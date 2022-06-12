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Новини За кордоном
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Фінляндія (757) членство в НАТО (1404) Швеція (648) Нііністе (83)

Фінляндія не вступатиме в НАТО без Швеції, - Нііністе

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

швеція,фінляндія

Фінляндія не планує вступати в НАТО окремо від Швеції, якщо проблеми з Туреччиною сповільнять вступ сусідньої країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

"Я запевняю, що справа Швеції - наша. Це означає, що ми йдемо далі рука об руку", - заявив фінський президент Саулі Нііністе на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зазначимо, Столтенберг сьогодні перебуває з візитом у Гельсінкі, щоб обговорити заявку Фінляндії на членство в НАТО.

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Топ коментарі
+26
Фіни молодці 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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12.06.2022 18:41
+20
Фінам (як і шведам) всі серьозні дядьки пообіцяли військовий захист до моменту вступу до НАТО. Їм можна не поспішати. І не вестися на розводи всяких турків.
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12.06.2022 18:45
+9
Почем за высер, рашотроллик?
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12.06.2022 18:53
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Фіни молодці 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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12.06.2022 18:41 Відповісти
просто не успели заразиться...
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12.06.2022 19:04 Відповісти
Цілкомвірне рішення,слід ставити цих імпотентів в стайню!!))
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12.06.2022 19:17 Відповісти
Фины и шведы живут так, что находятся на вершинах всех возможных рейтингов - от уровня жизни до экологии и отсутствия коррупции.
и не Украине и никому другому их не следует учить, что им делать.
Напротив - таким неудачникам как мы, украинцы, которые регулярно просирают все данные им шансы и возмещающие теперь это беспримерным героизмом на поле боя, нужно только смотреть и учиться учиться и учиться - КАК нужно вести себя что на международной арене что при отстаивании демократии.
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12.06.2022 19:55 Відповісти
неудачник тут явно вы. Ср*ете про свою гиблую долю в каждом комменте из Чехии
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12.06.2022 21:32 Відповісти
У вас дуже ідеалізоване уявлення про шведів і фінів)) В них також можна повчитися багато такого, чого НЕ ТРЕБА робити, але меншовартість багатьох українців не дає це зрозуміти.
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12.06.2022 21:57 Відповісти
ви такі були праві, коли сказали що вони не здадуть курдів (то був ваш нік?, не впевнений). Я майже не сумнівався, шо заради НАТО вони їх сдадуть.
Хоча маючи гарантії СШІ і Британії, можна не паритися
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12.06.2022 22:11 Відповісти
Так) думаю будуть впиратись до останнього, щоб їх не здати. Але то таке лицемірство, вдають що вони проти диктаторів, а самі продавали зброю ОАЕ іСаудівській Аравії. Там диктатура до пари Ердогану.
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13.06.2022 00:19 Відповісти
обе эти страны поздравили путина с днем россии. Их 10 стран на весь мир....Днище
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13.06.2022 00:35 Відповісти
ты про импотентов - себя имел в виду?
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12.06.2022 19:53 Відповісти
Фінам (як і шведам) всі серьозні дядьки пообіцяли військовий захист до моменту вступу до НАТО. Їм можна не поспішати. І не вестися на розводи всяких турків.
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12.06.2022 18:45 Відповісти
обіцянки "серйозних дядьок", як ми в Україні вже встигли відчути на власній шкурі та власному досвіді, вартують дуже мало.
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12.06.2022 20:58 Відповісти
Почем за высер, рашотроллик?
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12.06.2022 18:53 Відповісти
Та він не "рашотролік" Йому "за державу абидна" Туреччина для них - "сонце в небі" - бо є союзником його держави, яка вдячна за допомогу у війні От чоловіка і "понесло"
Просто основна маса форумчан нездатна дивиться об"єктивно і без емоцій на ті речі, які їх стосуються!
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12.06.2022 19:08 Відповісти
К сожалению именно ольгинские тролли из параши пытаются до сих пор сделать то, что у них получилось в 14 году. Как и рашоорки на фронте лупят из Пионов и гаубиц куда попало. У путлера информационный фронт наравне с боевым.
