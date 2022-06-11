Пізно заспокоювати керівництво РФ, сьогодні його слід поставити на місце, - Зеленський

Час "заспокоювати" керівництво Росії минув, а зараз весь світ повинен "поставити його на місце".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Азійському саміті з безпеки "Діалог Шангрі-Ла", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми поважаємо міжнародне право, поважаємо суверенітет і територіальну цілісність кожної держави. Але, будь ласка, не забувайте, що війна ведеться на нашій території. Це війна на нашій землі. Тому ми чинимо тиск на Росію. Вже не треба заспокоювати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Вже занадто пізно. Нам потрібні були превентивні санкції, коли з ними потрібно було говорити щодня, впроваджувати конкретні фінансово-економічні санкції до повномасштабного вторгнення", - зазначив він.

"Тепер немає сірої зони. Якщо ви зараз за мир, то ви підтримуєте Україну, якщо ви підтримуєте цю конкретну війну, то ви знаходите взаєморозуміння з Російською Федерацією. Ось і все. Занадто пізно це обговорювати. Це політична гра і не більше того. І я думаю, що сьогодні весь світ повинен поставити на місце керівництво Росії. І їхнє місце - на їхній території. І там вони повинні жити і вирішувати, що їм робити", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін порівняв себе з Петром I: На нашу долю теж випало повертати території. ВIДЕО