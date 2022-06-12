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Україна почала експорт зерна через Румунію та Польщу, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

зерно

Україна організувала два шляхи експорту зерна і веде переговори щодо третього з країнами Балтії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік у коментарі Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зараз українське зерно експортується через Румунію та Польщу.

Сенік нагадав, що глобальна продовольча безпека знаходиться під загрозою, оскільки вторгнення росії в Україну зупинило експорт зерна Чорним морем, що спричинило масовий дефіцит та різке зростання цін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держдепі США прогнозують, що вдастся забезпечити експорт щонайменше 3 млн тонн зерна з України

Він повідомив, що Україна веде переговори з країнами Балтії про створення третього коридору для експорту продовольства.

"Ці маршрути не ідеальні, тому що вони створюють певне "пляшкове горло". Водночас ми робимо все можливе, щоб розвинути ці маршрути", – сказав він журналістам на полях Азійського саміту з безпеки в Сінгапурі.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
А можна це якось тихіше робити в умовах воєнного стану? Чи PR-наше всьо? Дебіли,*****.
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12.06.2022 16:27
+9
В добрий час!! Спільними зусиллями знищимо московську орду!!!))
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12.06.2022 16:28
+9
Добре. Без "друга" Єрдогана і його поплічника Лаврова.
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12.06.2022 16:30
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Чудово. Однієї новини вистачить, щоб збити ціни
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12.06.2022 16:26 Відповісти
Украине на руку высокие цены на зерно.
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12.06.2022 16:36 Відповісти
Україні нині від світових цін на зерно ні гріє , ні знобить ; все зжирає доставка , закупка на те що іще беруть у рази нижча проти минулих років ( це без урахування інфляції і аномального росту собівартості виробництва ) Результатом цього всього як не дивно , буде зникнення дрібних і середніх сільгоспвиробників та перехід власності на землю " тим кому потрібно " (( Пару років такої ситуації - в Україні окрім магнатів землю для товарного виробництва у власності матимуть кілька фізичних осіб (( шлях Аргентини нам відкрито ((
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12.06.2022 17:26 Відповісти
трішки не так: зараз закупка сої в переробника вдвічі менша від очікуваної в порівнянні з минулим роком. 8 тисяч за тону. Тоді як на зовнішніх ринках ціна лише виросла. А отже виросли і ціни на продукти переробки. Якщо не відкриють порти - нам, малим виробникам, буде хана.
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12.06.2022 19:36 Відповісти
А можна це якось тихіше робити в умовах воєнного стану? Чи PR-наше всьо? Дебіли,*****.
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12.06.2022 16:27 Відповісти
наоборот, правильно делают. Потому что при панике отсутствия зерна африканские страны готовы были покупать у России украинское зерно.
Теперь будут знать что можно купить чисто, не попасть под санкции и не пачкаться о покупку ворованного зерна.
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12.06.2022 16:35 Відповісти
А що тут голосно сказали і це перешкодило експорту ? Міст на Білгород кацапи і так знищили , чим іще насеруть - по Румунії почнуть стріляти , чи Польщі ? (( Що ж , перевіримо на практиці тоді солідарність НАТО ((
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12.06.2022 17:29 Відповісти
давно вже було необхідно залучити єс для будівництва євроколії з констанци у гданськ через чернівці, франківськ, львів...
зараз би вздовж залізниці довелося б навіть власними зусиллями збуддувати низку терміналів, насамперед зернових, але й залізорудних...
як зараз необхідні 40 американських тепловозів, та й зерновози повертатись мають не порожні
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12.06.2022 19:27 Відповісти
І ППО вздовж маршруту встановити...
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12.06.2022 19:56 Відповісти
В добрий час!! Спільними зусиллями знищимо московську орду!!!))
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12.06.2022 16:28 Відповісти
Добре. Без "друга" Єрдогана і його поплічника Лаврова.
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12.06.2022 16:30 Відповісти
Эрдогану за то что он закрыл проливы для российских ВМФ, Украина уже может простить буквально ВСЕ остальное!
благодаря "плохому Эрдогану" у нас сейчас в Черном море нет ни тихоокеанского ни Балтийского флотов.
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12.06.2022 16:52 Відповісти
Они до начала войны много сюда пригнали. Особенно десантные корабли. Да и закрытие проливов произошло не сразу, наверняка еще загнали кораблей. Притом они могут спокойно выйти к месту постоянной дислокации, если вдруг их надо отдать на ремонт.

Авианосцы так и так не могут зайти через проливы, авианесущий крейсер может, но он подгорел (НАТО подбило) на верфи и вообще у кузи все плохо. Атомные подлодки скорее всего тоже их нету в ЧМ, только дизельные.

