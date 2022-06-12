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Новости Война в Украине
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В ВТО выразили солидарность с Украиной и пообещали помощь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сот

Более 50 членов Всемирной торговой организации выразили солидарность с Украиной и пообещали помощь и поддержку, в частности, в выращивании и экспорте сельскохозяйственных продуктов, а также в восстановлении страны после войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в совместном заявлении, принятом на XII министерской конференции ВТО в Женеве.

"Мы, министры торговли/главы делегаций членов ВТО, встретились сегодня в Женеве по случаю 12-й конференции министров ВТО, чтобы подтвердить нашу полную поддержку и солидарность с народом Украины. Выражаем глубокую печаль в связи с огромными человеческими потерями и глубокими страданиями, причиненными агрессией против Украины. Делая это, мы подтверждаем нашу поддержку резолюций Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 г. (A/RES/ES-11/1) и 24 марта 2022 г. (A/RES/ES-11/2)", - сказано в заявлении, подписанной более чем 50 членами организации.

Отмечается, что война также оказывает разрушительное влияние, в том числе на украинскую экономику и торговлю. Уничтожение значительной части транспортной инфраструктуры Украины, включая дороги, мосты, порты и железные дороги существенно препятствует способности Украины производить, экспортировать и импортировать.

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"Мы серьезно обеспокоены последствиями этого разрушения для Украины и мировой торговли, в частности по поставкам на международные рынки ряда ключевых товаров, производимых Украиной, включая сельскохозяйственную и пищевую продукцию, удобрения, подсолнечное масло и важные минералы. Мы также глубоко обеспокоены многочисленными сообщениями о хищении зерна. Украины. Эти действия противоречат принципам и ценностям ВТО", - говорится в заявлении.

Также члены ВТО подчеркнули необходимость обеспечения того, чтобы торговые пути, особенно морские пути и порты, не были перекрыты угрозой применения силы.

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"Влияние на продовольственную безопасность драматично для тех, кто непосредственно пострадал в Украине, но не ограничивается только Украиной и ее гражданами. Украина является одним из ведущих мировых экспортеров таких ключевых сельскохозяйственных продуктов, как пшеница, кукуруза, ячмень и подсолнечное масло. Она является основным поставщиком Всемирной продовольственной программы. Последствия войны, в частности, блокирование доступа Украины к Черному морю, серьезно ставят под угрозу поставки продовольствия в некоторые из наиболее уязвимых частей мира. Это может привести к тому, что миллионы людей столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности, что усугубит и без того тяжелую ситуацию, вызванную COVID-19", - говорится в заявлении.

В этом контексте подписанты подчеркнули, что будут поддерживать Украину и содействовать ее экспорту.

"Мы призываем (других – ред.) членов ВТО делать то же самое способом, отвечающим их возможностям, в частности путем облегчения использования инфраструктуры или облегчения и упрощения таможенных процедур", - сказано в заявлении.

В заявлении также говорится, что в пределах своих возможностей члены будут искать пути, чтобы помочь украинским аграриям продолжать высаживать и выращивать зерновые и масличные культуры, крайне необходимые для Украины и мира.

"В рамках возможностей каждого члена ВТО мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь для облегчения страданий гражданского населения Украины, в том числе, чтобы помочь обеспечить им доступ к основным товарам и услугам, включая продукты питания. Мы также будем искать пути, чтобы помочь Украине в ее восстановлении, только позволят обстоятельства", - резюмируется в заявлении.

Заявление подписали представители США, Британии, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Дании, Франции, Грузии, Венгрии, Исландии, Израиля, Италии, Японии, Южной Кореи, Германии, стран Балтии, Польши и др.
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Топ комментарии
+2
Спільними зусиллями знищимо московську орду,нанівець!!!))
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12.06.2022 20:40
+2
А хто Україні забороняв це робити!!!)))
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12.06.2022 20:43
+2
В Україні орки дітей вбивают. Їм їсти захотілось. Суки.
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12.06.2022 20:48
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т.е. шо торговать - это одно (заволновались), а война - это дело второе (личное)
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12.06.2022 20:36 Ответить
Спільними зусиллями знищимо московську орду,нанівець!!!))
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12.06.2022 20:40 Ответить
я уж подумав шо скоро сами налагодымо вырощування кукурудзы 155-го калибру....
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12.06.2022 20:40 Ответить
А хто Україні забороняв це робити!!!)))
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12.06.2022 20:43 Ответить
Година не прийшла.
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12.06.2022 20:59 Ответить
Ні,вірно-Не начасі!!))
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12.06.2022 21:05 Ответить
73%....
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12.06.2022 21:03 Ответить
Швидше обираємі ними досвідчені міцні господарники та новьіе литса!!!))
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12.06.2022 21:10 Ответить
В перемозі не обіцяли? 50 сук жрать захотелось?
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12.06.2022 20:45 Ответить
І хто тепер проститутки?
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12.06.2022 20:46 Ответить
В Україні орки дітей вбивают. Їм їсти захотілось. Суки.
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12.06.2022 20:48 Ответить
«Наголошується, що війна також має руйнівний вплив, у тому числі на українську економіку та торгівлю. Знищення значної частини транспортної інфраструктури України, включаючи дороги, мости, порти та залізниці, суттєво перешкоджає спроможності України виробляти, експортувати та імпортувати. Джерело: https://censor.net/ua/n3347515»
ТРЕБА терміново змінювати податкову систему і ще різко сокращати держчіновників ( особливо гетьманцева марченко і найема)

Геннадий Балашов - податок 5.10 не розуміе чі тупой, чі казнокрад‼️‼️‼️
https://youtu.be/mvFwGZ8Rf5o

08.06.2022 14:28
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12.06.2022 20:48 Ответить
Марія? 50 країн хоче їсти. Хто з них реально допомагає?
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12.06.2022 20:50 Ответить
Прочитай уважно список підписантів-США,В.Британія,Польща...!!)))
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12.06.2022 21:03 Ответить
Sophia-Maria Duglass
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12.06.2022 20:51 Ответить
Похлопать по плечу? Нормам,дето так и будет
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12.06.2022 20:53 Ответить
Хлопанья по плечу не надо. Всегда, єто вівих запьястья.
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12.06.2022 20:56 Ответить
Треба який шторм на Чорному морі. Ласта? Щоб ті 40 ракет, при сбої навігації полетіли на своїх.
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12.06.2022 20:55 Ответить
 
 