип разумной достаточности.
Этот же принцип можно применить и к личному составу. Разумная достаточность позволяет содержать компактные вооруженные силы, у которых имеется все необходимое для выполнения своих задач, например - та же гаубица, которой нужен 1 выстрел, вместо 10-15, чтобы поразить конкретную цель, на конкретном расстоянии. А раз так, то для нее нужно меньше боеприпасов, проще логистика и нужно меньше личного состава, чтобы поразить эту самую цель одной вместо 10, гаубиц. А каждый может поинтересоваться, какой расход артиллерийских боеприпасов закладывается на уничтожение одного опорного пункта противника, силами гаубиц Д-20, после этого возникнет зримая разница концепций.
Но вернемся к 3,5 месяцев. За это время враг показал, что в общем, авиация, даже новейшая, у него не то, что совсем Г, но она уже достаточно близко пришла к этому определению, флот - тоже, ну а сухопутные войска показывают ровно то, о чем мы писали выше. А все это вместе говорит о том, что враг усиленно готовился к войне, но только к войне вчерашнего дня. Достаточно вспомнить о том, как долго, нудно и в красках, они рассказывали о том, что их авиация без всяких там заумных штучек уже опережает американцев с их пятым поколением.
Наверное, многие помнят о том, как их аэропланы бодро летали над британским эсминцем или американским самолетом радиотехнической разведки. При этом, обязательно следовал текст о том, что будь на то приказ, вот этот эсминец, да что там - авианосец, не говоря уже о разведчике, был бы сбит в один момент. И лох, держащий в одной руке флакон с боярой, а в другой - балалайку, капая слюной рассуждал о том «как мы их всех». Им никому в голову не приходило, что этот самый аэроплан пролетел над эсминцем просто потому, что его никто не собирался сбивать и что в данном случае, на идиота просто никто не обращал внимания. Тем более, что визуально можно определить, что летит он без ракет на подвеске.
И вот сейчас мы видим, что их авиация работает в крайне усеченном режиме, желательно - не залетая в небо Украины, поскольку велика вероятность того, что назад уже прийдется возвращаться либо пешком, либо в черном кульке. А самое интересное здесь то, что в небе Украины нет самолетов пятого поколения. По крайней мере, за эти три с половиной месяца они еще не работали в нашем небе. Тем не менее, самые хваленые вундервафли уже не рискуют «отсвечивать», а кто не успел отвернуть, уже разбирается на сувениры и распиливается на брелки предприимчивыми украинцами.
Да что там! Их бомбардировщики стреляют ракетами над акваторией Каспийского моря. Оно и понятно, таких аэропланов у мордорчан не очень много, и если такого бегемота завалят над нашей территорией, то позор будет настолько масштабным, что мировая пресса будет неделю гудеть не умолкая, а карикатуры будут сыпаться как из рога Изобилия, почище чем после потопления крейсера Москва.
Кстати, о флоте. Их новейшие корветы уже тоже оттянулись подальше от наших берегов, чтобы не пойти на рандеву со своим флагманом. А ведь совсем недавно и о них рассказывали легенды, как о загадочной планете «Неберуцу», мол - «никака така причина их не возьмет». Но в итоге оказалось, что надо валить от украинских берегов подальше… и тут возникает вопрос о том, что им вообще никакой флот не противостоит, а только что они рассказывали о том, что закатают Шестой флот США натурально в морской ил. И получается, что раз они так ретируютс
И тут надо вспоминать о том, каков расход снарядов у них заложен на поражение одной цели, например - опорного пункта. Принцип: закидаем снарядами и трупами, действует неумолимо и неукротимо. Это подметили уже все военные аналитические службы, и часть из них приходит к закономерному вопросу о том, почему же они не делают выводов из тех явно неудачных с военной точки зрения операций, которые остались позади. А неудачны они объективно, поскольку всегда есть зависимость между приложенными усилиями и полученным результатом.
Чаще всего, для простоты, берется в расчет уровень потерь и достижения, полученные за счет этих потерь, хотя это - не совсем правильно. Ведь по факту, можно уложить какое-то количество личного состава и потерять технику, пройдя 10 или 20 километров, но цели так и не достигнуть. В таком случае, цена этих 20 километров будет исчисляться не только объемом потерь, но и усугубляться тем, что оперативная задумка не была исполнена в том объеме и в тот срок, как это было заложено в план боевых действий.
А между прочим, низкая эффективность работы войск в указанном выше ракурсе имеет и обратную сторону. Для достижения какой-то конкретной цели должна быть развернута логистика, несопоставимая с той, что имеет противник, обладающий другой армией и другой концепцией ведения боевых действий. Ему нужно больше личного состава, больше техники, а значит - больше техники и боеприпасов. В свою очередь, все это должно формировать крупные склады в прифронтовой полосе, а такие вещи можно делать лишь в том случае, если противник тебе позволить вывалить сотни или тысячи тонн боеприпасов и сотни тонн топлива, а если нет?
И вот те самые эксперты отмечают неэффективность и удивляются, почему путинская армия не делает выводов и наступает на те же самые концептуальные грабли. А ответ здесь достаточно прост и он лежит на поверхности. Там банально - некому этого делать и нечем. Некому потому, что там поколениями учили воевать именно таким образом, закидывая противником массой своего го*на. Даже наши военные говорят, мол оружие у них - го*но, но его у них очень много.
