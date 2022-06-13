У Шольца пока не подтверждают его визит в Киев
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В Берлине пока не называют дату возможного визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев.
Соответствующую информацию о такой поездке прокомментировал в понедельник на брифинге в Берлине заместитель официального представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вы все знаете о сообщениях насчет планов визита федерального канцлера… Прошу вашего понимания, но я не могу сообщить ничего нового в этом вопросе", - сказал он.
"Мы твердо стоим на стороне Украины", - заверил Бюхнер, добавив, что канцлер ФРГ находится в постоянном контакте с украинским лидером, а также напомнил, что Украину посетили уже несколько немецких политиков и министров.
Он также отметил, что официальный Берлин находится в постоянном контакте с партнерами по ЕС и НАТО по всем вопросам, касающимся войны в Украине.
Как сообщалось, СМИ писали о планах Шольца посетить Киев еще в этом месяце, до саммита G7, в которой председательствует сейчас Германия. Позже даже называлась дата – 16 июня. Источники утверждают, что вместе с Шольцом приедут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.
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Президент Франции Эммануэль Макрон не имеет твердых планов совершить визит в Украину во время полномасштабного вторжения России. Последний раз Макрон посетил Киев 8 февраля в рамках усилий по деэскалации напряженности вокруг Украины.
Об этом сообщается со ссылкой на CNN.
"Президент сказал, что посетит Украину в подходящий момент. Изучается несколько вариантов, на данном этапе ничего не определено", - заявили в Елисейском дворце.
В отличие от нескольких европейских лидеров, Макрон не посещал Украину с момента начала российского вторжения 24 февраля.
Объяснение точь-в-точь,как у их главного босса хера Шольца. ))
Побольше тумана, расплывчивости, обещаний, а главное никакой конкретики. Такое впечатление, что это государственная тайна, и они её берегут от "вражеской разведки". ))
Хотя есть ещё одна версия: подгузники для визита уже есть, но они ещё не прострочены и не проглажены. Короче "технически не подготовлены", отсутствуют "комплектующие".
В общем в течении ближайшего времени они будут готовы. Но это не точно.
лицояйцо! - умолял Макрон - Хотя бы одно!"