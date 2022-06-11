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Вытекли десятки тонн смазки, очень мощный пожар - Гайдай об обстрелах "Азота"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гайдай

В Луганской области в результате обстрелов российскими войсками произошел масштабный пожар на заводе "Азот" в Северодонецке.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Территорию завода "Азот" обстреливают очень мощно, часами, тяжелым калибром. Там масло вытекло из радиаторов, десятки тонн, очень мощный пожар (произошел - ред.)", - отметил глава ОВА.

По его словам, враг не оставляет попыток прорвать фронт в районе Попасной, продолжаются бои в Тошковке.

Из-за жары обмелела река Северский Донец, поэтому, по мнению Гайдая, захватчики могут попытаться переправиться и создать новый плацдарм в Белогоровке.

"Уже вторую неделю жаркая погода, солнце, нет дождей, и уровень воды в реке упал достаточно серьезно, мы уже даже видим ту технику российскую, которая затонула при попытке переправиться в Белогоровке. То есть метра на три или даже чуть больше "опустилась" река" , – заметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская армия не оставила уцелевших промышленных объектов в Рубежном и Попасной, - Гайдай
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Топ комментарии
+9
а еще не закупил оружие, боеприпасы, броники, не закупил еды на весь мир и не спас планету от перегрева и так и не узнал, кто убил Кеннеди.
сволочь кароче.
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11.06.2022 21:19
+7
Там десь Безумна, нехай піднімає рівень річки...
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11.06.2022 21:21
+7
У нас проблема не в Северодонецке а на киевских холмах
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11.06.2022 21:34
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да пох
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11.06.2022 21:16 Ответить
цей Гайдай не міг підготувати Азот до оборони - вивезти кислоту, мастила та іншу хрень з завода
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11.06.2022 21:16 Ответить
а еще не закупил оружие, боеприпасы, броники, не закупил еды на весь мир и не спас планету от перегрева и так и не узнал, кто убил Кеннеди.
сволочь кароче.
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11.06.2022 21:19 Ответить
дурень...погугли для начала кому принадлежит Азот... а потом не пиши всякую ху....
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12.06.2022 01:23 Ответить
тоже самое что и в Марике - загнали в подвалы и ждать эвакуацию
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11.06.2022 21:18 Ответить
Дурня какая-то!А что, нельзя было вывезти азотную кислоту??Завод что, в рабочем режиме был??Вы там с ума посходили??
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11.06.2022 21:20 Ответить
если есть выбор - вывозить людей или вывозить азот - что нужно было выбрать?
ты дурак?
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11.06.2022 22:38 Ответить
Там десь Безумна, нехай піднімає рівень річки...
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11.06.2022 21:21 Ответить
вона не там десь а хрен знає де
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11.06.2022 21:36 Ответить
Гайдай как вестник апокалипсиса
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11.06.2022 21:30 Ответить
то есть Гайдай виноват что Путин приказал своей армии напасть на Украину?
железная логика. идиотическая.
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11.06.2022 22:39 Ответить
гайдай "вообще ни в чем не виноват" он навреное ни за что не отвечает а просто го констатирует факты обсеров зеленского
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12.06.2022 05:52 Ответить
Панове, а чи не час залишити той Сєвєродонецьк і тим самим врятувати життя військових?
Має ж бути якийсь сенс в цьому всьому? Об'єктивно, те місто не варте того, щоб за нього гинули сотні наших військових.
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11.06.2022 21:33 Ответить
У нас проблема не в Северодонецке а на киевских холмах
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11.06.2022 21:34 Ответить
Это новый тренд на лахте шоли.
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11.06.2022 22:30 Ответить
следующий "не варто" будет Харьков,Бахмут,Славянск,Днепр...умник,мля...
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12.06.2022 01:27 Ответить
кацап не пести там столько вашего мясо жгут что ты даже не представляешь
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12.06.2022 05:53 Ответить
На завтра дощь,а планування за орків якось не до лиця Гайдаю. Досить паніки і побільше для забезпечення безпеки людей
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11.06.2022 21:47 Ответить
русскіє нанесли вже такої шкоди довкіллю, що всі зелені Світу мали би від ненависті захлинутися. І що? і ніц.
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11.06.2022 22:04 Ответить
Це точно. Сподіваюся, зелені зрозуміли якими безглуздими є ідеї зменшення викидів в то час, як тисячі одиниць важкої техніки спалюють по 70-100 л на 100 км вже третій місяць поспіль. Плюс пожежі від спаленої техніки, від спалених будинків, нафтобаз, заводів і т.д.

Та на фоні цього, вся та "зелена" політика немає жодного сенсу
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11.06.2022 22:13 Ответить
идея что "зменшення викидів -то дурня" - важный вброс кремлевской пропаганды. Чтобы мир как можно дольше не слез с нефтегазовой иглы.
нужно быть дебилом чтобы не понимать этого. Тем более зависимой от нефти и газа стране.
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11.06.2022 22:41 Ответить
В тебе загострення, ботяра? Хто сказав що це дурня? Я про те, що скільки не зменшуй викиди і не поводяться правильно і екологічно, а якщо в світі якийсь придурок вирішить погратися у войнушку - то планета знову буде забрудненою.
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11.06.2022 22:58 Ответить
выбирай выражения, ушлепок.
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11.06.2022 23:19 Ответить
То може ти не будеш кидатися на людей і називати всіх дураками, дебілами та ідіотами? Що це, як не загострення?
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12.06.2022 00:09 Ответить
 
 