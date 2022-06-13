Беженцам из Украины в Германии не рады, - посол Мельник
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что страна не слишком гостеприимно относится к украинским беженцам.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Мельник заявил в интервью Bild.
"Большинство украинцев возвращаются (домой), и уже давно. Из этой страны уезжает больше людей, чем к вам приезжает", – считает посол.
Он считает, что Германии следует задуматься, почему у украинцев "нет желания здесь оставаться".
В то же время министр внутренних дел федеральной земли Бавария Йоахим Германн в комментарии Bild заявил, что Мельник не прав.
"Большое число беженцев чувствует себя (в Германии) комфортно. Знаю это по Баварии. То, что говорит Мельник, – неправда. За последние несколько недель я не раз говорил с украинскими беженцами, многими женщинами и детьми… Люди отзываются одобрительно и удивлены тем, как хорошо их принимают", – заявил Германн.
Пожалуйста, подождите...
Дурня якась. Німеччина не повинна змагатися за бажання українців в неї залишатися. Їдуть туди з різних причин, і їдуть звідти з різних причин. Нема чого Німеччині з цього приводу замислятися. Хай Мельник краще із кацапами тамтешніми бореться
Хто зацікавлений у тому, щоб українці покидали і не поверталися в Україну? Хто створює, не перший рік, емігрантську кризу? Починаючи з Сірії? Кацапи.
Чому бажання кацапів співпадають з бажанням
презЕдентадерьмака та його шісток-послів?
звісно, хтось приїздить, хтось повертається додому, бо є, куди повернутися.
і так, мабуть, там є багато кацапур, які ******* родіну на відстані, а повертатися туди не хочуть.
проте в цілому всі кажуть, що німці - ЗА Україну, підтримують українців і засуджують ганебну поведінку Шольца, так, що в нього вже геть завалився весь рейтинг.
Скільки ще значимих факторів неперелічено
PS Німеччина (як і інші країни ЄС) до вашого відому отримує за прихисток для українських біженців величезні суми від ЄС. За житло, "пособія", "курси",
Чи ти думаєш, що німці просяклися любов"ю до вас, паразитів? Німці великі націоналісти і патріоти своєї землі, що тисячоліттями кували свою країну, Націю, Культуру, господарку. І для них такі, як ви халявщики - то паразити і "унтерменші", котрі уже за.бали і Німеччину, і всі цивілізовані країни Європи. Не за горами час, коли вас викинуть сраним віником і скажуть - пи..уйте до себе дододому, захищайте свою Батьківщину, наводіть там порядок САМІ І СЕБЕ і нєх. вам приперлися до чужої хати!.
ах да, німці бояться побачити їх під Москвою
а до свого комплексу вини, чомусь виключно перед руZZкіми, німці вже звикли
Как видно, вы как человек ничтожны. Здесь, в Германии, с вами никто не хочет общаться, не уважают, вы своими наглыми разговорами приносите вред своей стране (я имею ввиду Украину).
Вы себе то не противны за своё враньё?
обложить матом, поскольку другого вы не знаете. То ли недалёкий, то ли убогий, то ли провокатор.
А может вы из ОП,помогаете обливать помоями всех,кто помогает нашей стране в тяжёлое время?
І головні перемовники країни: Арахамія, Подоляк, Єрмак
про шольца все по делу было, но тут уже полный бред....