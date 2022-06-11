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Окупанти видали перші російські паспорти в Мелітополі, - РосЗМІ

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паспорт

Росія почала паспортизацію в тимчасово окупованому Мелітополі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив член окупаційної "адміністрації" Запорізької області.

"У Мелітополі видали перші паспорти РФ", - заявив колаборант Володимир Рогов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 11 червня окупанти почнуть видавати російські паспорти на Запоріжжі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
чого дивуватися вчора голосували за проросійські партії,а сьогодні паспорт візьмуть..
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11.06.2022 14:43
+14
берите красный паспорт и можите переезжать в свою расею.солнечный магадан нуждается в новых силах
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11.06.2022 14:51
+10
Пишається! Першими отримали місцеві Слуги Народу...
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11.06.2022 14:58
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Рогов? А Дукалиса с Лариным там часом не было?
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11.06.2022 14:36 Відповісти
Не, там Плахов нужен!
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11.06.2022 16:25 Відповісти
Где кацапы насрали,там и паспорт.
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11.06.2022 14:41 Відповісти
скоро освобождение будет, надо немного подождать.
Крепитесь там.
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11.06.2022 14:41 Відповісти
чого дивуватися вчора голосували за проросійські партії,а сьогодні паспорт візьмуть..
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11.06.2022 14:43 Відповісти
берите красный паспорт и можите переезжать в свою расею.солнечный магадан нуждается в новых силах
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11.06.2022 14:51 Відповісти
Тай добре, паспорти отримує "вата", після перемоги всіх у вагони і в залишки від мордора відправлять!
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11.06.2022 14:56 Відповісти
Что гундосик об этом думает ?
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11.06.2022 14:56 Відповісти
Пишається! Першими отримали місцеві Слуги Народу...
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11.06.2022 14:58 Відповісти
В Англии он
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11.06.2022 16:11 Відповісти
Мене навіть не дивує , що якісь бл@ді взяли ці закривавлені паспорти
проклятих окупантів !

Ох і мерзотники 😡
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11.06.2022 15:02 Відповісти
Главное после освобождения чемодан, под сраку и на расею. Коллаборанты должны быть наказаны. Нужно извлекать уроки из прошлого. Лишать гражданства и на#уй за сруцким кораблем.
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11.06.2022 15:09 Відповісти
В діях кацапні нема нічого нового. Коли сралін в 1939 році вторгнувся на територію Фінляндії, він в першу чергу організував "фінляндську народну республіку" на окупованих територіях. Коли большевікі вторглися в Польщу в 1920 році, вони "сформували" "польську народну республіку". Добре, що красная армія відгребла тоді. Проте в 1939 році разом з Гітлером розшматувала Польщу. Навіть коли 99% населення люто ненавидить кацапню, вона все одно встановлює "народниє рєспублікі" і роздає так звані паспорти. Кацапи ніколи не зміняться. Поки росія не припинить існування, це буде повторюватися
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11.06.2022 15:12 Відповісти
Государство Украина в лице Верховного, армии в лице, внезапно, героя Залужного, даже не попыталось защитить Мелитополь. А теперь, граждане, вы того, пайки и паспорта оккупантов не берите. Выжить? Неа, не надо. Меньше потом вопросов к властям Украины будет.
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11.06.2022 15:17 Відповісти
не берите. Выезжайте. Воля або смерть, слыхали? или это не про вас?
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11.06.2022 15:56 Відповісти
уехать и потерять недвигу, имущество, и вообще родной дом? тут есть что взвесить. к тому же, можно и не выехать - например, быть убитым в дороге. не все так просто...
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11.06.2022 17:10 Відповісти
Та шо у них и туалетной бумаги нет!?
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11.06.2022 16:10 Відповісти
Пздц, кто эти люди? Реально не хочется жить в такой стране, где петушкам пох какой паспорт получать.
Из-за таких долбанов за 30 лет не смогли из совка вырваться. Ни одного нормального президента не выбрали и вот результат.
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11.06.2022 16:46 Відповісти
таких петушков все-таки не большинство. и это плюс. вырвемся. пох кто что щас берет, все решится силой.
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11.06.2022 17:08 Відповісти
*********** выдать не забудьте.Новорос во снах и своих влажным мечтах,до сих пор мечтает получить лично....из рук "дяди Вовы с добрыми глазами"
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11.06.2022 21:25 Відповісти
 
 