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Новости Война в Украине
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"Группы специалистов" из России целенаправленно грабят украинские музеи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

золото,скифское

Международная группа ученых и экспертов по цифровым технологиям, отслеживающим кражи, выяснила, что направленная Россией "группа специалистов" занимается контрабандой ценных исторических артефактов с временно захваченных территорий Украины в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой The Guardian.

Антрополог Брайан Дэниелс, работающий с археологами, историками и специалистами по цифровой обработке изображений, из лаборатории в американском штате Вирджиния вместе с коллегами следил за разграблением и уничтожением культурных ценностей с начала вторжения России в Украину. Они выявили закономерности в преступлениях, пишет издание.

"Сейчас есть очень веские доказательства того, что это умышленный шаг России, когда определенные картины и украшения были... вывезены в РФ", - сказал Дэниелс.

След краж в значительной степени сосредоточен на драгоценном скифском золоте. Это старинные филигранные изделия, часто изображающие животных. "Эти предметы визуально ошеломляют, и сейчас так много сообщений о кражах, что очевидно, что это стратегия", – сказал Дэниелс.

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По его словам, "украинцы, конечно, тоже очень заинтересованы в том, чтобы мы составили список украденных вещей".

В то же время ученый не знает, была ли денежная ценность важнейшим фактором для россиян, или предметы были выбраны из-за их культурного значения. "Возможно, все это часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны, с претензией на законное владение Россией всеми их экспонатами", – подчеркнул Дэниелс.

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Он добавил, что кражи, как правило, следуют за допросами музейных хранителей и смотрителей. 

Попытки России найти и украсть спрятанные артефакты в захваченных украинских городах становятся все более решительными. "Мы все больше беспокоимся о музейных работниках и сотрудниках службы безопасности, особенно когда они оказываются за линией расположения российских войск", – сказал Дэниелс.
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Топ комментарии
+25
Грабують за сприяння зеленої влади.

Мінкульт не зміг пояснити, чому музейні колекції не евакуювали при підготовці до повномасштабного вторгнення РФ.


Ще в березні російські окупанти знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі. У ній зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів, зокрема й українських - Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса. Фонд музею налічував близько 2000 експонатів, доля яких тепер невідома.

У квітні схожа ситуація виникла й в окупованому Росією Мелітополі, де в краєзнавчому музеї зберігалась колекція скіфського золота, виявлена в середині ХХ століття, яку росіяни просто викрали. За фактом злочину прокуратура у травні розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.
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12.06.2022 19:13
+22
З огляду на попередні заяви секретаря РНБО Олексія Данілова про початок підготовки до російського вторгнення з осені 2021 року, #Букви надіслали запит до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо того, чому ані з Маріуполя, ані з Мелітополя не було евакуйовано артефакти, що мають значну культурну та історичну цінність.

У встановлені законом терміни відповідь на запит журналістів не була отримана.
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12.06.2022 19:15
+20
якби це була єврейська Мінора, то вивезли б, а українські культурні цінності для Зе-команди відносяться в розряд "какаяразница"
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12.06.2022 19:22
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Грабують за сприяння зеленої влади.

Мінкульт не зміг пояснити, чому музейні колекції не евакуювали при підготовці до повномасштабного вторгнення РФ.


Ще в березні російські окупанти знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі. У ній зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів, зокрема й українських - Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса. Фонд музею налічував близько 2000 експонатів, доля яких тепер невідома.

У квітні схожа ситуація виникла й в окупованому Росією Мелітополі, де в краєзнавчому музеї зберігалась колекція скіфського золота, виявлена в середині ХХ століття, яку росіяни просто викрали. За фактом злочину прокуратура у травні розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.
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12.06.2022 19:13 Ответить
З огляду на попередні заяви секретаря РНБО Олексія Данілова про початок підготовки до російського вторгнення з осені 2021 року, #Букви надіслали запит до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо того, чому ані з Маріуполя, ані з Мелітополя не було евакуйовано артефакти, що мають значну культурну та історичну цінність.

У встановлені законом терміни відповідь на запит журналістів не була отримана.
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12.06.2022 19:15 Ответить
Неначясі!
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12.06.2022 19:18 Ответить
якби це була єврейська Мінора, то вивезли б, а українські культурні цінності для Зе-команди відносяться в розряд "какаяразница"
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12.06.2022 19:22 Ответить
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12.06.2022 20:00 Ответить
єврейські культурні цінності їх схоже так само сну не позбавлять.
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13.06.2022 01:38 Ответить
Ніякої підготовки не було, єрмаки, татарови і бакановт готували здачу країни, а клоун просто грає роль, йому пофіг.
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12.06.2022 19:44 Ответить
коли були відомі події в казахстані, то загони одкб в алмати захопили фільмотеку і повністю знищили задокументовані факти, спогади, історичне документальне кіно...
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12.06.2022 19:44 Ответить
Вичерпну відповідь на подібні питання вже дав радник Голови ОП Арестович.
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12.06.2022 20:12 Ответить
Оце?

