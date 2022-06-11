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Пізно заспокоювати керівництво РФ, сьогодні його слід поставити на місце, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Час "заспокоювати" керівництво Росії минув, а зараз весь світ повинен "поставити його на місце".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Азійському саміті з безпеки "Діалог Шангрі-Ла", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми поважаємо міжнародне право, поважаємо суверенітет і територіальну цілісність кожної держави. Але, будь ласка, не забувайте, що війна ведеться на нашій території. Це війна на нашій землі. Тому ми чинимо тиск на Росію. Вже не треба заспокоювати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Вже занадто пізно. Нам потрібні були превентивні санкції, коли з ними потрібно було говорити щодня, впроваджувати конкретні фінансово-економічні санкції до повномасштабного вторгнення", - зазначив він.

"Тепер немає сірої зони. Якщо ви зараз за мир, то ви підтримуєте Україну, якщо ви підтримуєте цю конкретну війну, то ви знаходите взаєморозуміння з Російською Федерацією. Ось і все. Занадто пізно це обговорювати. Це політична гра і не більше того. І я думаю, що сьогодні весь світ повинен поставити на місце керівництво Росії. І їхнє місце - на їхній території. І там вони повинні жити і вирішувати, що їм робити", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін порівняв себе з Петром I: На нашу долю теж випало повертати території. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Юрій Бутусов

3 год ·

Думаю, після заяви Байдена, що президент Зеленський ігнорував його попередження поо вторгення, усі вже зрозуміють чому я так гучно говорив про Вагнергейт та називав це державною зрадою, і чому Зеленський також ігнорував моє розслідування. Тому що тісно пов'язаний з Росією та люстрований за роботу на Януковича Руслан Демченко був призначений Зеленським на пост начальника комітету по розвідці, і свідомо дезінформував керівництво краіни, і Зеленський підтримував доповіді Демченка, а попередження Байдена, Джонсона та розвідки НАТО ігнорував та відкидав. І спільні з ЦРУ операції провалювалися. Я намагався попередити катастрофу.

А підтримував Демченка перемовник з Росією та Кремлем Андрій Єрмак - голова офісу президента. Вагнергейт розкривав цю схему впливу РФ на рішення керівництва України за півтора роки до початку війни. Нажаль, Зеленський не дослухався до Байдена, і тепер все життя йому треба буде відповідати чому він не послухав НАТО, і говорити це перед могилами десятків тисяч загиблих, які виправляють наслідки жахливих політичних рішень, перед батьками, близькими та вдовами, перед дітьми. Доведеться все ж таки колись почати відповідати за себе, бо час інтерв'ю колись закінчиться, а люди цю війну та її причини не забудуть ніколи. Проросійську політику треба виправляти, і для початку сказати - а де зараз Руслан Демченко, і яку інформацію він зараз дає президенту, який в нього доступ до даних розвідки? Я задавав це питання на прес-конференції, президент на нього не відповів, а Байден про це знов нагадав.
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11.06.2022 14:26
+21


У зв'язку з клістронами, які лише зараз "передали ЗСУ", нагадаємо цю історію про те, як у 2020 році руками ДБР (найпевніше, спецслужбами Росії) була проведена ефективна операція з послаблення української протиповітряної оборони



texty.org.ua

Хто саме у 2020 році допомагав послабити українську протиповітряну оборону?

У 2020 році руками ДБР (найпевніше, спецслужбами Росії) була проведена ефективна операція з послаблення української Протиповітряної Оборони !😠
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11.06.2022 14:13
+13
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11.06.2022 14:35
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зеленський це тей що взмозі поставити рф на місце-
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11.06.2022 14:10 Відповісти
то є так,нашому теляті вовка б з"їсти
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11.06.2022 14:24 Відповісти


У зв'язку з клістронами, які лише зараз "передали ЗСУ", нагадаємо цю історію про те, як у 2020 році руками ДБР (найпевніше, спецслужбами Росії) була проведена ефективна операція з послаблення української протиповітряної оборони



texty.org.ua

Хто саме у 2020 році допомагав послабити українську протиповітряну оборону?

У 2020 році руками ДБР (найпевніше, спецслужбами Росії) була проведена ефективна операція з послаблення української Протиповітряної Оборони !😠
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11.06.2022 14:13 Відповісти
І як решта подібних справ про зраду та диверсії проти України буде похєрєна,по замовчанню!!!)))
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11.06.2022 14:26 Відповісти
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11.06.2022 14:35 Відповісти
соскучился по любимому жанру? Или Дерьмак айкосиками перекормил?
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11.06.2022 14:13 Відповісти
Русский мир. Взорвали медведя.
https://www.sibreal.org/a/v-yakutii-vahtovye-rabochie-vzorvali-medvedya/31890442.html
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11.06.2022 14:14 Відповісти
Мене вже нудить від цього ...
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11.06.2022 14:14 Відповісти
Геракакл ты наш -уйди сам в отставку и дай это сделать тем кто знает что такое руководить Украиной.
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11.06.2022 14:16 Відповісти
Ак написали ж про нього - краде б йшов у добровільну відставку.
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11.06.2022 14:44 Відповісти
заЯц во хмелю.
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11.06.2022 14:19 Відповісти
Ох..ть,приборкувач скаженних та навіжених!!!!))
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11.06.2022 14:19 Відповісти
Манія величі прогресує,Банапарт Оманський!!))
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11.06.2022 14:21 Відповісти
Юрій Бутусов

3 год ·

Думаю, після заяви Байдена, що президент Зеленський ігнорував його попередження поо вторгення, усі вже зрозуміють чому я так гучно говорив про Вагнергейт та називав це державною зрадою, і чому Зеленський також ігнорував моє розслідування. Тому що тісно пов'язаний з Росією та люстрований за роботу на Януковича Руслан Демченко був призначений Зеленським на пост начальника комітету по розвідці, і свідомо дезінформував керівництво краіни, і Зеленський підтримував доповіді Демченка, а попередження Байдена, Джонсона та розвідки НАТО ігнорував та відкидав. І спільні з ЦРУ операції провалювалися. Я намагався попередити катастрофу.

