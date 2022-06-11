Поздно успокаивать руководство РФ, сегодня его следует поставить на место, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Время "успокаивать" руководство России прошло, а сейчас весь мир должен "поставить его на место".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы уважаем международное право, уважаем суверенитет и территориальную целостность каждого государства. Но, пожалуйста, не забывайте, что война ведется на нашей территории. Это война на нашей земле. Поэтому мы оказываем давление на Россию. Уже не нужно успокаивать военно-политическое руководство" Российской Федерации. Уж слишком поздно. Нам нужны были превентивные санкции, когда с ними нужно было говорить каждый день, внедрять конкретные финансово-экономические санкции до полномасштабного вторжения", - отметил он.
"Теперь нет серой зоны. Если вы сейчас за мир, то вы поддерживаете Украину, если вы поддерживаете эту конкретную войну, то вы находите взаимопонимание с Российской Федерацией. Вот и все. Слишком поздно это обсуждать. Это политическая игра и не более того. И я думаю, что сегодня весь мир должен поставить на место руководство России. И их место – на их территории. И там они должны жить и решать, что им делать", – добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
У зв'язку з клістронами, які лише зараз "передали ЗСУ", нагадаємо цю історію про те, як у 2020 році руками ДБР (найпевніше, спецслужбами Росії) була проведена ефективна операція з послаблення української протиповітряної оборони
texty.org.ua
Хто саме у 2020 році допомагав послабити українську протиповітряну оборону?
У 2020 році руками ДБР (найпевніше, спецслужбами Росії) була проведена ефективна операція з послаблення української Протиповітряної Оборони !😠
https://www.sibreal.org/a/v-yakutii-vahtovye-rabochie-vzorvali-medvedya/31890442.html
3 год ·
Думаю, після заяви Байдена, що президент Зеленський ігнорував його попередження поо вторгення, усі вже зрозуміють чому я так гучно говорив про Вагнергейт та називав це державною зрадою, і чому Зеленський також ігнорував моє розслідування. Тому що тісно пов'язаний з Росією та люстрований за роботу на Януковича Руслан Демченко був призначений Зеленським на пост начальника комітету по розвідці, і свідомо дезінформував керівництво краіни, і Зеленський підтримував доповіді Демченка, а попередження Байдена, Джонсона та розвідки НАТО ігнорував та відкидав. І спільні з ЦРУ операції провалювалися. Я намагався попередити катастрофу.
А підтримував Демченка перемовник з Росією та Кремлем Андрій Єрмак - голова офісу президента. Вагнергейт розкривав цю схему впливу РФ на рішення керівництва України за півтора роки до початку війни. Нажаль, Зеленський не дослухався до Байдена, і тепер все життя йому треба буде відповідати чому він не послухав НАТО, і говорити це перед могилами десятків тисяч загиблих, які виправляють наслідки жахливих політичних рішень, перед батьками, близькими та вдовами, перед дітьми. Доведеться все ж таки колись почати відповідати за себе, бо час інтерв'ю колись закінчиться, а люди цю війну та її причини не забудуть ніколи. Проросійську політику треба виправляти, і для початку сказати - а де зараз Руслан Демченко, і яку інформацію він зараз дає президенту, який в нього доступ до даних розвідки? Я задавав це питання на прес-конференції, президент на нього не відповів, а Байден про це знов нагадав.
Место руководителей и слуг народа с голосящими старухами и опхжистами в ИТК№4 Житомира.
СЛВА В С У.
Запропонувати президенту Макрону, віддати Росії частину території Франції, щоб "зберегти обличчя Путіну"
Бо Зєлебеня каже одне, а робить зовсім протилежне.