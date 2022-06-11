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Поздно успокаивать руководство РФ, сегодня его следует поставить на место, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Время "успокаивать" руководство России прошло, а сейчас весь мир должен "поставить его на место".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уважаем международное право, уважаем суверенитет и территориальную целостность каждого государства. Но, пожалуйста, не забывайте, что война ведется на нашей территории. Это война на нашей земле. Поэтому мы оказываем давление на Россию. Уже не нужно успокаивать военно-политическое руководство" Российской Федерации. Уж слишком поздно. Нам нужны были превентивные санкции, когда с ними нужно было говорить каждый день, внедрять конкретные финансово-экономические санкции до полномасштабного вторжения", - отметил он.

"Теперь нет серой зоны. Если вы сейчас за мир, то вы поддерживаете Украину, если вы поддерживаете эту конкретную войну, то вы находите взаимопонимание с Российской Федерацией. Вот и все. Слишком поздно это обсуждать. Это политическая игра и не более того. И я думаю, что сегодня весь мир должен поставить на место руководство России. И их место – на их территории. И там они должны жить и решать, что им делать", – добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не стремится заходить на территорию РФ, мы уважаем международное право, - Зеленский
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Топ комментарии
+23
Юрій Бутусов

3 год ·

Думаю, після заяви Байдена, що президент Зеленський ігнорував його попередження поо вторгення, усі вже зрозуміють чому я так гучно говорив про Вагнергейт та називав це державною зрадою, і чому Зеленський також ігнорував моє розслідування. Тому що тісно пов'язаний з Росією та люстрований за роботу на Януковича Руслан Демченко був призначений Зеленським на пост начальника комітету по розвідці, і свідомо дезінформував керівництво краіни, і Зеленський підтримував доповіді Демченка, а попередження Байдена, Джонсона та розвідки НАТО ігнорував та відкидав. І спільні з ЦРУ операції провалювалися. Я намагався попередити катастрофу.

А підтримував Демченка перемовник з Росією та Кремлем Андрій Єрмак - голова офісу президента. Вагнергейт розкривав цю схему впливу РФ на рішення керівництва України за півтора роки до початку війни. Нажаль, Зеленський не дослухався до Байдена, і тепер все життя йому треба буде відповідати чому він не послухав НАТО, і говорити це перед могилами десятків тисяч загиблих, які виправляють наслідки жахливих політичних рішень, перед батьками, близькими та вдовами, перед дітьми. Доведеться все ж таки колись почати відповідати за себе, бо час інтерв'ю колись закінчиться, а люди цю війну та її причини не забудуть ніколи. Проросійську політику треба виправляти, і для початку сказати - а де зараз Руслан Демченко, і яку інформацію він зараз дає президенту, який в нього доступ до даних розвідки? Я задавав це питання на прес-конференції, президент на нього не відповів, а Байден про це знов нагадав.
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11.06.2022 14:26
+21


У зв'язку з клістронами, які лише зараз "передали ЗСУ", нагадаємо цю історію про те, як у 2020 році руками ДБР (найпевніше, спецслужбами Росії) була проведена ефективна операція з послаблення української протиповітряної оборони



texty.org.ua

Хто саме у 2020 році допомагав послабити українську протиповітряну оборону?

У 2020 році руками ДБР (найпевніше, спецслужбами Росії) була проведена ефективна операція з послаблення української Протиповітряної Оборони !😠
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11.06.2022 14:13
+13
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11.06.2022 14:35
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Правила форума Совет форумчан
зеленський це тей що взмозі поставити рф на місце-
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11.06.2022 14:10 Ответить
то є так,нашому теляті вовка б з"їсти
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11.06.2022 14:24 Ответить


У зв'язку з клістронами, які лише зараз "передали ЗСУ", нагадаємо цю історію про те, як у 2020 році руками ДБР (найпевніше, спецслужбами Росії) була проведена ефективна операція з послаблення української протиповітряної оборони



texty.org.ua

Хто саме у 2020 році допомагав послабити українську протиповітряну оборону?

У 2020 році руками ДБР (найпевніше, спецслужбами Росії) була проведена ефективна операція з послаблення української Протиповітряної Оборони !😠
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11.06.2022 14:13 Ответить
І як решта подібних справ про зраду та диверсії проти України буде похєрєна,по замовчанню!!!)))
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11.06.2022 14:26 Ответить
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11.06.2022 14:35 Ответить
соскучился по любимому жанру? Или Дерьмак айкосиками перекормил?
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11.06.2022 14:13 Ответить
Русский мир. Взорвали медведя.
https://www.sibreal.org/a/v-yakutii-vahtovye-rabochie-vzorvali-medvedya/31890442.html
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11.06.2022 14:14 Ответить
Мене вже нудить від цього ...
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11.06.2022 14:14 Ответить
Геракакл ты наш -уйди сам в отставку и дай это сделать тем кто знает что такое руководить Украиной.
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11.06.2022 14:16 Ответить
Ак написали ж про нього - краде б йшов у добровільну відставку.
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11.06.2022 14:44 Ответить
заЯц во хмелю.
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11.06.2022 14:19 Ответить
Ох..ть,приборкувач скаженних та навіжених!!!!))
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11.06.2022 14:19 Ответить
Манія величі прогресує,Банапарт Оманський!!))
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11.06.2022 14:21 Ответить
Юрій Бутусов

3 год ·

Думаю, після заяви Байдена, що президент Зеленський ігнорував його попередження поо вторгення, усі вже зрозуміють чому я так гучно говорив про Вагнергейт та називав це державною зрадою, і чому Зеленський також ігнорував моє розслідування. Тому що тісно пов'язаний з Росією та люстрований за роботу на Януковича Руслан Демченко був призначений Зеленським на пост начальника комітету по розвідці, і свідомо дезінформував керівництво краіни, і Зеленський підтримував доповіді Демченка, а попередження Байдена, Джонсона та розвідки НАТО ігнорував та відкидав. І спільні з ЦРУ операції провалювалися. Я намагався попередити катастрофу.

