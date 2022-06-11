Перший чеський солдат-доброволець загинув на Донбасі

В Україні загинув перший чеський солдат-доброволець, який воював у складі Збройних сил України на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio.

Він підтвердив інформацію про загибель першого чеського добровольця, опубліковану раніше в соціальних мережах.

Повідомляється, що чоловік був родом з міста Тршебіч. "Чеське телебачення" заявило, що він загинув від попадання мінометної гранати.

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