И получается, что даже если бы противник сделал выводы и попытался кардинально изменить тактику ведения боевых действий, то ему пришлось бы уходить из Украины, и несколько десятков лет переформатировать свою армию и переучивать офицерский состав. А плюс к тому - заказывать совсем другое оружие, которого у них нет и не будет. Им надо разорвать замкнутый круг. Военные должны перестать заказывать промышленности Г, а го*няное оружие должно перестать сужать рамки его применения. Без этого - ничего не получится, как ты не извлекай уроки из нынешней войны.
Уверен, что часть их офицеров и генералов прекрасно видят, что они столкнулись с противником, которые все сильнее показывает другую войну, которая им не по зубам, и что старыми методами тут уже мало что сделаешь, но чтобы воевать по-новому, нужно другое оружие, а у них его нет и они с ужасом наблюдают за тем, как ВСУ на ходу перевооружается тем, что дает возможность вести войну следующего поколения, против которой у них нет методов.
Вернее, метод один: если не получается достичь цели с помощью 1000 солдат и тысячи танков, надо согнать 2000 солдат и 200 танков. И там прекрасно понимают, что это ведет к стремительному истощению ресурсов и что хуже того, для достижения одной и той же цели, с каждой следующей неделей боев требуется еще большее соотношение, потому что ВСУ все сильнее уходят в сторону новых методов ведения войны.
Вот простой пример, как оно работает или не работает. Уже буквально все, кто так или иначе - в теме хода боевых действий, отмечают высокую точность работы нашей артиллерии. Но чем это достигается? Наши военные активно практикуют аэроразведку и уже отработали особую тактику ведения огня с разных направлений по одной цели. Плюс к тому, наши артиллеристы - не сброд, который юзает прутин, а грамотные, умелые люди, часто - с высшим образованием и потому к своему делу они подходят очень творчески и уже наработали массу оригинальных приемов. И что очень важно - мы начали получать высокоточное артиллерийское оружие.
Скажем так, после того, как противник столкнулся с новыми методами ведения боевых действий со стороны Турции в Сирии, Ливии, а потом и в Азербайджане, там тоже кинулись использовать дроны для наведения своей артиллерии. В этом они не смогли переплюнуть ВСУ, но даже если дрон указывает цель, то по ней надо умело отработать, а если у вас личный состав Г, то он будет давать тот самый расход боеприпасов, о котором мы вели речь выше. В итоге, вместо прямого и точного поражения цели, он просто методично перепахивает местность. Но дело не только в личном составе, но также - в оружии и боеприпасах.
Мы сейчас начали получать и применять вооружение и боеприпасы, которых у противника нет и не будет. В умелых руках оно дает поразительные результаты и прилеты становятся настолько смачными, что такие видео можно смотреть бесконечно, как на костер или волны. Но именно эти новые средства поражения показывают, что при их создании уже применялись другие концепции ведения боевых действий. В данном случае мы опустим высокоточные возможности поражения техники или подобных целей, а просто посмотрим на то, как на Западе подходят к вопросу уничтожения живой силы противника на открытой местности, в окопах или в легко бронированной технике.
Обычно пехота защищается от артиллерийского обстрела либо вжимаясь в землю на открытой местности, либо укрываясь в окопах. Это помогает в тех случаях, когда огонь ведется в горизонтальной плоскости. Даже когда огонь ведется по очень навесной траектории, например - минометами, то мина падает на поверхность земли, взрывается и осколки поражают цель, разлетаясь примерно горизонтально над поверхностью. То есть, если мина не прилетит точно в окоп или не разорвется совсем рядом с местом, где лежит пехотинец, он имеет шансы выжить.
Но вот противопехотные боеголовки ракет Хаймарс работают не так. Подрыв боевой части происходит на определенной высоте над поверхностью и сверху вниз устремляется конус поражающих элементов. Лежащая на земле пехота будет уничтожена и та, что в окопах - тоже. А благодаря тому, что поражающие элементы изготовлены из твердого вольфрама, то легкая бронетехника тоже превращается в решето с верхней проекции.
Но и это еще не все. Точно так же работают и снаряды к тем же французским 155 мм гаубицам Цезарь. Снабженные дистанционными взрывателями, они действуют вот так.
https://twitter.com/PowerNaShary/status/1535078915462803456
Получается, что вот такое оружие полностью меняет рисунок боя, как это сделали западные ПТРК, которые заточены на поражение цели с верхней, самой уязвимой у танка, проекции. Как бы ты ни городил динамическую защиту, а ракеты следующего поколения работают иначе. И это - тоже меняет рисунок боя, а ВСУ рисуют все более размашисто и в том стиле, к котором армия противника не готовилась, а чтобы что-то сделать контра, ей надо пересматривать буквально все, от собственного оружия до методов ведения боевых действий. На ходу же такое сделать очень сложно, а имея Г в виде личного состава, сделать это невозможно.
Пока все то, что описано выше - находится в движении. Противник еще может себе позволить набрасывать горы своего Г, но все сильнее приходит понимание того, что разрыв в поколение уже просто не даст возможности выиграть старыми методами. Ну а ВСУ шаг за шагом прощаются с совковым наследием, и как сегодня было заявлено, наша армия впервые имеет превышение количества новых калибров боеприпасов над старыми. И процесс этот набирает обороты, пусть и не так быстро, как нам бы того хотелось. Но надо понимать то, что перевооружение в ходе войны, само по себе - подвиг. Ми переможемо!