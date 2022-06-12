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"Групи фахівців" з Росії цілеспрямовано грабують українські музеї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

золото,скифское

Міжнародна група вчених та експертів із цифрових технологій, які відслідковують крадіжки, з’ясувала, що направлена Росією "група фахівців" займається контрабандою цінних історичних артефактів із тимчасово захоплених територій України до РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням The Guardian.

Антрополог Браян Деніелс, який працює з археологами, істориками та фахівцями з цифрової обробки зображень, із лабораторії в американському штаті Вірджинія разом з колегами стежили за розграбуванням та знищенням культурних цінностей від початку вторгнення Росії в Україну і виявили закономірності у злочинах, пише видання.

"Зараз є дуже вагомі докази того, що це навмисний крок Росії, коли певні картини та прикраси були … вивезені до РФ", - сказав Деніелс.

Слід крадіжок значною мірою зосереджено на дорогоцінному скіфському золоті. Це старовинні філігранні вироби, які часто зображують тварин. "Ці предмети візуально приголомшують, і зараз так багато повідомлень про крадіжку, що очевидно, що це стратегія", – сказав Деніелс.

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За його словами, "українці, звісно, теж дуже зацікавлені в тому, щоб ми склали список вкрадених речей".

Водночас вчений не знає, чи була грошова цінність найважливішим фактором для росіян, чи ж предмети були обрані через їхнє культурне значення. "Можливо, все це є частиною підриву ідентичності України як окремої країни, з претензією на законне володіння Росією усіма їхніми експонатами", – наголосив Деніелс.

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Він додав, що крадіжки, як правило, йдуть після допитів музейних зберігачів і наглядачів.

Спроби Росії знайти і вкрасти заховані артефакти в захоплених українських містах стають дедалі рішучішими. "Ми все більше непокоїмося про музейних працівників та співробітників служби безпеки, особливо коли вони опиняються за лінією розташування російських військ", – сказав Деніелс.
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Топ коментарі
+25
Грабують за сприяння зеленої влади.

Мінкульт не зміг пояснити, чому музейні колекції не евакуювали при підготовці до повномасштабного вторгнення РФ.


Ще в березні російські окупанти знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі. У ній зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів, зокрема й українських - Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса. Фонд музею налічував близько 2000 експонатів, доля яких тепер невідома.

У квітні схожа ситуація виникла й в окупованому Росією Мелітополі, де в краєзнавчому музеї зберігалась колекція скіфського золота, виявлена в середині ХХ століття, яку росіяни просто викрали. За фактом злочину прокуратура у травні розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.
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12.06.2022 19:13
+22
З огляду на попередні заяви секретаря РНБО Олексія Данілова про початок підготовки до російського вторгнення з осені 2021 року, #Букви надіслали запит до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо того, чому ані з Маріуполя, ані з Мелітополя не було евакуйовано артефакти, що мають значну культурну та історичну цінність.

У встановлені законом терміни відповідь на запит журналістів не була отримана.
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12.06.2022 19:15
+20
якби це була єврейська Мінора, то вивезли б, а українські культурні цінності для Зе-команди відносяться в розряд "какаяразница"
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12.06.2022 19:22
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Грабують за сприяння зеленої влади.

Мінкульт не зміг пояснити, чому музейні колекції не евакуювали при підготовці до повномасштабного вторгнення РФ.


Ще в березні російські окупанти знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі. У ній зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів, зокрема й українських - Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса. Фонд музею налічував близько 2000 експонатів, доля яких тепер невідома.

У квітні схожа ситуація виникла й в окупованому Росією Мелітополі, де в краєзнавчому музеї зберігалась колекція скіфського золота, виявлена в середині ХХ століття, яку росіяни просто викрали. За фактом злочину прокуратура у травні розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.
показати весь коментар
12.06.2022 19:13 Відповісти
З огляду на попередні заяви секретаря РНБО Олексія Данілова про початок підготовки до російського вторгнення з осені 2021 року, #Букви надіслали запит до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо того, чому ані з Маріуполя, ані з Мелітополя не було евакуйовано артефакти, що мають значну культурну та історичну цінність.

У встановлені законом терміни відповідь на запит журналістів не була отримана.
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12.06.2022 19:15 Відповісти
Неначясі!
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12.06.2022 19:18 Відповісти
якби це була єврейська Мінора, то вивезли б, а українські культурні цінності для Зе-команди відносяться в розряд "какаяразница"
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12.06.2022 19:22 Відповісти
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12.06.2022 20:00 Відповісти
єврейські культурні цінності їх схоже так само сну не позбавлять.
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13.06.2022 01:38 Відповісти
Ніякої підготовки не було, єрмаки, татарови і бакановт готували здачу країни, а клоун просто грає роль, йому пофіг.
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12.06.2022 19:44 Відповісти
коли були відомі події в казахстані, то загони одкб в алмати захопили фільмотеку і повністю знищили задокументовані факти, спогади, історичне документальне кіно...
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12.06.2022 19:44 Відповісти
Вичерпну відповідь на подібні питання вже дав радник Голови ОП Арестович.
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12.06.2022 20:12 Відповісти
Оце?

