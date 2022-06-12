Україна почала експорт зерна через Румунію та Польщу, - МЗС
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Україна організувала два шляхи експорту зерна і веде переговори щодо третього з країнами Балтії.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік у коментарі Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зараз українське зерно експортується через Румунію та Польщу.
Сенік нагадав, що глобальна продовольча безпека знаходиться під загрозою, оскільки вторгнення росії в Україну зупинило експорт зерна Чорним морем, що спричинило масовий дефіцит та різке зростання цін.
Він повідомив, що Україна веде переговори з країнами Балтії про створення третього коридору для експорту продовольства.
"Ці маршрути не ідеальні, тому що вони створюють певне "пляшкове горло". Водночас ми робимо все можливе, щоб розвинути ці маршрути", – сказав він журналістам на полях Азійського саміту з безпеки в Сінгапурі.
Будь ласка, зачекайте...
Теперь будут знать что можно купить чисто, не попасть под санкции и не пачкаться о покупку ворованного зерна.
зараз би вздовж залізниці довелося б навіть власними зусиллями збуддувати низку терміналів, насамперед зернових, але й залізорудних...
як зараз необхідні 40 американських тепловозів, та й зерновози повертатись мають не порожні
благодаря "плохому Эрдогану" у нас сейчас в Черном море нет ни тихоокеанского ни Балтийского флотов.
Авианосцы так и так не могут зайти через проливы, авианесущий крейсер может, но он подгорел (НАТО подбило) на верфи и вообще у кузи все плохо. Атомные подлодки скорее всего тоже их нету в ЧМ, только дизельные.
Но тем не менее в Средиземном море сейчас под десять кораблей, среди них пару штук (22350 проект) с новыми радарами, пулеметными колоннами и кучей ракет ПВО. Вот они могли существенно изменить ситуацию на море. Против них нужны стелс-ракеты с очень малой заметностью, нептуны и гарпуны они перещелкают под 99% без проблем, если по 2 ракеты 9м96е2 (мелкий ракета из с-400) будут стрелять по каждой ракете по ним, а еще пулеметы в колонне есть, если случайно не закрыть им обзор. Эрдоган их не пускает, но кацапы до сих пор держат там свои корабли. Непонятно зачем, у НАТО там авианосцы держат их на мушке, то есть это еще не факт, что проливы надежно закрыты до конца войны, раз они там стоят и не ушли по своим делам в Северный флот пугать американцев вместе с атомными подлодками. Притом они реально там нужны, подлодку тоже можно с самолета уничтожить, а без подлодок Россия ни одной ракеты запустить не сможет по США.
Украина производит в разы больше пшеницы чем нам нужно самим. Излишками кормили пол-мира.
Сейчас будет урожай всего на 25% меньше прошлогоднего.
не вижу проблемы.
Варіант рашистський: нехай зогниє, але ціни не спущу.
То щоби розширити "горло" за польським і румунським маршрутами може додатково домовитись з нашими молдавськими друзями й розпочати додатково доправляти українське зерно через Могилів-Подільський, а далі за Дністер по молдовській залізниці у дунайські порти Джурджулешти й Рені для завантаження на зерноплави і далі по Дунаю і Чорному морі в територіальних водах Румунії й Болгарії аж до Босфору і самого місця призначення ?