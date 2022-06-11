Окупанти видали перші російські паспорти в Мелітополі, - РосЗМІ
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Росія почала паспортизацію в тимчасово окупованому Мелітополі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив член окупаційної "адміністрації" Запорізької області.
"У Мелітополі видали перші паспорти РФ", - заявив колаборант Володимир Рогов.
Топ коментарі
+21 Dima30
показати весь коментар11.06.2022 14:43
+14 мурчик f9673f04
показати весь коментар11.06.2022 14:51
+10 Evgen Karpenko
показати весь коментар11.06.2022 14:58
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Крепитесь там.
проклятих окупантів !
Ох і мерзотники 😡
Из-за таких долбанов за 30 лет не смогли из совка вырваться. Ни одного нормального президента не выбрали и вот результат.