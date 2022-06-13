У Шольца поки не підтверджують його візит до Києва
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У Берліні поки що не називають дати можливого візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Києва.
Відповідну інформацію ЗМІ про таку поїздку прокоментував у понеділок на брифінгу в Берліні заступник офіційного представника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ви всі знаєте про повідомлення щодо планів візиту федерального канцлера… Прошу вашого розуміння, але я не можу повідомити нічого нового в цьому питанні", - сказав він.
"Ми твердо стоїмо на боці України", - запевнив при цьому Бюхнер, додавши, що канцлер ФРН перебуває у постійному контакті з українським лідером, а також нагадавши, що Україну відвідали вже кілька німецьких політиків та міністрів.
Він також зазначив, що офіційний Берлін перебуває у постійному контакті з партнерами по ЄС і НАТО з усіх питань, які стосуються війни в Україні.
Як повідомлялось, ЗМІ писали про плани Шольца здійснити візит до Києва ще цього місяця, до саміту G7, у якій головує зараз Німеччина. Пізніше навіть називалася дата – 16 червня. Джерела стверджують, що разом із Шольцем приїдуть президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.
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Президент Франции Эммануэль Макрон не имеет твердых планов совершить визит в Украину во время полномасштабного вторжения России. Последний раз Макрон посетил Киев 8 февраля в рамках усилий по деэскалации напряженности вокруг Украины.
Об этом сообщается со ссылкой на CNN.
"Президент сказал, что посетит Украину в подходящий момент. Изучается несколько вариантов, на данном этапе ничего не определено", - заявили в Елисейском дворце.
В отличие от нескольких европейских лидеров, Макрон не посещал Украину с момента начала российского вторжения 24 февраля.
Объяснение точь-в-точь,как у их главного босса хера Шольца. ))
Побольше тумана, расплывчивости, обещаний, а главное никакой конкретики. Такое впечатление, что это государственная тайна, и они её берегут от "вражеской разведки". ))
Хотя есть ещё одна версия: подгузники для визита уже есть, но они ещё не прострочены и не проглажены. Короче "технически не подготовлены", отсутствуют "комплектующие".
В общем в течении ближайшего времени они будут готовы. Но это не точно.
лицояйцо! - умолял Макрон - Хотя бы одно!"