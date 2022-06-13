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У Шольца поки не підтверджують його візит до Києва

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

У Берліні поки що не називають дати можливого візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Києва.

Відповідну інформацію ЗМІ про таку поїздку прокоментував у понеділок на брифінгу в Берліні заступник офіційного представника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ви всі знаєте про повідомлення щодо планів візиту федерального канцлера… Прошу вашого розуміння, але я не можу повідомити нічого нового в цьому питанні", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Драгі, Шольц та Макрон планують спільний візит до Києва 16 червня, - La Stampa

"Ми твердо стоїмо на боці України", - запевнив при цьому Бюхнер, додавши, що канцлер ФРН перебуває у постійному контакті з українським лідером, а також нагадавши, що Україну відвідали вже кілька німецьких політиків та міністрів.

Він також зазначив, що офіційний Берлін перебуває у постійному контакті з партнерами по ЄС і НАТО з усіх питань, які стосуються війни в Україні.

Як повідомлялось, ЗМІ писали про плани Шольца здійснити візит до Києва ще цього місяця, до саміту G7, у якій головує зараз Німеччина. Пізніше навіть називалася дата – 16 червня. Джерела стверджують, що разом із Шольцем приїдуть президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.
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Топ коментарі
+5
Це зморщене чмо вміє тільки гроші ***** відмивати.
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13.06.2022 15:34
+4
Какая то он непостоянная проститутка.
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13.06.2022 15:17
+4
боится что ******** может ракетой пульнуть, поєтому типа будет "секретная поездка"
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13.06.2022 15:19
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У Мікрона доречі теж, *Чітких планів немає*, ахахах телефоном дзвонять бункерному, але все ж бояться точну дату казати, бо калібри різні бувають
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13.06.2022 15:12 Відповісти
Ангела не отпускает?
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13.06.2022 15:14 Відповісти
У Берліні поки що не називають дати можливого візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Києва. Джерело: https://censor.net/ua/n3347644
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13.06.2022 15:16 Відповісти
Какая то он непостоянная проститутка.
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13.06.2022 15:17 Відповісти
боится что ******** может ракетой пульнуть, поєтому типа будет "секретная поездка"
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13.06.2022 15:19 Відповісти
То його в наших готелях відмовляються приймати, тому з датами облом
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13.06.2022 15:19 Відповісти
Прошольцувати, що приїде, не означає приїхати
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13.06.2022 15:22 Відповісти
Як тільки звільнять Мельника так одразу буде візит і я Шольца розумію.
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13.06.2022 15:24 Відповісти
Компанія не сподобалась?
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13.06.2022 15:26 Відповісти
Така диверсійна група розпадається
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13.06.2022 15:29 Відповісти
та не один Шольц приуныл ))) или опять наши шо-то набрехали? )))
///
Президент Франции Эммануэль Макрон не имеет твердых планов совершить визит в Украину во время полномасштабного вторжения России. Последний раз Макрон посетил Киев 8 февраля в рамках усилий по деэскалации напряженности вокруг Украины.

Об этом сообщается со ссылкой на CNN.

"Президент сказал, что посетит Украину в подходящий момент. Изучается несколько вариантов, на данном этапе ничего не определено", - заявили в Елисейском дворце.

В отличие от нескольких европейских лидеров, Макрон не посещал Украину с момента начала российского вторжения 24 февраля.
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13.06.2022 15:31 Відповісти
По-моему, живя с бабусей, у него уже ничего твердого нет. 🖕
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13.06.2022 23:34 Відповісти
Це зморщене чмо вміє тільки гроші ***** відмивати.
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13.06.2022 15:34 Відповісти
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13.06.2022 15:40 Відповісти
Цікаво, які місця будуть займати західно-європейські країни після перемоги? Мабуть ті, що на параші.
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13.06.2022 15:48 Відповісти
"Вы все знаете о сообщениях насчет планов визита федерального канцлера… Прошу вашего понимания, но я не могу сообщить ничего нового в этом вопросе", - заявил заместитель официального представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер".

Объяснение точь-в-точь,как у их главного босса хера Шольца. ))
Побольше тумана, расплывчивости, обещаний, а главное никакой конкретики. Такое впечатление, что это государственная тайна, и они её берегут от "вражеской разведки". ))
Хотя есть ещё одна версия: подгузники для визита уже есть, но они ещё не прострочены и не проглажены. Короче "технически не подготовлены", отсутствуют "комплектующие".
В общем в течении ближайшего времени они будут готовы. Но это не точно.
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13.06.2022 15:51 Відповісти
Я думаю может быть так: Эта пистота даст Украине кандидата в ЕС а потом приедут и начнут уламывать Украину на мирные переговоры.
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13.06.2022 16:00 Відповісти
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13.06.2022 16:17 Відповісти
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13.06.2022 16:29 Відповісти
"Сохраните путину лицо яйцо! - умолял Макрон - Хотя бы одно!"
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13.06.2022 23:36 Відповісти
А якщо таки збереться їхати в Україну, то нехай до свого фаркопа вчепить хоч гаубицю, чи що.
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13.06.2022 16:52 Відповісти
Он едет по одной простой причине в обмен на статус кандидата в ЕС будет требовать сдать территорию Украины. Для того и едет не один, а с поддержкой. Будут пытаться брать Зелю количеством.
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13.06.2022 18:17 Відповісти
ливерная колбаса
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13.06.2022 19:43 Відповісти
Во-во, дипломатична риторика із падваротні, шо у Крівом Рогу̀. А потім скавулять, що німаки нічого не дають.
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13.06.2022 23:36 Відповісти
 
 