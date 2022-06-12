Жители Скадовска игнорируют "праздники", которые устраивают оккупанты, - мэр Яковлев

Оккупанты устроили очередной "праздник" в Скадовске.

Об этом в фейсбуке сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев, передает Цензор.НЕТ.

"В оккупированном Скадовске в пятницу состоялся очередной "праздник", на котором артистов и охранников с оружием было больше, чем зрителей. Военные как обычно раздавили плитку на площади. Жаль тех, кто под эти песни танцует и припевает и не понимает, что будет вынужден всегда танцевать под дулами автоматов, если даже в поле зрения военных не будет", - написал мэр.

Он напомнил, что россияне никогда не занимались культурным и духовным развитием Украины.

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"Под оккупацией возможны только репрессии для тех, кто хочет быть украинцем и жить в Украине. Политические репрессии против украинцев под руководством КГБ продолжались на территории советской Украины вплоть до конца 80-х годов прошлого века. Василий Стус, Владимир Ивасюк, Василий Симоненко и другие украинцы погибли за то, что хотели быть украинцами, с тех пор ничего не изменилось Сегодня на оккупированных территориях гибнут и исчезают люди, которые хотят жить в Украине и быть украинцами. Похищения, пытки, убийства - все это сегодняшняя реальность", - отметил Яковлев.

Он подчеркнул, что началась охота на мозги людей. Блокируется доступ к информации, распространяется дезинформация, закладывается мнение, что пусть будет как есть, лишь бы не стреляли. Но история учит, что если сейчас поддаться, то обязательно потом будут стрелять по тем, кто хочет быть украинцем.

"И они еще желают нам мирного неба над головой, по которому то и дело пролетают российские ракеты, неся смерть и разрушения в Украину", - отметил он.

Мэр призвал не посещать мероприятия, организованные оккупационными властями под российскими флагами. Нечего там делать тем, кто хочет жить в Украине, подчеркнул городской голова.

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Он заверил, что ВСУ постепенно вытесняют врага с украинской земли.