Но тем не менее в Средиземном море сейчас под десять кораблей, среди них пару штук (22350 проект) с новыми радарами, пулеметными колоннами и кучей ракет ПВО. Вот они могли существенно изменить ситуацию на море. Против них нужны стелс-ракеты с очень малой заметностью, нептуны и гарпуны они перещелкают под 99% без проблем, если по 2 ракеты 9м96е2 (мелкий ракета из с-400) будут стрелять по каждой ракете по ним, а еще пулеметы в колонне есть, если случайно не закрыть им обзор. Эрдоган их не пускает, но кацапы до сих пор держат там свои корабли. Непонятно зачем, у НАТО там авианосцы держат их на мушке, то есть это еще не факт, что проливы надежно закрыты до конца войны, раз они там стоят и не ушли по своим делам в Северный флот пугать американцев вместе с атомными подлодками. Притом они реально там нужны, подлодку тоже можно с самолета уничтожить, а без подлодок Россия ни одной ракеты запустить не сможет по США.
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12.06.2022 17:32 Відповісти
Рішення про закриття проливів було прийняте 24 лютого
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12.06.2022 19:44 Відповісти
що будемо жерти взимку, експортери *****?
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12.06.2022 16:32 Відповісти
Смажених снігурів!!!))
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12.06.2022 16:40 Відповісти
жри свои высеры, может поможет.
Украина производит в разы больше пшеницы чем нам нужно самим. Излишками кормили пол-мира.
Сейчас будет урожай всего на 25% меньше прошлогоднего.
не вижу проблемы.
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12.06.2022 16:44 Відповісти
Якщо нічого в чомусь не розумієш , то краще мовчати.
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12.06.2022 16:44 Відповісти
тут інша проблема, нема куди засипати новий врожай, елеватори заповнені
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12.06.2022 16:49 Відповісти
Варіант український: краще продати дешевше продукцію, ніж продукція зогниє.
Варіант рашистський: нехай зогниє, але ціни не спущу.
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13.06.2022 00:27 Відповісти
Не переживай - з голоду поки що не подохнеш , а якщо твоє барило на пару кіло схудне - лише для серця користь (( Хвилюйся що будеш жерти якщо виробничники і надалі не зможуть свій урожай продавати , а значить нічого і не зможуть посіяти .От тоді точно будеш прутня смоктати ((
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12.06.2022 17:33 Відповісти
Тут недавно один гендлярик ненароком прохопився, що організував маршрут на імпорт-експорт контейнероплавів через Ізмаїл - гирло Дунаю - румунський порт Констанца.
То щоби розширити "горло" за польським і румунським маршрутами може додатково домовитись з нашими молдавськими друзями й розпочати додатково доправляти українське зерно через Могилів-Подільський, а далі за Дністер по молдовській залізниці у дунайські порти Джурджулешти й Рені для завантаження на зерноплави і далі по Дунаю і Чорному морі в територіальних водах Румунії й Болгарії аж до Босфору і самого місця призначення ?
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12.06.2022 16:41 Відповісти
До чого радує далекоглядність наших дописувачів,, от ніхто ж не міг до цього додуматися якби не ти ((( Одна проблема - порти про які ти пишеш поки що не пристосовані на відвантаження такої кількості зерна , яке потрібно відправити з України ((
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12.06.2022 17:37 Відповісти
otl
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12.06.2022 16:53 Відповісти
з такою пропускною здатністю та поборами на кордоні як з нашої так і з румунської сторони дуже навозимо.
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12.06.2022 16:56 Відповісти
Можно организовать безостановочные транспортные коридоры - без задержек на границе.
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12.06.2022 16:56 Відповісти
Розкажи про це тим хто гуманітарку завозячи хабарі дає , вони тобі розкажуть як діють транспортні коридори в Україні (( У нас безперепонно тільки СБУ зрадників і гнидників за кордон переправляє ; ну іще такі як коля каклєта до Європи погуляти їздять ((
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12.06.2022 17:40 Відповісти
Среднее время простоя грузовика с семечкой или маслом на границе с Молдовой или Румынией от 7 до 10 дней! Недавно даже был рекорд 22 дня! Во многом из-за наших погранцов и таможенников тоже... А еще надо обратно вернуться! Тоже в очереди... Тысячи дальнобоев камнем встали на границах. Службам абсолютно по фиг!
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12.06.2022 17:00 Відповісти
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12.06.2022 17:26 Відповісти
5 шансов было уничтожить эту гниль мусорскую всех видов (иначе их не назвать, вот просто сволочи настоящие, особенно шокировали 3 жалких планшета как оптовая партия, которые шли артиллеристам, и эти модули для головок или что там они крысили). Кравчучка, Ященко, Газонюшка (оба последних не могли посадить Януковича в тюрьму за двойную фальсификацию еще на прошлых выборах, бред просто), Порох и Зеля. Ни один из них не устроил ту жесточайшую люстрацию, которую сделал Саакашвили. Просто выкинуть на улицу их всех, просто запустить тысячи людей, кто провоцирует мусоров взять взятку, а если они берут, то сажать на 5 лет каждого сразу на месте. И все, коррупция снизилась в 20 раз в полиции. Притом там даже такие провокации были, что напарник полицейского уговаривает его взять взятку, а сам работает на службу собственной безопасности. И если полицейский не закладывал напарника, то тоже на 5 лет отлетал. А у нас просто плюнули на полицию, пограничную службу, СБУ и даже суды. Не вырезали под корень, да и не один раз. Наоборот даже если им попадался подонок с погонами, то каждый президент старался сделать его своим личным цепным псом, имея этот компромат на него.
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12.06.2022 17:52 Відповісти
Трішки не так, наші то працюють а румини і Молдова ні бо в них не збільшується штат митників. Як пропускали раніше так і тепер ну трохи більше але цього замало. Додайте ще бензовози .Треба порти інакше ніяк
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12.06.2022 22:05 Відповісти
Litva uze prinimajet zerno s Ukraini cerez Polsu ejio zavozit vagonami,a potom port ******** i tam plyvut dalse.
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12.06.2022 17:11 Відповісти
Таможня добра не дає. Зараз для них слова "добрий день" нічого не значать, бо всі дні поганіі страждають Сім"ї
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12.06.2022 17:17 Відповісти
 
 