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12.06.2022 19:35 Відповісти
Я тобі пояснив ситуацію Твоя справа - як оцінювать мої слова! Але ділить світ на "чорне" і "біле" - не варіант Тоді легко можна втратить союзників і прошляпить справжнього ворога який добре замаскувався!
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12.06.2022 20:22 Відповісти
давай посмотрим объективно, Ярик.
Турция с первых дней войны ЗАКРЫЛА БОСФОР ДЛЯ ПРОХОДА КОРАБЛЕЙ ВМФ РФ!!!
Благодаря "плохой" Турции нас не поливают ракетами ни Тихоокеанский ни Балтийский флоты.
Так что заткнись и сопи в две дырочки, когда открываешь рот на Турцию и Эрдогана лично.
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12.06.2022 19:57 Відповісти
"Бєляков"! З таким самим успіхом я і тобі можу порекомендувать те саме! Турецька влада, в першу чергу, притримується інтересів своєї країни Для нас вона зараз теж "ситуативний союзник"
Зараз її інтереси співпадають з нашими Вона - член НАТО, а країни цього блоку підтримують Україну Це РАЗ!
В Туреччині проживає величезна кримськотатарська діаспора (близько 4 мільйонів) Добрий шмат виборців А Росія їх в Криму переслідує Втратить такий електорат для політика є дурістю Це ДВА! Росія підтримує фінансово курдів, які "сидять у печінках" туркам Це ТРИ!
Можу і далі продовжувать, але і цього достатньо! Так що "заткнись и сопи в две дырочки, когда открываешь рот" на мене Я ж і "огризнуться" можу
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12.06.2022 20:34 Відповісти
Турки для нас сакральное!
Мы почти три года воевали одни в первой карабахской.
Против нас был ВЕСЬ МИР.
Не секрет, во времена СэСэСэриии, азербайджанцев дальше черенка лопаты, в строй бате не пускали.
И вот грянул мишка-пятнистый. И армгутаны ударили нам в спину и при поддержке масквабада и с участием орков они пошли на нас.
Не смотря что армии у нас от слова СОВСЕМ не было. Мы почти шесть лет (1988-1994 весна), противостояли полчищам врагов!
Не было тогда с нами Турции,Британии,Пакистана,Израиля. Более того, Турция времён Сулеймана Демиреля, оказывала поддержку арм-ГУТАНАМ (гсм. и продовольствие).
А Тансу Чилер открыто встала на сторону ублюдков.
Мордер, устроил нам 7 ( СЕМЬ КАРЛ ! ) попыток гос.переворотов. Более того, в 1990году, Мордер пошёл на открытую агрессиию против Азербайджана. Как говорится, картина маслом. Но мы не ныли.
Набивая шишки, Мы собрались! Проглатили обиды и унижения со ВСЕГО МИРА ! И пошли в ПОСЛЕДНИЙ БОЙ!
Вышвырнули за 8 месяцев, орков с Азербайджана. В 1992 г. Провели контр-наступление и отбросили ублюдков, почти к границе Карабаха. И тут пошла «ЖАРА».
На нас накинулась, Мордер, США, ХРАНЦУЗЫ, Боши. И прямо заявили, ежели не остановитесь, начнём прставлять оружие арм-УБЛЮДКАМ и введём войска.
Мы вынуждены были, подписать бишкекское перемирие.
И ПОСТАВИЛИ ЦЕЛЬ ! Во что быто не стало ПОБЕДИТЬ или СДОХНУТЬ !
И как результат, МЫ смогли частично изменить мировой взгляд на ОККУПАЦИЮ Карабаха ( четыре резолюции оон, в нашу пользу )
Мы 17 лет отказывали себе во всём. Разбрелись по миру и стали НАЦИЕЙ "ТОРГАШЕЙ"
Были предметом насмешек всего МИРА.
Мы терпели усмешки, вытирали плевки. Слёзы обиды, ДУШИЛИ НАЦИЮ !
И вот когда МЫ почувствовали, что собрали достаточно сил. Мы сбросили одеяние торговцев. И СТАЛИ теми кем БЫЛИ ! Нацией ВОИНОВ-БАШИБУЗУКОВ !!!
Но наша война впереди! Мы не забыли январь 1990, Мы не забыли подлость персов.
И Мы готовимся!
ВПК, Турции,Израиля,Пакистана ,Италии загружены до 2025 года
А там иншаЛлах ! Победа или СМЕРТЬ ! Третьего НЕ ДАНО!
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12.06.2022 20:03 Відповісти
А я щось проти маю? Ти ж бачиш - я людину не тільки стримав від "різких заяв"(пояснивши ситуацію), але й захистив від нападок
А щодо "не пускали далі черенка лопати" - то ти неправий! У мене товариш був у училищі, азербайджанець, Айдин Погони лейтенантів ми з ним разом отримували В Радянській армії до майора дослужився А зараз він - полковник азербайджанської армії у відставці Так що не треба своїх земляків так принижувать ...
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12.06.2022 20:43 Відповісти
Ти обережніше! Ти тут все-таки "в гостях"! Якщо глянуть на НАТО та Туреччину "зверху" то виявиться що Туреччина - лише "ситуативний" союзник в НАТО Її взяли в НАТО лише з одної причини - БОСФОР!!! Він - був "зашморгом" на шиї СРСР на Чорному морі А зараз є таким на шиї Росії Якби не ця протока в руках Туреччини - її-б у НАТО не взяли Це звичайна міжнародна військово-політична комбінація Саме тому Туреччина ніяк не може в члени ЄС прорваться - бо Босфор ЄС не потрібен! Точніше потрібен але не так
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12.06.2022 19:02 Відповісти
