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В наших інтересах - допомогти Україні експортувати зерно, - МЗС Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зерно

Дефіцит продовольства в Африці та Азії може спонукати Захід укласти угоду з Росією.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

"У Північній Африці панує голод, на Близькому Сході панує голод, який передбачає великі проблеми та відволікає ключових союзників від того, що відбувається на нашому кордоні. Тим паче, що ті, хто закликає до того, щоб "зберегти обличчя Путіну", переконуватимуть у такому розв’язанні, стверджуючи, що десь в Африці чи Азії це викликає інші проблеми. Тому, в наших інтересах - допомогти українцям - не кажучи, що безкоштовно - в експорті зерна".

Видання нагадує, що Україна є одним із найбільших виробників зерна у світі. Експерти попереджають, що якщо українське зерно не потрапить на ринок, то в Африці та на Близькому Сході може настати голод.

Читайте: Ердоган має намір обговорити із Зеленським та Путіним питання коридору експорту зерна з України, - турецькі ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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немає у путіна ніякого лиця, яке можна намагатися зберегти..., там один великий голий зад, який він ось вже 8 років демонструє всьому світові..., а світ намагається побачити там якесь лице...
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13.06.2022 14:41 Відповісти
Ракети в обмін на зерно,у мене все.
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13.06.2022 14:42 Відповісти
І повторити 1932-33 роки? Спочатку потрібно зібрати цьогорішній урожай, а потім вивозити минулорічний. Де гарантія, що зможемо зібрати урожай в цьому році? Поля дуже легко підпалюються. Невже є ідіоти, які вірять, що кацапи не будуть нам палити поля?
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13.06.2022 15:09 Відповісти
Экспортувати зерно ми можемо через Польщу та через Румунію. Через Румунію вартість перевезення майже не зростає, порівняно з відвантаженнями з Одеських портів. Розглядати деблокаду Одеси заради експорту зерна можна лише з метою здавання Одеси. Чим мабуть і хоче скористатися Зеля.
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13.06.2022 15:18 Відповісти
що в Африці що на Ближньому сході природньо немає таки умов, щоб там всі з голоду пухли, може вони навчаться не підтримувати бандитів? Одразу і з голоду помирати перестануть.
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13.06.2022 15:28 Відповісти
.....Отак-то. ляше, друже-брате!
Неситії ксьондзи. магнати
Нас порізнили. розвели.
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Возобновім наш тихий рай.
( 1847р. Т.Г.Шевченко)
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13.06.2022 17:49 Відповісти
Як на континенті, на якому майже немає зимового періоду та все росте по декілька разів може не бути звичайного зерна...а тому що ці примати чорношкірі не вміють працювати, бо розбещені подачками від толерантного світу...маразм тай годі... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!! Р.S. я не расист, але факти...
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13.06.2022 18:06 Відповісти
 
 