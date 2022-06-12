В ВТО выразили солидарность с Украиной и пообещали помощь

Более 50 членов Всемирной торговой организации выразили солидарность с Украиной и пообещали помощь и поддержку, в частности, в выращивании и экспорте сельскохозяйственных продуктов, а также в восстановлении страны после войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в совместном заявлении, принятом на XII министерской конференции ВТО в Женеве.

"Мы, министры торговли/главы делегаций членов ВТО, встретились сегодня в Женеве по случаю 12-й конференции министров ВТО, чтобы подтвердить нашу полную поддержку и солидарность с народом Украины. Выражаем глубокую печаль в связи с огромными человеческими потерями и глубокими страданиями, причиненными агрессией против Украины. Делая это, мы подтверждаем нашу поддержку резолюций Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 г. (A/RES/ES-11/1) и 24 марта 2022 г. (A/RES/ES-11/2)", - сказано в заявлении, подписанной более чем 50 членами организации.

Отмечается, что война также оказывает разрушительное влияние, в том числе на украинскую экономику и торговлю. Уничтожение значительной части транспортной инфраструктуры Украины, включая дороги, мосты, порты и железные дороги существенно препятствует способности Украины производить, экспортировать и импортировать.

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"Мы серьезно обеспокоены последствиями этого разрушения для Украины и мировой торговли, в частности по поставкам на международные рынки ряда ключевых товаров, производимых Украиной, включая сельскохозяйственную и пищевую продукцию, удобрения, подсолнечное масло и важные минералы. Мы также глубоко обеспокоены многочисленными сообщениями о хищении зерна. Украины. Эти действия противоречат принципам и ценностям ВТО", - говорится в заявлении.

Также члены ВТО подчеркнули необходимость обеспечения того, чтобы торговые пути, особенно морские пути и порты, не были перекрыты угрозой применения силы.

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"Влияние на продовольственную безопасность драматично для тех, кто непосредственно пострадал в Украине, но не ограничивается только Украиной и ее гражданами. Украина является одним из ведущих мировых экспортеров таких ключевых сельскохозяйственных продуктов, как пшеница, кукуруза, ячмень и подсолнечное масло. Она является основным поставщиком Всемирной продовольственной программы. Последствия войны, в частности, блокирование доступа Украины к Черному морю, серьезно ставят под угрозу поставки продовольствия в некоторые из наиболее уязвимых частей мира. Это может привести к тому, что миллионы людей столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности, что усугубит и без того тяжелую ситуацию, вызванную COVID-19", - говорится в заявлении.

В этом контексте подписанты подчеркнули, что будут поддерживать Украину и содействовать ее экспорту.

"Мы призываем (других – ред.) членов ВТО делать то же самое способом, отвечающим их возможностям, в частности путем облегчения использования инфраструктуры или облегчения и упрощения таможенных процедур", - сказано в заявлении.

В заявлении также говорится, что в пределах своих возможностей члены будут искать пути, чтобы помочь украинским аграриям продолжать высаживать и выращивать зерновые и масличные культуры, крайне необходимые для Украины и мира.

"В рамках возможностей каждого члена ВТО мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь для облегчения страданий гражданского населения Украины, в том числе, чтобы помочь обеспечить им доступ к основным товарам и услугам, включая продукты питания. Мы также будем искать пути, чтобы помочь Украине в ее восстановлении, только позволят обстоятельства", - резюмируется в заявлении.

Заявление подписали представители США, Британии, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Дании, Франции, Грузии, Венгрии, Исландии, Израиля, Италии, Японии, Южной Кореи, Германии, стран Балтии, Польши и др.