"Группы специалистов" из России целенаправленно грабят украинские музеи
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Международная группа ученых и экспертов по цифровым технологиям, отслеживающим кражи, выяснила, что направленная Россией "группа специалистов" занимается контрабандой ценных исторических артефактов с временно захваченных территорий Украины в РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой The Guardian.
Антрополог Брайан Дэниелс, работающий с археологами, историками и специалистами по цифровой обработке изображений, из лаборатории в американском штате Вирджиния вместе с коллегами следил за разграблением и уничтожением культурных ценностей с начала вторжения России в Украину. Они выявили закономерности в преступлениях, пишет издание.
"Сейчас есть очень веские доказательства того, что это умышленный шаг России, когда определенные картины и украшения были... вывезены в РФ", - сказал Дэниелс.
След краж в значительной степени сосредоточен на драгоценном скифском золоте. Это старинные филигранные изделия, часто изображающие животных. "Эти предметы визуально ошеломляют, и сейчас так много сообщений о кражах, что очевидно, что это стратегия", – сказал Дэниелс.
По его словам, "украинцы, конечно, тоже очень заинтересованы в том, чтобы мы составили список украденных вещей".
В то же время ученый не знает, была ли денежная ценность важнейшим фактором для россиян, или предметы были выбраны из-за их культурного значения. "Возможно, все это часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны, с претензией на законное владение Россией всеми их экспонатами", – подчеркнул Дэниелс.
Он добавил, что кражи, как правило, следуют за допросами музейных хранителей и смотрителей.
Попытки России найти и украсть спрятанные артефакты в захваченных украинских городах становятся все более решительными. "Мы все больше беспокоимся о музейных работниках и сотрудниках службы безопасности, особенно когда они оказываются за линией расположения российских войск", – сказал Дэниелс.
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Мінкульт не зміг пояснити, чому музейні колекції не евакуювали при підготовці до повномасштабного вторгнення РФ.
Ще в березні російські окупанти знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі. У ній зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів, зокрема й українських - Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса. Фонд музею налічував близько 2000 експонатів, доля яких тепер невідома.
У квітні схожа ситуація виникла й в окупованому Росією Мелітополі, де в краєзнавчому музеї зберігалась колекція скіфського золота, виявлена в середині ХХ століття, яку росіяни просто викрали. За фактом злочину прокуратура у травні розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.
У встановлені законом терміни відповідь на запит журналістів не була отримана.
і голодранцями , яких потрібно безжально знищувати і після нашої перемоги 😕
А зелёнский видосики снимает... ******* питух...
як не насрати то шось ********
мені вже все - куртка лисого бо ми то заслужили....дітей шкода вони не винні що батьки безтолоч
Знаю, не до того було. Шашлики і всьо такє.
это называется "техническая сдача"
в Украине действуют предатели и агентура
Опять возврат к идиотизму и жопорукости чинуш и зелёный власти....
Людей значит они не эвакуировали чтобы нов асфальт не поцарапать. А музейные ценности и коллекции - вообще мозгов не хватило. Сами же признали что о возможном наступлении знали с осени 2021го.... Ни мосты не взорвали, ни музеи вывезли, ни людей ни эвакуировали.... К шашлычкам готовились....
Идиоты.