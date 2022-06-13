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визит (2802) война (46615) Германия (6001) Шольц Олаф (543)

У Шольца пока не подтверждают его визит в Киев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

В Берлине пока не называют дату возможного визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев.

Соответствующую информацию о такой поездке прокомментировал в понедельник на брифинге в Берлине заместитель официального представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы все знаете о сообщениях насчет планов визита федерального канцлера… Прошу вашего понимания, но я не могу сообщить ничего нового в этом вопросе", - сказал он.

Читайте: Драги, Шольц и Макрон планируют совместный визит в Киев 16 июня, - La Stampa

"Мы твердо стоим на стороне Украины", - заверил Бюхнер, добавив, что канцлер ФРГ находится в постоянном контакте с украинским лидером, а также напомнил, что Украину посетили уже несколько немецких политиков и министров.

Он также отметил, что официальный Берлин находится в постоянном контакте с партнерами по ЕС и НАТО по всем вопросам, касающимся войны в Украине.

Как сообщалось, СМИ писали о планах Шольца посетить Киев еще в этом месяце, до саммита G7, в которой председательствует сейчас Германия. Позже даже называлась дата – 16 июня. Источники утверждают, что вместе с Шольцом приедут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.
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Топ комментарии
+5
Це зморщене чмо вміє тільки гроші ***** відмивати.
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13.06.2022 15:34
+4
Какая то он непостоянная проститутка.
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13.06.2022 15:17
+4
боится что ******** может ракетой пульнуть, поєтому типа будет "секретная поездка"
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13.06.2022 15:19
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У Мікрона доречі теж, *Чітких планів немає*, ахахах телефоном дзвонять бункерному, але все ж бояться точну дату казати, бо калібри різні бувають
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13.06.2022 15:12 Ответить
Ангела не отпускает?
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13.06.2022 15:14 Ответить
У Берліні поки що не називають дати можливого візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Києва. Джерело: https://censor.net/ua/n3347644
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13.06.2022 15:16 Ответить
Какая то он непостоянная проститутка.
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13.06.2022 15:17 Ответить
боится что ******** может ракетой пульнуть, поєтому типа будет "секретная поездка"
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13.06.2022 15:19 Ответить
То його в наших готелях відмовляються приймати, тому з датами облом
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13.06.2022 15:19 Ответить
Прошольцувати, що приїде, не означає приїхати
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13.06.2022 15:22 Ответить
Як тільки звільнять Мельника так одразу буде візит і я Шольца розумію.
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13.06.2022 15:24 Ответить
Компанія не сподобалась?
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13.06.2022 15:26 Ответить
Така диверсійна група розпадається
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13.06.2022 15:29 Ответить
та не один Шольц приуныл ))) или опять наши шо-то набрехали? )))
///
Президент Франции Эммануэль Макрон не имеет твердых планов совершить визит в Украину во время полномасштабного вторжения России. Последний раз Макрон посетил Киев 8 февраля в рамках усилий по деэскалации напряженности вокруг Украины.

Об этом сообщается со ссылкой на CNN.

"Президент сказал, что посетит Украину в подходящий момент. Изучается несколько вариантов, на данном этапе ничего не определено", - заявили в Елисейском дворце.

В отличие от нескольких европейских лидеров, Макрон не посещал Украину с момента начала российского вторжения 24 февраля.
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13.06.2022 15:31 Ответить
По-моему, живя с бабусей, у него уже ничего твердого нет. 🖕
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13.06.2022 23:34 Ответить
Це зморщене чмо вміє тільки гроші ***** відмивати.
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13.06.2022 15:34 Ответить
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13.06.2022 15:40 Ответить
Цікаво, які місця будуть займати західно-європейські країни після перемоги? Мабуть ті, що на параші.
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13.06.2022 15:48 Ответить
"Вы все знаете о сообщениях насчет планов визита федерального канцлера… Прошу вашего понимания, но я не могу сообщить ничего нового в этом вопросе", - заявил заместитель официального представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер".

Объяснение точь-в-точь,как у их главного босса хера Шольца. ))
Побольше тумана, расплывчивости, обещаний, а главное никакой конкретики. Такое впечатление, что это государственная тайна, и они её берегут от "вражеской разведки". ))
Хотя есть ещё одна версия: подгузники для визита уже есть, но они ещё не прострочены и не проглажены. Короче "технически не подготовлены", отсутствуют "комплектующие".
В общем в течении ближайшего времени они будут готовы. Но это не точно.
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13.06.2022 15:51 Ответить
Я думаю может быть так: Эта пистота даст Украине кандидата в ЕС а потом приедут и начнут уламывать Украину на мирные переговоры.
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13.06.2022 16:00 Ответить
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13.06.2022 16:17 Ответить
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13.06.2022 16:29 Ответить
"Сохраните путину лицо яйцо! - умолял Макрон - Хотя бы одно!"
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13.06.2022 23:36 Ответить
А якщо таки збереться їхати в Україну, то нехай до свого фаркопа вчепить хоч гаубицю, чи що.
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13.06.2022 16:52 Ответить
Он едет по одной простой причине в обмен на статус кандидата в ЕС будет требовать сдать территорию Украины. Для того и едет не один, а с поддержкой. Будут пытаться брать Зелю количеством.
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13.06.2022 18:17 Ответить
ливерная колбаса
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13.06.2022 19:43 Ответить
Во-во, дипломатична риторика із падваротні, шо у Крівом Рогу̀. А потім скавулять, що німаки нічого не дають.
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13.06.2022 23:36 Ответить
 
 