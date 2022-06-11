Окупанти видали перші російські паспорти в Мелітополі, - РосЗМІ

Росія почала паспортизацію в тимчасово окупованому Мелітополі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив член окупаційної "адміністрації" Запорізької області.

"У Мелітополі видали перші паспорти РФ", - заявив колаборант Володимир Рогов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 11 червня окупанти почнуть видавати російські паспорти на Запоріжжі