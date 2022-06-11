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Перший чеський солдат-доброволець загинув на Донбасі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україні загинув перший чеський солдат-доброволець, який воював у складі Збройних сил України на Донбасі.
Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio.
Він підтвердив інформацію про загибель першого чеського добровольця, опубліковану раніше в соціальних мережах.
Повідомляється, що чоловік був родом з міста Тршебіч. "Чеське телебачення" заявило, що він загинув від попадання мінометної гранати.
Топ коментарі
+41 The Wok
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+35 Владимир Бугов 07b78e74
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+26 Solomon c5c4359c
показати весь коментар11.06.2022 18:24
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і наявність серед добровольців чехів про щось та каже!
Героям Слава!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Чехії!!!