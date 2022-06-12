Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции, - Ниинисте

Финляндия не планирует вступать в НАТО отдельно от Швеции, если проблемы с Турцией замедлят вступление соседней страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

"Я уверяю, что дело Швеции - наше. Это значит, что мы идем дальше рука об руку", - заявил финский президент Саули Ниинисте на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Столтенберг сегодня находится с визитом в Хельсинки, чтобы обсудить заявку Финляндии на членство в НАТО.

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