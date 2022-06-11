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Перший чеський солдат-доброволець загинув на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чехія

В Україні загинув перший чеський солдат-доброволець, який воював у складі Збройних сил України на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Czech Radio.

Він підтвердив інформацію про загибель першого чеського добровольця, опубліковану раніше в соціальних мережах.

Повідомляється, що чоловік був родом з міста Тршебіч. "Чеське телебачення" заявило, що він загинув від попадання мінометної гранати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Чехії дозволив 103 чехам воювати в Збройних силах України

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+41
Світла Пам'ять Герою з Чехії.
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11.06.2022 18:32
+35
Велика шана і подяка загиблому воїну. всьому чешскому народу за підтримку в нашій боротьбі.
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11.06.2022 18:28
+26
RIP дорогий.
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11.06.2022 18:24
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RIP дорогий.
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11.06.2022 18:24 Відповісти
Чомусь не одна зелена 95 квартальна ********** сволота не загинула на передовій?
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11.06.2022 19:22 Відповісти
Чехи й словаки точно знають що вони наступні. добровольців повинно бути багато
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11.06.2022 18:25 Відповісти
чехия в нато ...какой смысл рашке которая очень пострадает от войны в украине нападать на страну нато..это самоубийтсво
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11.06.2022 18:45 Відповісти
Вони і сто років тому були Єдині хто допомагав зброєю українцям (ЗУНР воювало проти Польщі) в обмін на нафту з Карпатських родовищ...
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11.06.2022 23:04 Відповісти
ніхто не буде наступний,досить цю ***** втирати,кацапи на нато не полізуть,крапка
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12.06.2022 04:48 Відповісти
Велика шана і подяка загиблому воїну. всьому чешскому народу за підтримку в нашій боротьбі.
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11.06.2022 18:28 Відповісти
Світла Пам'ять Герою з Чехії.
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11.06.2022 18:32 Відповісти
чехи - історично не войовнича нація
і наявність серед добровольців чехів про щось та каже!
Героям Слава!
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11.06.2022 18:37 Відповісти
А "Білочехи"?
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11.06.2022 18:56 Відповісти
ой, я вас умоляю!
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11.06.2022 19:02 Відповісти
Ти впевнений? А ти про "гуситів" що-небудь чув?
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11.06.2022 19:15 Відповісти
Розкажи це засновнику Першої слов'янської держави- Само, який раскатав війська франкського імператора і аварів (обрів)...
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11.06.2022 23:06 Відповісти
Дякуємо чехам за підримку і шкода, що русня приносить смерть усім
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11.06.2022 18:42 Відповісти
Світла Пам'ять Герою та щирі співчуття родині і друзям цього мужнього Воїна 😪😪😪
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11.06.2022 18:51 Відповісти
Скажу цинично, перефразируя пулеметчика из "Цельнометаллической оболочки".......Ты Герой, солдат. Но уж лучше ты, чем Украинец. Sorry.
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11.06.2022 19:09 Відповісти
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11.06.2022 19:10 Відповісти
Вечная светлая память и благодарностьГерою❤️! Соболезнования родным!
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11.06.2022 20:02 Відповісти
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11.06.2022 21:10 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!

Героям слава!!!
Слава Чехії!!!
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11.06.2022 22:15 Відповісти
Странный заголовок, типа первый пошел!
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12.06.2022 00:08 Відповісти
 
 