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Даже супермотивированные воины ВСУ после 2-3 дней постоянных артиллерийских обстрелов оккупантами теряют волю к жизни, - командующий ОТГ "Північ" Красильников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Украина нуждается в мощном оружии для эффективного уничтожения российских оккупантов.

Об этом рассказал Герой Украины, бригадный генерал, командующий ОТГ "Північ" Дмитрий Красильников, передает Цензор.НЕТ.

"Очень тяжело постоянно находиться под обстрелами. Очень тяжело. Многие военнослужащие, которые имеют супермотивацию к действиям, лицом к лицу с противником, или могут танк подбить гранатометом, но после двух-трех дней, находясь под обстрелом артиллерии,  полностью теряют волю к жизни, волю к победе, волю к службе, веру в Вооруженные силы, веру в страну и т.д.", - отметил он.

Применение артиллерии настолько массировано, настолько масштабно, что бывали случаи, когда на украинские позиции выстреливали до 2000 - 4000 снарядов за полдня. К сожалению, выбивался личный состав, поэтому очень важно иметь самоходные установки и дальнобойную артиллерию.

По словам Красильникова, если не будет дальнобойной артиллерии, то будут потери пехоты, а значит, задача, поставленная штабом, не будет выполнена.

"Поэтому мы нуждаемся для того, чтобы защитить всю Европу и весь мир от агрессора, который не остановится после того, как проглотит Украину. Нужно не дать этого сделать. Чтобы изменить ситуацию, нужно дать мощное оружие для эффективного его уничтожения. Нужны анонсированные барражирующие боеприпасы, которые работают против бронированной техники, нужно управляемое оружие или нужны какие-то управляемые боеприпасы для тех же гаубиц, которые нам дадут от стран-партнеров. Эти средства должны быть у нас. Если они у нас будут, то победа будет ближе", - подытожил бригадный генерал.

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Топ комментарии
+112
«Ми могли би збільшити фінансування армії в 3 рази, але тоді ми не змогли би красти на великому крадівництві» (с) Моніка Боневтік за 6 днів до війни
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11.06.2022 15:10
+87
Хлопче , ти можешь що завгодно казати про Порошенко

Але при ньому ЗСУ відродилося з попелу

А при Ze всі гроші пішли на асфальт
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11.06.2022 15:22
+72
саме так !

Україну в перші місяці відстояла Нова армія, створена Порохом
і зараз кістяком оборони залишаються досвідчені кадрові воїни та командири ЗСУ 2014-2022 рр.
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11.06.2022 15:26
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Якщо б те, про що каже цей лампасник (про повну деморалізацію наших військ) було правдою, то фронт не проходив там, де він є, а вже давно був би десь по Дніпру.
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12.06.2022 08:48 Ответить
Ага, вірмени теж боролись боролись, а потім з усією величезною армією просто капітулювали. Бо величезне військо, з усіма лініями оборони, як виявилось, перебувало у вкрай важкому стані з моральної точки зору, з технічної, і з ганебним забезпеченням. Лише пересічним громадянам телерадіомовленнія давала переможні реляції, що азербайджанці несуть величезні втрати і ще трохи і їм не буде чим воювати, а те, що відступаємо так це тимчасово, щоб зайняти кращі позиції. Нічого не нагадує?
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12.06.2022 09:01 Ответить
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