Рашисти викрали студента на тимчасово окупованій території Запорізької області

Військові РФ на тимчасово окупованій території Запорізької області викрали студента коледжу Артура Ярошевського.

Про це повідомляє Українська асоціація студентів, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора підло і по-звірськи було викрадено голову студентської ради Ногайського фахового коледжу ТДАТУ ім. Дмитра Моторного - Артура Ярошевського.

Відбулося це на тимчасово окупованій території. Вони прийшли до нього додому, говорили, що заберуть на годину(!) для допиту. Слідом провели обшук і забрали цінні речі та техніку.

Наразі його доля та поточне місцеперебування невідоме", - йдеться в повідомленні.

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