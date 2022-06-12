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Фінляндія не вступатиме в НАТО без Швеції, - Нііністе
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Фінляндія не планує вступати в НАТО окремо від Швеції, якщо проблеми з Туреччиною сповільнять вступ сусідньої країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.
"Я запевняю, що справа Швеції - наша. Це означає, що ми йдемо далі рука об руку", - заявив фінський президент Саулі Нііністе на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Зазначимо, Столтенберг сьогодні перебуває з візитом у Гельсінкі, щоб обговорити заявку Фінляндії на членство в НАТО.
Топ коментарі
+26 Amber
показати весь коментар12.06.2022 18:41
+20 Зэлэный_Змий
показати весь коментар12.06.2022 18:45
+9 Сергей Гусаченко fe44ea74
показати весь коментар12.06.2022 18:53
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Будь ласка, зачекайте...
и не Украине и никому другому их не следует учить, что им делать.
Напротив - таким неудачникам как мы, украинцы, которые регулярно просирают все данные им шансы и возмещающие теперь это беспримерным героизмом на поле боя, нужно только смотреть и учиться учиться и учиться - КАК нужно вести себя что на международной арене что при отстаивании демократии.
Хоча маючи гарантії СШІ і Британії, можна не паритися
Просто основна маса форумчан нездатна дивиться об"єктивно і без емоцій на ті речі, які їх стосуються!
Турция с первых дней войны ЗАКРЫЛА БОСФОР ДЛЯ ПРОХОДА КОРАБЛЕЙ ВМФ РФ!!!
Благодаря "плохой" Турции нас не поливают ракетами ни Тихоокеанский ни Балтийский флоты.
Так что заткнись и сопи в две дырочки, когда открываешь рот на Турцию и Эрдогана лично.
Зараз її інтереси співпадають з нашими Вона - член НАТО, а країни цього блоку підтримують Україну Це РАЗ!
В Туреччині проживає величезна кримськотатарська діаспора (близько 4 мільйонів) Добрий шмат виборців А Росія їх в Криму переслідує Втратить такий електорат для політика є дурістю Це ДВА! Росія підтримує фінансово курдів, які "сидять у печінках" туркам Це ТРИ!
Можу і далі продовжувать, але і цього достатньо! Так що "заткнись и сопи в две дырочки, когда открываешь рот" на мене Я ж і "огризнуться" можу
Мы почти три года воевали одни в первой карабахской.
Против нас был ВЕСЬ МИР.
Не секрет, во времена СэСэСэриии, азербайджанцев дальше черенка лопаты, в строй бате не пускали.
И вот грянул мишка-пятнистый. И армгутаны ударили нам в спину и при поддержке масквабада и с участием орков они пошли на нас.
Не смотря что армии у нас от слова СОВСЕМ не было. Мы почти шесть лет (1988-1994 весна), противостояли полчищам врагов!
Не было тогда с нами Турции,Британии,Пакистана,Израиля. Более того, Турция времён Сулеймана Демиреля, оказывала поддержку арм-ГУТАНАМ (гсм. и продовольствие).
А Тансу Чилер открыто встала на сторону ублюдков.
Мордер, устроил нам 7 ( СЕМЬ КАРЛ ! ) попыток гос.переворотов. Более того, в 1990году, Мордер пошёл на открытую агрессиию против Азербайджана. Как говорится, картина маслом. Но мы не ныли.
Набивая шишки, Мы собрались! Проглатили обиды и унижения со ВСЕГО МИРА ! И пошли в ПОСЛЕДНИЙ БОЙ!
Вышвырнули за 8 месяцев, орков с Азербайджана. В 1992 г. Провели контр-наступление и отбросили ублюдков, почти к границе Карабаха. И тут пошла «ЖАРА».
На нас накинулась, Мордер, США, ХРАНЦУЗЫ, Боши. И прямо заявили, ежели не остановитесь, начнём прставлять оружие арм-УБЛЮДКАМ и введём войска.
Мы вынуждены были, подписать бишкекское перемирие.
И ПОСТАВИЛИ ЦЕЛЬ ! Во что быто не стало ПОБЕДИТЬ или СДОХНУТЬ !
И как результат, МЫ смогли частично изменить мировой взгляд на ОККУПАЦИЮ Карабаха ( четыре резолюции оон, в нашу пользу )
Мы 17 лет отказывали себе во всём. Разбрелись по миру и стали НАЦИЕЙ "ТОРГАШЕЙ"
Были предметом насмешек всего МИРА.
Мы терпели усмешки, вытирали плевки. Слёзы обиды, ДУШИЛИ НАЦИЮ !
И вот когда МЫ почувствовали, что собрали достаточно сил. Мы сбросили одеяние торговцев. И СТАЛИ теми кем БЫЛИ ! Нацией ВОИНОВ-БАШИБУЗУКОВ !!!
Но наша война впереди! Мы не забыли январь 1990, Мы не забыли подлость персов.
И Мы готовимся!
ВПК, Турции,Израиля,Пакистана ,Италии загружены до 2025 года
А там иншаЛлах ! Победа или СМЕРТЬ ! Третьего НЕ ДАНО!
А щодо "не пускали далі черенка лопати" - то ти неправий! У мене товариш був у училищі, азербайджанець, Айдин Погони лейтенантів ми з ним разом отримували В Радянській армії до майора дослужився А зараз він - полковник азербайджанської армії у відставці Так що не треба своїх земляків так принижувать ...
Этого более чем достаточно чтобы Украина на коленях была бы ей благодарна. ВЕЧНО.
Но ты или тролятина или дурак, раз этого не понимаешь еще и вякаешь на них.
А свій "вереск" псевдопатріотичний запхни собі в зад В деяких випадках краще помовчать - може за розумного приймуть!
а брюссельская,то капуста..
Може, послухаємо тих, кого привела до нас революційна солідарність і з ким нам пліч-о-пліч на ворога йти?! (Олесь Гончар, II, 1959, 18).
http://sum.in.ua/s/plich-o-plich
Та й з 2014р між цими країнами існує певний військовий оборонний союз.Може саме тому країни хочуть вступити в НАТО синхронно.Вони,якщо не помиляюсь,і в ЄС вступили в один рік
Ру́сско-шве́дская война́ 1808-1809 годов (Финляндская война, фин. Suomen sota, швед. Finska kriget «Финская война») - война между Россией, поддержанной Францией и Данией, против Швеции. На стороне Швеции была Великобритания. Последняя в серии русско-шведских войн.
Закончилась победой России и заключением Фридрихсгамского мирного договора, по которому Финляндия перешла от Швеции к России, войдя в состав Российской империи как Великое княжество Финляндское.
Это касается не только НАТО, но и ЕС и ООН. Мир поменялся
Это походу Украина недееспособна.
А у ЕС и НАТЫ все как раз зашибись.
учитесь, а не нойте.
Турция блокирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии.
ЄС - це не держава, де один орган (інституція) може прийняти рішення, а всі інші мають підкорятися. Навіть Європарламент чи Рада Євросоюзу в ЄС - це дорадчі органи (в основному). Так що яка є ефективність в ЄС, така вона є, іншою бути не може, як би того нам не хотілося, на жаль.
Щоб ЄС був ефективним, в наших інтересах - потрібно там працювати. Туди потрібно вступити. Іншого прийнятного виходу не існує.
"Россия прокачивает в Европу больше нефти чем до войны"
https://www.economist.com/graphic-detail/2022/06/07/russia-is-pumping-more-oil-to-europe-than-it-was-before-the-war