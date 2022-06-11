Пізно заспокоювати керівництво РФ, сьогодні його слід поставити на місце, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Час "заспокоювати" керівництво Росії минув, а зараз весь світ повинен "поставити його на місце".
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Азійському саміті з безпеки "Діалог Шангрі-Ла", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми поважаємо міжнародне право, поважаємо суверенітет і територіальну цілісність кожної держави. Але, будь ласка, не забувайте, що війна ведеться на нашій території. Це війна на нашій землі. Тому ми чинимо тиск на Росію. Вже не треба заспокоювати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Вже занадто пізно. Нам потрібні були превентивні санкції, коли з ними потрібно було говорити щодня, впроваджувати конкретні фінансово-економічні санкції до повномасштабного вторгнення", - зазначив він.
"Тепер немає сірої зони. Якщо ви зараз за мир, то ви підтримуєте Україну, якщо ви підтримуєте цю конкретну війну, то ви знаходите взаєморозуміння з Російською Федерацією. Ось і все. Занадто пізно це обговорювати. Це політична гра і не більше того. І я думаю, що сьогодні весь світ повинен поставити на місце керівництво Росії. І їхнє місце - на їхній території. І там вони повинні жити і вирішувати, що їм робити", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
У зв'язку з клістронами, які лише зараз "передали ЗСУ", нагадаємо цю історію про те, як у 2020 році руками ДБР (найпевніше, спецслужбами Росії) була проведена ефективна операція з послаблення української протиповітряної оборони
texty.org.ua
Хто саме у 2020 році допомагав послабити українську протиповітряну оборону?
У 2020 році руками ДБР (найпевніше, спецслужбами Росії) була проведена ефективна операція з послаблення української Протиповітряної Оборони !😠
https://www.sibreal.org/a/v-yakutii-vahtovye-rabochie-vzorvali-medvedya/31890442.html
3 год ·
Думаю, після заяви Байдена, що президент Зеленський ігнорував його попередження поо вторгення, усі вже зрозуміють чому я так гучно говорив про Вагнергейт та називав це державною зрадою, і чому Зеленський також ігнорував моє розслідування. Тому що тісно пов'язаний з Росією та люстрований за роботу на Януковича Руслан Демченко був призначений Зеленським на пост начальника комітету по розвідці, і свідомо дезінформував керівництво краіни, і Зеленський підтримував доповіді Демченка, а попередження Байдена, Джонсона та розвідки НАТО ігнорував та відкидав. І спільні з ЦРУ операції провалювалися. Я намагався попередити катастрофу.
А підтримував Демченка перемовник з Росією та Кремлем Андрій Єрмак - голова офісу президента. Вагнергейт розкривав цю схему впливу РФ на рішення керівництва України за півтора роки до початку війни. Нажаль, Зеленський не дослухався до Байдена, і тепер все життя йому треба буде відповідати чому він не послухав НАТО, і говорити це перед могилами десятків тисяч загиблих, які виправляють наслідки жахливих політичних рішень, перед батьками, близькими та вдовами, перед дітьми. Доведеться все ж таки колись почати відповідати за себе, бо час інтерв'ю колись закінчиться, а люди цю війну та її причини не забудуть ніколи. Проросійську політику треба виправляти, і для початку сказати - а де зараз Руслан Демченко, і яку інформацію він зараз дає президенту, який в нього доступ до даних розвідки? Я задавав це питання на прес-конференції, президент на нього не відповів, а Байден про це знов нагадав.
Место руководителей и слуг народа с голосящими старухами и опхжистами в ИТК№4 Житомира.
СЛВА В С У.
Запропонувати президенту Макрону, віддати Росії частину території Франції, щоб "зберегти обличчя Путіну"
Бо Зєлебеня каже одне, а робить зовсім протилежне.