У СОТ висловили солідарність з Україною і пообіцяли допомогу

Понад 50 членів Світової організації торгівлі висловили солідарність з Україною та пообіцяли допомогу та підтримку, зокрема, у вирощуванні та експорті сільськогосподарських продуктів, а також у відбудові країни після війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві, ухваленій на XII міністерській конференції СОТ у Женеві.

"Ми, міністри торгівлі/глави делегацій членів СОТ, зустрілися сьогодні в Женеві з нагоди 12-ї конференції міністрів СОТ, щоб підтвердити нашу повну підтримку та солідарність з народом України. Висловлюємо глибокий сум у зв’язку з величезними людськими втратами та глибокими стражданнями, завданими агресією проти України. Роблячи це, ми підтверджуємо нашу підтримку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН від 2 березня 2022 року (A/RES/ES-11/1) і 24 березня 2022 року (A/RES/ES-11/2)", - сказано в заяві, підписаній понад 50 членами організації.

Наголошується, що війна також має руйнівний вплив, у тому числі на українську економіку та торгівлю. Знищення значної частини транспортної інфраструктури України, включаючи дороги, мости, порти та залізниці, суттєво перешкоджає спроможності України виробляти, експортувати та імпортувати.

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"Ми серйозно стурбовані наслідками цього руйнування для України та світової торгівлі, зокрема щодо поставок на міжнародні ринки низки ключових товарів, вироблених Україною, включаючи сільськогосподарську та харчову продукцію, добрива, соняшникову олію та важливі мінерали. Ми також глибоко стурбовані численними повідомленнями про розкрадання зерна з України. Ці дії суперечать принципам і цінностям СОТ", - зазначається у заяві.

Також члени СОТ наголосили на необхідності забезпечення того, щоб торгові шляхи, особливо морські шляхи та порти, не були перекриті загрозою застосування сили.

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"Вплив на продовольчу безпеку є драматичним для тих, хто безпосередньо постраждав в Україні, але не обмежується лише Україною та її громадянами. Україна є одним із провідних світових експортерів таких ключових сільськогосподарських продуктів, як пшениця, кукурудза, ячмінь та соняшникова олія. Вона є основним постачальником Всесвітньої продовольчої програми. Наслідки війни, зокрема блокування доступу України до Чорного моря, серйозно ставлять під загрозу постачання продовольства в деякі з найбільш вразливих частин світу. Це може призвести до того, що мільйони людей зіштовхнуться з відсутністю продовольчої безпеки, що посилить і без того важку ситуацію, спричинену COVID-19", - сказано в заяві.

У цьому контексті підписанти наголосили, що підтримуватимуть Україну та сприятимуть її експорту.

"Ми закликаємо (інших – ред.) членів СОТ робити те ж саме у спосіб, що відповідає їхнім можливостям, зокрема шляхом полегшення використання інфраструктури або полегшення та спрощення митних процедур", - сказано в заяві.

У заяві також йдеться, що в межах своїх можливостей члени СОТ шукатимуть шляхи, щоб допомогти українським аграріям продовжувати висаджувати та вирощувати зернові та олійні культури, вкрай необхідні для України і світу.

"У межах можливостей кожного члена СОТ ми продовжуватимемо надавати гуманітарну допомогу для полегшення страждань цивільного населення України, в тому числі, щоб допомогти забезпечити їм доступ до основних товарів і послуг, включаючи продукти харчування. Ми також шукатимемо шляхи, щоб допомогти Україні у її відбудові, щойно дозволять обставини", - резюмується в заяві.

Заяву підписали, зокрема, представники США, Британії, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Данії, Франції, Грузії, Угорщини, Ісландії, Ізраїлю, Італії, Японії, Південної Кореї, Німеччини, країн Балтії, Польщі та ін.