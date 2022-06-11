УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15608 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 222 24
обстріл (20945) Сєверодонецьк (474) Гайдай_ЛОГА (905)

Витекли десятки тонн мастила, дуже потужна пожежа - Гайдай про обстріли "Азоту"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

На Луганщині внаслідок обстрілів російськими військами сталася масштабна пожежа на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Територію заводу "Азот" обстрілюють дуже потужно, годинами, важким калібром. Там мастило витекло з радіаторів, десятки тонн, дуже потужна пожежа (сталася - ред.)", - зазначив очільник ОВА.

За його словами, ворог не полишає спроб прорвати фронт у районі Попасної, тривають бої у Тошківці.

Через спеку обміліла річка Сіверський Донець, тож, на думку Гайдая, загарбники можуть спробувати переправитися і створити новий плацдарм у Білогорівці.

"Вже другий тиждень спекотна погода, сонце, нема дощів, і рівень води в річці впав достатньо серйозно, ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при намаганні переправитися в Білогорівці. Тобто метри на три або навіть трохи більше "опустилася" річка", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів у Рубіжному та Попасній, - Гайдай

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
а еще не закупил оружие, боеприпасы, броники, не закупил еды на весь мир и не спас планету от перегрева и так и не узнал, кто убил Кеннеди.
сволочь кароче.
показати весь коментар
11.06.2022 21:19
+7
Там десь Безумна, нехай піднімає рівень річки...
показати весь коментар
11.06.2022 21:21
+7
У нас проблема не в Северодонецке а на киевских холмах
показати весь коментар
11.06.2022 21:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да пох
показати весь коментар
11.06.2022 21:16 Відповісти
цей Гайдай не міг підготувати Азот до оборони - вивезти кислоту, мастила та іншу хрень з завода
показати весь коментар
11.06.2022 21:16 Відповісти
а еще не закупил оружие, боеприпасы, броники, не закупил еды на весь мир и не спас планету от перегрева и так и не узнал, кто убил Кеннеди.
сволочь кароче.
показати весь коментар
11.06.2022 21:19 Відповісти
дурень...погугли для начала кому принадлежит Азот... а потом не пиши всякую ху....
показати весь коментар
12.06.2022 01:23 Відповісти
тоже самое что и в Марике - загнали в подвалы и ждать эвакуацию
показати весь коментар
11.06.2022 21:18 Відповісти
Дурня какая-то!А что, нельзя было вывезти азотную кислоту??Завод что, в рабочем режиме был??Вы там с ума посходили??
показати весь коментар
11.06.2022 21:20 Відповісти
если есть выбор - вывозить людей или вывозить азот - что нужно было выбрать?
ты дурак?
показати весь коментар
11.06.2022 22:38 Відповісти
Там десь Безумна, нехай піднімає рівень річки...
показати весь коментар
11.06.2022 21:21 Відповісти
вона не там десь а хрен знає де
показати весь коментар
11.06.2022 21:36 Відповісти
Гайдай как вестник апокалипсиса
показати весь коментар
11.06.2022 21:30 Відповісти
то есть Гайдай виноват что Путин приказал своей армии напасть на Украину?
железная логика. идиотическая.
показати весь коментар
11.06.2022 22:39 Відповісти
гайдай "вообще ни в чем не виноват" он навреное ни за что не отвечает а просто го констатирует факты обсеров зеленского
показати весь коментар
12.06.2022 05:52 Відповісти
Панове, а чи не час залишити той Сєвєродонецьк і тим самим врятувати життя військових?
Має ж бути якийсь сенс в цьому всьому? Об'єктивно, те місто не варте того, щоб за нього гинули сотні наших військових.
показати весь коментар
11.06.2022 21:33 Відповісти
У нас проблема не в Северодонецке а на киевских холмах
показати весь коментар
11.06.2022 21:34 Відповісти
Это новый тренд на лахте шоли.
показати весь коментар
11.06.2022 22:30 Відповісти
следующий "не варто" будет Харьков,Бахмут,Славянск,Днепр...умник,мля...
показати весь коментар
12.06.2022 01:27 Відповісти
кацап не пести там столько вашего мясо жгут что ты даже не представляешь
показати весь коментар
12.06.2022 05:53 Відповісти
На завтра дощь,а планування за орків якось не до лиця Гайдаю. Досить паніки і побільше для забезпечення безпеки людей
показати весь коментар
11.06.2022 21:47 Відповісти
русскіє нанесли вже такої шкоди довкіллю, що всі зелені Світу мали би від ненависті захлинутися. І що? і ніц.
показати весь коментар
11.06.2022 22:04 Відповісти
Це точно. Сподіваюся, зелені зрозуміли якими безглуздими є ідеї зменшення викидів в то час, як тисячі одиниць важкої техніки спалюють по 70-100 л на 100 км вже третій місяць поспіль. Плюс пожежі від спаленої техніки, від спалених будинків, нафтобаз, заводів і т.д.

Та на фоні цього, вся та "зелена" політика немає жодного сенсу
показати весь коментар
11.06.2022 22:13 Відповісти
идея что "зменшення викидів -то дурня" - важный вброс кремлевской пропаганды. Чтобы мир как можно дольше не слез с нефтегазовой иглы.
нужно быть дебилом чтобы не понимать этого. Тем более зависимой от нефти и газа стране.
показати весь коментар
11.06.2022 22:41 Відповісти
В тебе загострення, ботяра? Хто сказав що це дурня? Я про те, що скільки не зменшуй викиди і не поводяться правильно і екологічно, а якщо в світі якийсь придурок вирішить погратися у войнушку - то планета знову буде забрудненою.
показати весь коментар
11.06.2022 22:58 Відповісти
выбирай выражения, ушлепок.
показати весь коментар
11.06.2022 23:19 Відповісти
То може ти не будеш кидатися на людей і називати всіх дураками, дебілами та ідіотами? Що це, як не загострення?
показати весь коментар
12.06.2022 00:09 Відповісти
 
 