Турция закрыла Босфор от ВМФ РФ.
Этого более чем достаточно чтобы Украина на коленях была бы ей благодарна. ВЕЧНО.
Но ты или тролятина или дурак, раз этого не понимаешь еще и вякаешь на них.
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12.06.2022 19:59 Відповісти
"Беляков"! Я не "тролятина" і не "дурак", а звичайний прагматик з вищою юридичною освітою Тому прекрасно знаю, як працює "міжнародне право" Всі ці військово-політичні та економічні блоки я "перетирав" на лекціях ще тоді, коли ти "пішки під стіл ходив Ти ж не знаєш ні СЕАТО ні СЕНТО - бо вони вже не існують А при мені вони діючими були! І ми на семінарах пропрацьовували різні політичні, військові та економічні ситуації саме з юридичного боку!
А свій "вереск" псевдопатріотичний запхни собі в зад В деяких випадках краще помовчать - може за розумного приймуть!
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12.06.2022 20:54 Відповісти
цей Олег Беляков - чи не касап, чи не пригожинський. У всяк випадку, в моєму кондуїті в мене він під шифром "касап??", а це означає, що вряди-годи, окрім зебільних, в нього проскакують і касапські месаги.
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12.06.2022 21:24 Відповісти
он просто дебил и неудачник
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12.06.2022 21:35 Відповісти
Гімно в ополонці, знаєш, як на течії бовтається? Ото воно і є!
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12.06.2022 21:37 Відповісти
Скоріше Турції покажуть напрямок Із НАТО , аніж Фінляндії і Швеціі !!
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12.06.2022 19:39 Відповісти
то варяги просто ещё не знают,шо ната ужжо киевская...
а брюссельская,то капуста..
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12.06.2022 18:45 Відповісти
Та да! Берём нату у 3-й тракторный батальён!? Чи не?
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12.06.2022 18:58 Відповісти
на испытательный срок...
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12.06.2022 19:06 Відповісти
Мабуть, думали що їх візьмуть за помахом пальця і не чухались. А тут Туреччина... сюрпрайз... потім у Угорщини буде своя думка... Щось радянська та московитська пропаганда перебільшує коли заявляє що НАТОм керує США
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12.06.2022 18:46 Відповісти
Вы правы. Но это всего-лишь временные вопросы. В любом союзе необходимо учитывать мнение каждого участника. От этих противоречий НАТО не распадется, а, разобравшись с ними станет только еще более единое и более сильное.
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12.06.2022 18:59 Відповісти
Треба буде США і Брітанії включати Україну Східну і Північну Європу в AUKUSUA Альянск, бо з шантажистам, шольцами і Орбанами - НАТО фількіна грамота
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12.06.2022 18:54 Відповісти
турків забанять?
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12.06.2022 18:55 Відповісти
пліч-о-пліч українською, а не рука об руку
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12.06.2022 18:56 Відповісти
Пліч-о-пліч стоять, а рука об руку йдуть. Різницю відчуваєш?
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12.06.2022 19:15 Відповісти
грамарнаці ))
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12.06.2022 19:25 Відповісти
Кацапи йдуть рука об руку, а Українці ходять пліч-о-пліч або ж разом.
Може, послухаємо тих, кого привела до нас революційна солідарність і з ким нам пліч-о-пліч на ворога йти?! (Олесь Гончар, II, 1959, 18).
http://sum.in.ua/s/plich-o-plich
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12.06.2022 19:47 Відповісти
strannaja ideja....FIN granichat s mordorom a SWE net....im kak raz na oborot - nadobylo vstupatj i bez SWE.
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12.06.2022 19:01 Відповісти
Нічого дивного. Це дружня підтримка давнього сусіди і партнера. Тільки таким в НАТО і місце. А до моменту вступу фінам і шведам країнами НАТО гарантовано військовий захист .
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12.06.2022 19:19 Відповісти
странного ничего нет. Могу предположить, что в случае замеса может так случится, что на финском фронте на одного финна будет приходится два шведа.
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12.06.2022 19:30 Відповісти
Між Швецією і Фінляндією давні історичні зв'язки.Фінляднія майже 700років була в складі Швеції,поки кацапи її собі не підгребли.
Та й з 2014р між цими країнами існує певний військовий оборонний союз.Може саме тому країни хочуть вступити в НАТО синхронно.Вони,якщо не помиляюсь,і в ЄС вступили в один рік
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12.06.2022 19:45 Відповісти
От-от! Вже ніхто не пам"ятає

