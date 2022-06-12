"Групи фахівців" з Росії цілеспрямовано грабують українські музеї
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Міжнародна група вчених та експертів із цифрових технологій, які відслідковують крадіжки, з’ясувала, що направлена Росією "група фахівців" займається контрабандою цінних історичних артефактів із тимчасово захоплених територій України до РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням The Guardian.
Антрополог Браян Деніелс, який працює з археологами, істориками та фахівцями з цифрової обробки зображень, із лабораторії в американському штаті Вірджинія разом з колегами стежили за розграбуванням та знищенням культурних цінностей від початку вторгнення Росії в Україну і виявили закономірності у злочинах, пише видання.
"Зараз є дуже вагомі докази того, що це навмисний крок Росії, коли певні картини та прикраси були … вивезені до РФ", - сказав Деніелс.
Слід крадіжок значною мірою зосереджено на дорогоцінному скіфському золоті. Це старовинні філігранні вироби, які часто зображують тварин. "Ці предмети візуально приголомшують, і зараз так багато повідомлень про крадіжку, що очевидно, що це стратегія", – сказав Деніелс.
За його словами, "українці, звісно, теж дуже зацікавлені в тому, щоб ми склали список вкрадених речей".
Водночас вчений не знає, чи була грошова цінність найважливішим фактором для росіян, чи ж предмети були обрані через їхнє культурне значення. "Можливо, все це є частиною підриву ідентичності України як окремої країни, з претензією на законне володіння Росією усіма їхніми експонатами", – наголосив Деніелс.
Він додав, що крадіжки, як правило, йдуть після допитів музейних зберігачів і наглядачів.
Спроби Росії знайти і вкрасти заховані артефакти в захоплених українських містах стають дедалі рішучішими. "Ми все більше непокоїмося про музейних працівників та співробітників служби безпеки, особливо коли вони опиняються за лінією розташування російських військ", – сказав Деніелс.
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Мінкульт не зміг пояснити, чому музейні колекції не евакуювали при підготовці до повномасштабного вторгнення РФ.
Ще в березні російські окупанти знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі. У ній зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів, зокрема й українських - Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса. Фонд музею налічував близько 2000 експонатів, доля яких тепер невідома.
У квітні схожа ситуація виникла й в окупованому Росією Мелітополі, де в краєзнавчому музеї зберігалась колекція скіфського золота, виявлена в середині ХХ століття, яку росіяни просто викрали. За фактом злочину прокуратура у травні розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.
У встановлені законом терміни відповідь на запит журналістів не була отримана.
і голодранцями , яких потрібно безжально знищувати і після нашої перемоги 😕
А зелёнский видосики снимает... ******* питух...
як не насрати то шось ********
мені вже все - куртка лисого бо ми то заслужили....дітей шкода вони не винні що батьки безтолоч
Знаю, не до того було. Шашлики і всьо такє.
это называется "техническая сдача"
в Украине действуют предатели и агентура
Опять возврат к идиотизму и жопорукости чинуш и зелёный власти....
Людей значит они не эвакуировали чтобы нов асфальт не поцарапать. А музейные ценности и коллекции - вообще мозгов не хватило. Сами же признали что о возможном наступлении знали с осени 2021го.... Ни мосты не взорвали, ни музеи вывезли, ни людей ни эвакуировали.... К шашлычкам готовились....
Идиоты.