А підтримував Демченка перемовник з Росією та Кремлем Андрій Єрмак - голова офісу президента. Вагнергейт розкривав цю схему впливу РФ на рішення керівництва України за півтора роки до початку війни. Нажаль, Зеленський не дослухався до Байдена, і тепер все життя йому треба буде відповідати чому він не послухав НАТО, і говорити це перед могилами десятків тисяч загиблих, які виправляють наслідки жахливих політичних рішень, перед батьками, близькими та вдовами, перед дітьми. Доведеться все ж таки колись почати відповідати за себе, бо час інтерв'ю колись закінчиться, а люди цю війну та її причини не забудуть ніколи. Проросійську політику треба виправляти, і для початку сказати - а де зараз Руслан Демченко, і яку інформацію він зараз дає президенту, який в нього доступ до даних розвідки? Я задавав це питання на прес-конференції, президент на нього не відповів, а Байден про це знов нагадав.
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11.06.2022 14:26 Відповісти
Воно то так, але про проросійськість Зєлєнского і його команди треба було кричати перед виборами 2019 року. Тепер можна лише констатувати факт, як статист.
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11.06.2022 14:48 Відповісти
чмо зелене
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11.06.2022 14:26 Відповісти
Минулої неділі, з балкона своєї київської квартири наблюдав, як спокійно летять кацапські ракети через Київ на ДВРЗ. І у мене з'явилася думка: а що заважає куйлу випустити десяток ракет по маєтку преZедента в конче заспі чи по його будинку в Маріїнському парку, чи по Банковій? А потім прийшов до думки, що куйлу не вигідно знищувати цього зеленого бовдура, бо з ним Україна приречена жити у постійному розбраті, в злиднях і колосальній корупції, і при цьому буратіно дуже легко контролювати бо він зараз постійним наглядом гєбнявих агентів впливу (дєрьмак, тастров, баканов, дємченко і тд). І позавчора, коли британський часопис, опублікував інфу про те що хламідія бореться за зняття санкцій з олігархів куйла - вкотре отримав підтвердження моїх слів.
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11.06.2022 14:27 Відповісти
Место этих руководителей и парашников на эшафоте в городе Гаага.
Место руководителей и слуг народа с голосящими старухами и опхжистами в ИТК№4 Житомира.
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11.06.2022 14:28 Відповісти
Вофчик, ты чего, а как же переговоры, перетереть с фашистом на злободневные темы, забыл что-ли????????
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11.06.2022 14:34 Відповісти
Та він ніколи і не заморочувався, щоб щось пам'ятати. Там дитяча чиста свідомість - що напигуть, те і читає, навіть не стараючись вникати у зміст.
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11.06.2022 14:51 Відповісти
Поздно, стыдно и печально..
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11.06.2022 14:43 Відповісти
янелохбоневтик
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11.06.2022 15:03 Відповісти
Цікаво що каже оте ЗЕлене чмо , яке колись тріпало язиком **що нада подивитись в очі путіну (які намальовані на його задниці,) і перестати стріляти, злив операцію по вагнеровцям - і тепер стільки полягло народу ЗЕЛІКУ дійшло що треба робити ? ДУЖЕ ПРИКРО що в нас ТАКА ВИЩО-ТУПОРИЛА-ЗЕЛЕНОКРИВОРІЗЬКА ОСВІТА , чого мовчить ЗЕпапінька коли називав УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД за критику ЗЕЛІ ТУПОГОЛОВОЮ СІРОЮ МАСОЮ - ЯКА ТЕПЕР ДАЄ прочухана кацапні.
СЛВА В С У.
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11.06.2022 15:09 Відповісти
Кожна друга новина - Бубочка щось там прогундосив. Ні, я не проти його послухати - на допиті у слідчого.
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11.06.2022 15:32 Відповісти
Вова, нужно просто перестать стрелять и посмотреть в глаза пукину.
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11.06.2022 15:47 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/142942
Запропонувати президенту Макрону, віддати Росії частину території Франції, щоб "зберегти обличчя Путіну"
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11.06.2022 16:03 Відповісти
Пгставити на місце чи видати кацапам українське громадянство?

Бо Зєлебеня каже одне, а робить зовсім протилежне.
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11.06.2022 16:04 Відповісти
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11.06.2022 16:13 Відповісти
Війна була неминучою. Зеленський про це знав. Як кандидат на посаду президента України. Він раптом побачив мир в очах президента недружньої держави, думав "задобрити путіна поступками. На жаль, недолекоглядна політика ускладнила й без того хистку оборону України. Тепер вихід один-необхідно відновлювати кордони України 1991 року. Неймовірно важче і складніше це зробити заради спасіння України. Заради спасіння людей українських, заради перемоги над ворогом.
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08.07.2022 14:21 Відповісти
 
 