Оккупанты выдали первые российские паспорта в Мелитополе, - РосСМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия начала паспортизацию во временно оккупированном Мелитополе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член оккупационной "администрации" Запорожской области.
"В Мелитополе выдали первые паспорта РФ", - заявил коллаборант Владимир Рогов.
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+21 Dima30
показать весь комментарий11.06.2022 14:43
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+10 Evgen Karpenko
показать весь комментарий11.06.2022 14:58
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Крепитесь там.
проклятих окупантів !
Ох і мерзотники 😡
Из-за таких долбанов за 30 лет не смогли из совка вырваться. Ни одного нормального президента не выбрали и вот результат.