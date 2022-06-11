Оккупанты выдали первые российские паспорта в Мелитополе, - РосСМИ

Россия начала паспортизацию во временно оккупированном Мелитополе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член оккупационной "администрации" Запорожской области.

"В Мелитополе выдали первые паспорта РФ", - заявил коллаборант Владимир Рогов.

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