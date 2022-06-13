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В наших интересах – помочь Украине экспортировать зерно, - МИД Польши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зерно

Дефицит продовольствия в Африке и Азии может побудить Запад заключить соглашение с Россией.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

"В Северной Африке царит голод, на Ближнем Востоке царит голод, предусматривающий большие проблемы и отвлекающий ключевых союзников от того, что происходит на нашей границе. Тем более, что те, кто призывает к тому, чтобы "сохранить лицо Путину", будут убеждать в таком решении, утверждая, что где-то в Африке или Азии это вызывает другие проблемы. Поэтому, в наших интересах – помочь украинцам – не говоря, что бесплатно – в экспорте зерна".

Издание напоминает, что Украина является одним из крупнейших производителей зерна в мире. Эксперты предупреждают, что если украинское зерно не попадет на рынок, то в Африке и Ближнем Востоке может наступить голод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган намерен обсудить с Зеленским и Путиным вопрос коридора экспорта зерна из Украины, - турецкие СМИ
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немає у путіна ніякого лиця, яке можна намагатися зберегти..., там один великий голий зад, який він ось вже 8 років демонструє всьому світові..., а світ намагається побачити там якесь лице...
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13.06.2022 14:41 Ответить
Ракети в обмін на зерно,у мене все.
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13.06.2022 14:42 Ответить
І повторити 1932-33 роки? Спочатку потрібно зібрати цьогорішній урожай, а потім вивозити минулорічний. Де гарантія, що зможемо зібрати урожай в цьому році? Поля дуже легко підпалюються. Невже є ідіоти, які вірять, що кацапи не будуть нам палити поля?
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13.06.2022 15:09 Ответить
Экспортувати зерно ми можемо через Польщу та через Румунію. Через Румунію вартість перевезення майже не зростає, порівняно з відвантаженнями з Одеських портів. Розглядати деблокаду Одеси заради експорту зерна можна лише з метою здавання Одеси. Чим мабуть і хоче скористатися Зеля.
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13.06.2022 15:18 Ответить
що в Африці що на Ближньому сході природньо немає таки умов, щоб там всі з голоду пухли, може вони навчаться не підтримувати бандитів? Одразу і з голоду помирати перестануть.
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13.06.2022 15:28 Ответить
.....Отак-то. ляше, друже-брате!
Неситії ксьондзи. магнати
Нас порізнили. розвели.
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Возобновім наш тихий рай.
( 1847р. Т.Г.Шевченко)
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13.06.2022 17:49 Ответить
Як на континенті, на якому майже немає зимового періоду та все росте по декілька разів може не бути звичайного зерна...а тому що ці примати чорношкірі не вміють працювати, бо розбещені подачками від толерантного світу...маразм тай годі... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!! Р.S. я не расист, але факти...
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13.06.2022 18:06 Ответить
 
 