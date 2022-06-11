Витекли десятки тонн мастила, дуже потужна пожежа - Гайдай про обстріли "Азоту"
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На Луганщині внаслідок обстрілів російськими військами сталася масштабна пожежа на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Територію заводу "Азот" обстрілюють дуже потужно, годинами, важким калібром. Там мастило витекло з радіаторів, десятки тонн, дуже потужна пожежа (сталася - ред.)", - зазначив очільник ОВА.
За його словами, ворог не полишає спроб прорвати фронт у районі Попасної, тривають бої у Тошківці.
Через спеку обміліла річка Сіверський Донець, тож, на думку Гайдая, загарбники можуть спробувати переправитися і створити новий плацдарм у Білогорівці.
"Вже другий тиждень спекотна погода, сонце, нема дощів, і рівень води в річці впав достатньо серйозно, ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при намаганні переправитися в Білогорівці. Тобто метри на три або навіть трохи більше "опустилася" річка", - зауважив він.
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сволочь кароче.
ты дурак?
железная логика. идиотическая.
Має ж бути якийсь сенс в цьому всьому? Об'єктивно, те місто не варте того, щоб за нього гинули сотні наших військових.
Та на фоні цього, вся та "зелена" політика немає жодного сенсу
нужно быть дебилом чтобы не понимать этого. Тем более зависимой от нефти и газа стране.