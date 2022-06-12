Украина начала экспорт зерна через Румынию и Польшу, - МИД

Украина организовала два пути экспорта зерна и ведет переговоры по третьему со странами Балтии.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник в комментарии Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время украинское зерно экспортируется через Румынию и Польшу.

Сеник напомнил, что глобальная продовольственная безопасность находится под угрозой, поскольку вторжение России в Украину остановило экспорт зерна Черным морем, что повлекло за собой массовый дефицит и резкий рост цен.

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Он сообщил, что Украина ведет переговоры со странами Балтии о создании третьего коридора для экспорта продовольствия.

"Эти маршруты не идеальны, потому что они создают определенное "бутылочное горло". В то же время мы делаем все возможное, чтобы развить эти маршруты", – сказал он журналистам на полях Азиатского саммита по безопасности в Сингапуре.