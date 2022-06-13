В наших інтересах - допомогти Україні експортувати зерно, - МЗС Польщі

Дефіцит продовольства в Африці та Азії може спонукати Захід укласти угоду з Росією.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

"У Північній Африці панує голод, на Близькому Сході панує голод, який передбачає великі проблеми та відволікає ключових союзників від того, що відбувається на нашому кордоні. Тим паче, що ті, хто закликає до того, щоб "зберегти обличчя Путіну", переконуватимуть у такому розв’язанні, стверджуючи, що десь в Африці чи Азії це викликає інші проблеми. Тому, в наших інтересах - допомогти українцям - не кажучи, що безкоштовно - в експорті зерна".

Видання нагадує, що Україна є одним із найбільших виробників зерна у світі. Експерти попереджають, що якщо українське зерно не потрапить на ринок, то в Африці та на Близькому Сході може настати голод.

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