Ру́сско-шве́дская война́ 1808-1809 годов (Финляндская война, фин. Suomen sota, швед. Finska kriget «Финская война») - война между Россией, поддержанной Францией и Данией, против Швеции. На стороне Швеции была Великобритания. Последняя в серии русско-шведских войн.

Закончилась победой России и заключением Фридрихсгамского мирного договора, по которому Финляндия перешла от Швеции к России, войдя в состав Российской империи как Великое княжество Финляндское.
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12.06.2022 20:59 Відповісти
Нет, оборонного союза нету, а есть углубленное сотрудничество в оборонной сфере, кооперация и учения, совместные заказы и производство оружия. Но, это не предусматривает совместную оборону и защиту. Никто не хочет воевать друг за друга - все хотят, чтобы за них воевали США.
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13.06.2022 08:35 Відповісти
Всё это очень печально. Право вето при таком огромном количестве различных стран, себя уже давно изжило.
Это касается не только НАТО, но и ЕС и ООН. Мир поменялся
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12.06.2022 19:12 Відповісти
Не спешите с выводами, все только разгорается.
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12.06.2022 19:15 Відповісти
Все разгорается потому что ни НАТО ни ЕС ни ООН не дееспособны. В противном случае, пожар был бы давно потушен
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12.06.2022 19:20 Відповісти
каким образом ЕС и НАТО недееспособны если на них даже сейчас не нападают, а на Украину - напали?
Это походу Украина недееспособна.
А у ЕС и НАТЫ все как раз зашибись.
учитесь, а не нойте.
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12.06.2022 20:01 Відповісти
Немного матчасти для знатоков. ЕС так и не смог принять санкции, которые хотел из-за позиции Венгрии.
Турция блокирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии.
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12.06.2022 20:51 Відповісти
всі економічні переговори навіть в складі ЄС - це далеко не прості домовленості.
ЄС - це не держава, де один орган (інституція) може прийняти рішення, а всі інші мають підкорятися. Навіть Європарламент чи Рада Євросоюзу в ЄС - це дорадчі органи (в основному). Так що яка є ефективність в ЄС, така вона є, іншою бути не може, як би того нам не хотілося, на жаль.
Щоб ЄС був ефективним, в наших інтересах - потрібно там працювати. Туди потрібно вступити. Іншого прийнятного виходу не існує.
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12.06.2022 21:20 Відповісти
Речь не об экономике, а о политике, прежде всего. 27 стран должны проголосовать одногласно. И например агент ху*ла орбан, может сам заблокировать санкции целого Евросоюза. Или смягчить или перенести во времени. Разве это нормально?
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12.06.2022 21:47 Відповісти
Да хватит врать. ЕС просто прикрылся Венгрией. После недавнего запрета ввоза танкерами прокачка дешевой российской нефти по трубе в ЕС удвоилась. Единственной страной которая сократила импорт нефти по нефтепроводу "Дружба" оказалась Германия.

