"Группы специалистов" из России целенаправленно грабят украинские музеи

Международная группа ученых и экспертов по цифровым технологиям, отслеживающим кражи, выяснила, что направленная Россией "группа специалистов" занимается контрабандой ценных исторических артефактов с временно захваченных территорий Украины в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой The Guardian.

Антрополог Брайан Дэниелс, работающий с археологами, историками и специалистами по цифровой обработке изображений, из лаборатории в американском штате Вирджиния вместе с коллегами следил за разграблением и уничтожением культурных ценностей с начала вторжения России в Украину. Они выявили закономерности в преступлениях, пишет издание.

"Сейчас есть очень веские доказательства того, что это умышленный шаг России, когда определенные картины и украшения были... вывезены в РФ", - сказал Дэниелс.

След краж в значительной степени сосредоточен на драгоценном скифском золоте. Это старинные филигранные изделия, часто изображающие животных. "Эти предметы визуально ошеломляют, и сейчас так много сообщений о кражах, что очевидно, что это стратегия", – сказал Дэниелс.

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По его словам, "украинцы, конечно, тоже очень заинтересованы в том, чтобы мы составили список украденных вещей".

В то же время ученый не знает, была ли денежная ценность важнейшим фактором для россиян, или предметы были выбраны из-за их культурного значения. "Возможно, все это часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны, с претензией на законное владение Россией всеми их экспонатами", – подчеркнул Дэниелс.

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Он добавил, что кражи, как правило, следуют за допросами музейных хранителей и смотрителей.

Попытки России найти и украсть спрятанные артефакты в захваченных украинских городах становятся все более решительными. "Мы все больше беспокоимся о музейных работниках и сотрудниках службы безопасности, особенно когда они оказываются за линией расположения российских войск", – сказал Дэниелс.