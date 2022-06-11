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Первый чешский солдат-доброволец погиб на Донбассе
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украине погиб первый чешский солдат-доброволец, воевавший в составе Вооруженных сил Украины на Донбассе.
Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Czech Radio.
Он подтвердил информацию о гибели первого чешского добровольца, опубликованную ранее в социальных сетях.
Сообщается, что мужчина был родом из города Тршебича. Чешское телевидение заявило, что он погиб от попадания минометной гранаты.
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і наявність серед добровольців чехів про щось та каже!
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Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Чехії!!!