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12.06.2022 22:33 Ответить
Мабуть, за це Зелений і нагородив мера Мелітополя...
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12.06.2022 19:23 Ответить
Злочинна недбалість
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12.06.2022 19:39 Ответить
Рашисты идут точно по следам нацистов и есть уже видимо своё "ананерде"
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12.06.2022 19:18 Ответить
"Аненербе"
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12.06.2022 19:32 Ответить
Шукають меч Атілли, бронік Цезаря, чашу Грааля та Шамбалу?
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12.06.2022 21:36 Ответить
Орки прийшли нас вбивати , мародерити , гвалтувати і вивозити все цінне до раші , це говорить про те , що ми маємо справу з дикою ордою
і голодранцями , яких потрібно безжально знищувати і після нашої перемоги 😕
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12.06.2022 19:20 Ответить
шашлики смачніше чім якись там музеї
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12.06.2022 19:23 Ответить
А кто целеспрямовано выложил гысторычни ценности на паперть и ждал масквабадителей?
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12.06.2022 19:24 Ответить
Все украденное из музеев на совести теперешней власти.
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12.06.2022 19:26 Ответить
Господи, чего еще лишится Украина при власти Слуг?!
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12.06.2022 19:27 Ответить
народу..
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12.06.2022 21:38 Ответить
Всё награбленное в москве, там не только Наша история, там в запасниках пол мира и там же найдется и знаменитая янтарная комната и много всего, москва падет, это и так понятно, империи живут от крови и захвата и уничтожений других народов и падают сами.
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12.06.2022 19:31 Ответить
Пришли отобрали, как у ребенка...
А зелёнский видосики снимает... ******* питух...
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12.06.2022 19:36 Ответить
Квартальное дерьмо хоть бы кто отсюда спёр...
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12.06.2022 19:39 Ответить
сперли би, але ж та "культурна цінність" такого роду, що у них самих такого лайна по вуха, крім того ідентичніть українців це так само ніяк не відображає. Ну й який їм сенс?
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13.06.2022 01:42 Ответить
це ж москальська натура і гасло параші
як не насрати то шось ********
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12.06.2022 19:41 Ответить
нащо вам культура музеї - жрать ржать срать ото ваше фсьо...

мені вже все - куртка лисого бо ми то заслужили....дітей шкода вони не винні що батьки безтолоч
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12.06.2022 19:55 Ответить
Вся планета на Украине всё есть Украина ) Украинский Обрiй....
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12.06.2022 21:13 Ответить
Статисти йухові! Евакуювати цінні експонати музеїв, як завжди, було не на часі. Країна загубила, назавжди ( бо рашковани ніколи нічого не віддавали), просто неймовірну кількість національного надбання. Рашці треба подякувати декому на Банковій за босяцкій падгон.
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12.06.2022 20:26 Ответить
Вся эта Херня началась с кавчука и кучмы .........И сдачи ядерного оружия ....
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12.06.2022 20:59 Ответить
Нєнєнє, зелене чмо, не вийде, ****! Отмазаться не вийде, падли! Доведеться відповідать і брать на себе відповідальність! Доведеться, суки!
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12.06.2022 21:02 Ответить
Вся эта Херня началась с кравчука и кучмы В том числе и зелено чмо.
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12.06.2022 21:31 Ответить
Якого, блд, хєра нічого не евакуювали на Захід?
Знаю, не до того було. Шашлики і всьо такє.
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12.06.2022 21:25 Ответить
конечно могли эвакуировать
это называется "техническая сдача"
в Украине действуют предатели и агентура
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12.06.2022 21:45 Ответить
Та тут все просто- треба довести до відома тих "спеціалістів", що баальконів для вироблення з ниих тараньки в Україні чорт ма та ще стільки! ВУсі провітрятся, незалежно від часу" А про по - нашим зеленим зрадникам -приготуватися!
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12.06.2022 21:41 Ответить
Матушка-*****-росія збирає артефакти на своїх ще з глибоко до нашої ери землях.
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12.06.2022 22:48 Ответить
А шо стиралки унитазы можно а картины и артефакты нет?
Опять возврат к идиотизму и жопорукости чинуш и зелёный власти....
Людей значит они не эвакуировали чтобы нов асфальт не поцарапать. А музейные ценности и коллекции - вообще мозгов не хватило. Сами же признали что о возможном наступлении знали с осени 2021го.... Ни мосты не взорвали, ни музеи вывезли, ни людей ни эвакуировали.... К шашлычкам готовились....
Идиоты.
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12.06.2022 22:53 Ответить
 
 