"Россия прокачивает в Европу больше нефти чем до войны"
https://www.economist.com/graphic-detail/2022/06/07/russia-is-pumping-more-oil-to-europe-than-it-was-before-the-war
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13.06.2022 08:11 Відповісти
Респект! Таки что то пошло не так!
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12.06.2022 19:13 Відповісти
Парашники могут повторить в Финляндии, но ждут зимы, чтобы лучше сохраниться:
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12.06.2022 19:28 Відповісти
Украина тоже не будет вступать без Швеции и Финляндии...
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12.06.2022 19:44 Відповісти
Мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой .... Хотим на НАТО!!!
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12.06.2022 19:57 Відповісти
У Финляндии и Швеции все будет хорошо что в НАТО, что нет . Интересно, что когда потенциальный противник был сильнее их устраивал нейтральный статус. Но, в порядке мысленного эксперимента, допустим, под надуманным предлогом им откажут во вступлении в НАТО. Будем следить!
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12.06.2022 21:57 Відповісти
Нейтральный статус их устраивал по нескольким причинам. Во первых, они не думали, что в 21 веке кацапы могут напасть на другую страну без всякой причины. Во вторых, они думали что если и будет какая-то война, то она будет быстрая, конвенциональная и без применения ядерного оружия. Но, когда они увидели подлое нападение кацапов, уничтожение городов, массовое использование ракет и авиации, десятки тысяч трупов, ядерный шантаж и то, что Украине отказали в тяжелом оружии, то они все поняли сразу. Поддержка НАТО возросла с 18% до 73% в течении одного месяца. До них, наконец дошло, что они легко могут быть на месте Украины и никто им не поможет, о чем я писал еще 8 лет назад. Они довольно глупые люди, но даже глупый поймет, если его возить мордой по асфальту.
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13.06.2022 08:20 Відповісти
Такого заявления не было, это уже кто-то домыслил. Всегда смотрите на источник новости, а источника нету, только мутные ссылки с одного сайта на другой. Это было-бы абсолютно дурацкое заявление, так как сама Финляндия больше заинтересована в НАТО, чем Швеция. Я перечитал всю их пресс-конференцию и смысл сказанного был абсолютно другой. Было заявлено, что Финляндия и Швеция договорились вступать в НАТО одновременно и эти договоренности остаются в силе. Сдвигаются только сроки, но мы никуда не торопимся - бдим и будем бдеть дальше. Будут продолжаться консультации и переговоры с другими членами НАТО и с Турцией. В качестве обеспечительной гарантии, на территории северных стран уже начались учения с участием войск из стран НАТО. Они будут проводится без перерыва все лето и при необходимости могут быть продлены до нового года. Общий тон пресс-конференции был очень примирительный, по отношению к Турции и было сказано, что надо учитывать справедливые требования Турции в отношении террористических угроз. Товарищ столтенберг вспомнил и про Украину и опять начал заклинать, что война в Украине ни в коем случае не должна распространится на другие страны.
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13.06.2022 07:42 Відповісти
Такая милота! Скандинавский союз!
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13.06.2022 20:00 Відповісти
 
 