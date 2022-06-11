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Первый чешский солдат-доброволец погиб на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чехія

В Украине погиб первый чешский солдат-доброволец, воевавший в составе Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Czech Radio.

Он подтвердил информацию о гибели первого чешского добровольца, опубликованную ранее в социальных сетях.

Сообщается, что мужчина был родом из города Тршебича. Чешское телевидение заявило, что он погиб от попадания минометной гранаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Чехии разрешил 103 чехам воевать в Вооруженных силах Украины
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Топ комментарии
+41
Світла Пам'ять Герою з Чехії.
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11.06.2022 18:32
+35
Велика шана і подяка загиблому воїну. всьому чешскому народу за підтримку в нашій боротьбі.
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11.06.2022 18:28
+26
RIP дорогий.
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11.06.2022 18:24
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RIP дорогий.
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11.06.2022 18:24 Ответить
Чомусь не одна зелена 95 квартальна ********** сволота не загинула на передовій?
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11.06.2022 19:22 Ответить
Чехи й словаки точно знають що вони наступні. добровольців повинно бути багато
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11.06.2022 18:25 Ответить
чехия в нато ...какой смысл рашке которая очень пострадает от войны в украине нападать на страну нато..это самоубийтсво
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11.06.2022 18:45 Ответить
Вони і сто років тому були Єдині хто допомагав зброєю українцям (ЗУНР воювало проти Польщі) в обмін на нафту з Карпатських родовищ...
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11.06.2022 23:04 Ответить
ніхто не буде наступний,досить цю ***** втирати,кацапи на нато не полізуть,крапка
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12.06.2022 04:48 Ответить
Велика шана і подяка загиблому воїну. всьому чешскому народу за підтримку в нашій боротьбі.
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11.06.2022 18:28 Ответить
Світла Пам'ять Герою з Чехії.
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11.06.2022 18:32 Ответить
чехи - історично не войовнича нація
і наявність серед добровольців чехів про щось та каже!
Героям Слава!
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11.06.2022 18:37 Ответить
А "Білочехи"?
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11.06.2022 18:56 Ответить
ой, я вас умоляю!
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11.06.2022 19:02 Ответить
Ти впевнений? А ти про "гуситів" що-небудь чув?
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11.06.2022 19:15 Ответить
Розкажи це засновнику Першої слов'янської держави- Само, який раскатав війська франкського імператора і аварів (обрів)...
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11.06.2022 23:06 Ответить
Дякуємо чехам за підримку і шкода, що русня приносить смерть усім
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11.06.2022 18:42 Ответить
Світла Пам'ять Герою та щирі співчуття родині і друзям цього мужнього Воїна 😪😪😪
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11.06.2022 18:51 Ответить
Скажу цинично, перефразируя пулеметчика из "Цельнометаллической оболочки".......Ты Герой, солдат. Но уж лучше ты, чем Украинец. Sorry.
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11.06.2022 19:09 Ответить
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11.06.2022 19:10 Ответить
Вечная светлая память и благодарностьГерою❤️! Соболезнования родным!
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11.06.2022 20:02 Ответить
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11.06.2022 21:10 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!

Героям слава!!!
Слава Чехії!!!
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11.06.2022 22:15 Ответить
Странный заголовок, типа первый пошел!
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12.06.2022 00:08 Ответить
 
 