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12.06.2022 22:33 Відповісти
Мабуть, за це Зелений і нагородив мера Мелітополя...
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12.06.2022 19:23 Відповісти
Злочинна недбалість
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12.06.2022 19:39 Відповісти
Рашисты идут точно по следам нацистов и есть уже видимо своё "ананерде"
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12.06.2022 19:18 Відповісти
"Аненербе"
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12.06.2022 19:32 Відповісти
Шукають меч Атілли, бронік Цезаря, чашу Грааля та Шамбалу?
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12.06.2022 21:36 Відповісти
Орки прийшли нас вбивати , мародерити , гвалтувати і вивозити все цінне до раші , це говорить про те , що ми маємо справу з дикою ордою
і голодранцями , яких потрібно безжально знищувати і після нашої перемоги 😕
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12.06.2022 19:20 Відповісти
шашлики смачніше чім якись там музеї
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12.06.2022 19:23 Відповісти
А кто целеспрямовано выложил гысторычни ценности на паперть и ждал масквабадителей?
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12.06.2022 19:24 Відповісти
Все украденное из музеев на совести теперешней власти.
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12.06.2022 19:26 Відповісти
Господи, чего еще лишится Украина при власти Слуг?!
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12.06.2022 19:27 Відповісти
народу..
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12.06.2022 21:38 Відповісти
Всё награбленное в москве, там не только Наша история, там в запасниках пол мира и там же найдется и знаменитая янтарная комната и много всего, москва падет, это и так понятно, империи живут от крови и захвата и уничтожений других народов и падают сами.
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12.06.2022 19:31 Відповісти
Пришли отобрали, как у ребенка...
А зелёнский видосики снимает... ******* питух...
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12.06.2022 19:36 Відповісти
Квартальное дерьмо хоть бы кто отсюда спёр...
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12.06.2022 19:39 Відповісти
сперли би, але ж та "культурна цінність" такого роду, що у них самих такого лайна по вуха, крім того ідентичніть українців це так само ніяк не відображає. Ну й який їм сенс?
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13.06.2022 01:42 Відповісти
це ж москальська натура і гасло параші
як не насрати то шось ********
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12.06.2022 19:41 Відповісти
нащо вам культура музеї - жрать ржать срать ото ваше фсьо...

мені вже все - куртка лисого бо ми то заслужили....дітей шкода вони не винні що батьки безтолоч
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12.06.2022 19:55 Відповісти
Вся планета на Украине всё есть Украина ) Украинский Обрiй....
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12.06.2022 21:13 Відповісти
Статисти йухові! Евакуювати цінні експонати музеїв, як завжди, було не на часі. Країна загубила, назавжди ( бо рашковани ніколи нічого не віддавали), просто неймовірну кількість національного надбання. Рашці треба подякувати декому на Банковій за босяцкій падгон.
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12.06.2022 20:26 Відповісти
Вся эта Херня началась с кавчука и кучмы .........И сдачи ядерного оружия ....
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12.06.2022 20:59 Відповісти
Нєнєнє, зелене чмо, не вийде, ****! Отмазаться не вийде, падли! Доведеться відповідать і брать на себе відповідальність! Доведеться, суки!
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12.06.2022 21:02 Відповісти
Вся эта Херня началась с кравчука и кучмы В том числе и зелено чмо.
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12.06.2022 21:31 Відповісти
Якого, блд, хєра нічого не евакуювали на Захід?
Знаю, не до того було. Шашлики і всьо такє.
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12.06.2022 21:25 Відповісти
конечно могли эвакуировать
это называется "техническая сдача"
в Украине действуют предатели и агентура
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12.06.2022 21:45 Відповісти
Та тут все просто- треба довести до відома тих "спеціалістів", що баальконів для вироблення з ниих тараньки в Україні чорт ма та ще стільки! ВУсі провітрятся, незалежно від часу" А про по - нашим зеленим зрадникам -приготуватися!
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12.06.2022 21:41 Відповісти
Матушка-*****-росія збирає артефакти на своїх ще з глибоко до нашої ери землях.
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12.06.2022 22:48 Відповісти
А шо стиралки унитазы можно а картины и артефакты нет?
Опять возврат к идиотизму и жопорукости чинуш и зелёный власти....
Людей значит они не эвакуировали чтобы нов асфальт не поцарапать. А музейные ценности и коллекции - вообще мозгов не хватило. Сами же признали что о возможном наступлении знали с осени 2021го.... Ни мосты не взорвали, ни музеи вывезли, ни людей ни эвакуировали.... К шашлычкам готовились....
Идиоты.
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12.06.2022 22:53 Відповісти
 
 