А підтримував Демченка перемовник з Росією та Кремлем Андрій Єрмак - голова офісу президента. Вагнергейт розкривав цю схему впливу РФ на рішення керівництва України за півтора роки до початку війни. Нажаль, Зеленський не дослухався до Байдена, і тепер все життя йому треба буде відповідати чому він не послухав НАТО, і говорити це перед могилами десятків тисяч загиблих, які виправляють наслідки жахливих політичних рішень, перед батьками, близькими та вдовами, перед дітьми. Доведеться все ж таки колись почати відповідати за себе, бо час інтерв'ю колись закінчиться, а люди цю війну та її причини не забудуть ніколи. Проросійську політику треба виправляти, і для початку сказати - а де зараз Руслан Демченко, і яку інформацію він зараз дає президенту, який в нього доступ до даних розвідки? Я задавав це питання на прес-конференції, президент на нього не відповів, а Байден про це знов нагадав.
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11.06.2022 14:26 Ответить
Воно то так, але про проросійськість Зєлєнского і його команди треба було кричати перед виборами 2019 року. Тепер можна лише констатувати факт, як статист.
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11.06.2022 14:48 Ответить
чмо зелене
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11.06.2022 14:26 Ответить
Минулої неділі, з балкона своєї київської квартири наблюдав, як спокійно летять кацапські ракети через Київ на ДВРЗ. І у мене з'явилася думка: а що заважає куйлу випустити десяток ракет по маєтку преZедента в конче заспі чи по його будинку в Маріїнському парку, чи по Банковій? А потім прийшов до думки, що куйлу не вигідно знищувати цього зеленого бовдура, бо з ним Україна приречена жити у постійному розбраті, в злиднях і колосальній корупції, і при цьому буратіно дуже легко контролювати бо він зараз постійним наглядом гєбнявих агентів впливу (дєрьмак, тастров, баканов, дємченко і тд). І позавчора, коли британський часопис, опублікував інфу про те що хламідія бореться за зняття санкцій з олігархів куйла - вкотре отримав підтвердження моїх слів.
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11.06.2022 14:27 Ответить
Место этих руководителей и парашников на эшафоте в городе Гаага.
Место руководителей и слуг народа с голосящими старухами и опхжистами в ИТК№4 Житомира.
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11.06.2022 14:28 Ответить
Вофчик, ты чего, а как же переговоры, перетереть с фашистом на злободневные темы, забыл что-ли????????
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11.06.2022 14:34 Ответить
Та він ніколи і не заморочувався, щоб щось пам'ятати. Там дитяча чиста свідомість - що напигуть, те і читає, навіть не стараючись вникати у зміст.
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11.06.2022 14:51 Ответить
Поздно, стыдно и печально..
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11.06.2022 14:43 Ответить
янелохбоневтик
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11.06.2022 15:03 Ответить
Цікаво що каже оте ЗЕлене чмо , яке колись тріпало язиком **що нада подивитись в очі путіну (які намальовані на його задниці,) і перестати стріляти, злив операцію по вагнеровцям - і тепер стільки полягло народу ЗЕЛІКУ дійшло що треба робити ? ДУЖЕ ПРИКРО що в нас ТАКА ВИЩО-ТУПОРИЛА-ЗЕЛЕНОКРИВОРІЗЬКА ОСВІТА , чого мовчить ЗЕпапінька коли називав УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД за критику ЗЕЛІ ТУПОГОЛОВОЮ СІРОЮ МАСОЮ - ЯКА ТЕПЕР ДАЄ прочухана кацапні.
СЛВА В С У.
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11.06.2022 15:09 Ответить
Кожна друга новина - Бубочка щось там прогундосив. Ні, я не проти його послухати - на допиті у слідчого.
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11.06.2022 15:32 Ответить
Вова, нужно просто перестать стрелять и посмотреть в глаза пукину.
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11.06.2022 15:47 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/142942
Запропонувати президенту Макрону, віддати Росії частину території Франції, щоб "зберегти обличчя Путіну"
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11.06.2022 16:03 Ответить
Пгставити на місце чи видати кацапам українське громадянство?

Бо Зєлебеня каже одне, а робить зовсім протилежне.
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11.06.2022 16:04 Ответить
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11.06.2022 16:13 Ответить
Війна була неминучою. Зеленський про це знав. Як кандидат на посаду президента України. Він раптом побачив мир в очах президента недружньої держави, думав "задобрити путіна поступками. На жаль, недолекоглядна політика ускладнила й без того хистку оборону України. Тепер вихід один-необхідно відновлювати кордони України 1991 року. Неймовірно важче і складніше це зробити заради спасіння України. Заради спасіння людей українських, заради перемоги над ворогом.
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08.07.2022 14:21 Ответить
 
 