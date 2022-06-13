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Новости За рубежом
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беженцы (1464) Германия (6001) Мельник Андрей (221)

Беженцам из Украины в Германии не рады, - посол Мельник

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мельник,андрій

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что страна не слишком гостеприимно относится к украинским беженцам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Мельник заявил в интервью Bild.

"Большинство украинцев возвращаются (домой), и уже давно. Из этой страны уезжает больше людей, чем к вам приезжает", – считает посол.

Он считает, что Германии следует задуматься, почему у украинцев "нет желания здесь оставаться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 3,2 млн украинцев получили статус временной защиты в Европе, - ООН

В то же время министр внутренних дел федеральной земли Бавария Йоахим Германн в комментарии Bild заявил, что Мельник не прав.

"Большое число беженцев чувствует себя (в Германии) комфортно. Знаю это по Баварии. То, что говорит Мельник, – неправда. За последние несколько недель я не раз говорил с украинскими беженцами, многими женщинами и детьми… Люди отзываются одобрительно и удивлены тем, как хорошо их принимают", – заявил Германн.
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Топ комментарии
+72
Если посол будет разводить срач в медиа, то будут не рады.
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13.06.2022 17:33
+68
Мельнику действительно уже надо успокоится со своими выступлениями на грани дипломатического фола и более аккуратнее следить за словами. У беженцев в Германии всё неплохо, уже подтверждений этому море и за это надо сказать спасибо немцам, как минимум. Наши там тоже далеко не все подарок, за это тоже не надо забывать и борзеть
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13.06.2022 17:42
+46
Зеленим хамам постійно усі "винні" .... але вони нікому.
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13.06.2022 17:37
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"Більшість українців повертаються (додому - ред.), і вже давно. З цієї країни їде більше людей, ніж до вас приїжджає", - зауважив посол. Він вважає, що Німеччині слід замислитися, чому в українців "нема бажання тут залишатися".

Дурня якась. Німеччина не повинна змагатися за бажання українців в неї залишатися. Їдуть туди з різних причин, і їдуть звідти з різних причин. Нема чого Німеччині з цього приводу замислятися. Хай Мельник краще із кацапами тамтешніми бореться
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13.06.2022 18:29 Ответить
Дурня недурня,а німеччина винна,в тому що коїться своєю злочинною поаедінкою з вирощування рашизму,й нищенні України
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13.06.2022 18:39 Ответить
В безпосередньо винних є призвища. Он бабця Меркель й досі себе ні в чому не винуватить. Чим не фронт для Мельника? Хай "працює" з нею, аби дійшло до комсомолки, що вона накоїла. А заявляти ніби абстрактна Німеччина погано з абстрактними українськими біженцями поводиться - це нагадує кацапське "в йівропі вас нікто ні ждьот ідітє к нам в расєю"
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13.06.2022 19:12 Ответить
*прізвища
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13.06.2022 19:14 Ответить
Може, Н1меччина винна ще й у тому, що досить велика частка населення Укра1ни - прихильники мацков11? Та за зеленського проголосували теж н1мц1? Н1як не вивчать укра1нську мову, живучи у Укра1н1, теж н1мц1? Досить нести дурню, дурний Фома ( а чому 1м"я у тебе типово кацапське?)
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13.06.2022 19:31 Ответить
Краще ж араби з ніграми.
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13.06.2022 18:30 Ответить
Вони досхочу отримають,ці категорії недопомагаючі нам в боротьбі з аацапнею. Зпхлинутьсч
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13.06.2022 18:40 Ответить
А як українська влада відноситься до українських біженців. Хто виїхав за кордон ця влада не дала ні копійки. А хто залишився в Україні тим теж не багато дають. А мельник це зелена шобла.
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13.06.2022 18:31 Ответить
Обирали нікчемних вони,й демонструють нікчемність,й безвідповідальність
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13.06.2022 18:41 Ответить
Влада й непереймалася,ані евакуаціею людей,ні підпрємств. Влада жрала шашлики.
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13.06.2022 19:02 Ответить
Якщо висловлюватись максимально м'яко, то цей Мельник дуже дивна постать. Він напевно найактивніший коментатор у медіа серед усіх послів українського дипкорпусу. І 90% його висловлювань вкрай негативні пр відношенню до країни перебування і її влади. Навіть канцлера Німеччини називав ображеною ковбасою, що взагалі далеко за межами не те що дипломатії, а й адекватного спілкування. При цьому його жодного разу навіть не викликали до МЗС Німеччини. Якось це дуже дивно.
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13.06.2022 18:38 Ответить
Німеччина найважча з країн,з нею працювати найскладніше. Сита забюрократизована й кррректування поведінки чиновництва можливе лише,через розголос,й підключення суспільства
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13.06.2022 18:45 Ответить
Якщо на початку його ще запрошували на німецькі ток шоу, аби він міг роз'яснити та переконати тих хто не розуміє чи сумнівається, то з часом після його просто недепломатичної та часом нечемної поведінки (навіть якщо його критика обгрунтована та зрозуміла по суті, але не по формі), його стали обходити десятою дорогою, він став токсичним. Його тактика скандалів не дала результату, а його виступи на ток шоу були доволі слабкі і монотонні, в Німеччині треба було б мати більш компетентного дипломата.
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14.06.2022 00:26 Ответить
гейбрид абдристича і орбана-обдовбеня
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13.06.2022 20:57 Ответить
У мене зустрічні питання.
Хто зацікавлений у тому, щоб українці покидали і не поверталися в Україну? Хто створює, не перший рік, емігрантську кризу? Починаючи з Сірії? Кацапи.
Чому бажання кацапів співпадають з бажанням презЕдента дерьмака та його шісток-послів?
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13.06.2022 18:38 Ответить
Хто зацікавлений в антиукраїнській зв'язці:- кацапич-влада- німеччина?
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13.06.2022 18:47 Ответить
Із того, що я чую, то німці дуже гостинні і приймають, і виплачують, і мовні курси, і садочки, і все є.
звісно, хтось приїздить, хтось повертається додому, бо є, куди повернутися.
і так, мабуть, там є багато кацапур, які ******* родіну на відстані, а повертатися туди не хочуть.
проте в цілому всі кажуть, що німці - ЗА Україну, підтримують українців і засуджують ганебну поведінку Шольца, так, що в нього вже геть завалився весь рейтинг.
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13.06.2022 18:40 Ответить
Але,ж Мельник не про людність,а про владу Німеччини? Він звертається до народу...! Воєнна дипломатія
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13.06.2022 18:50 Ответить
Як можна проміняти батьківщину на смердючих гансів? Вони завжди були чистоплюями, так і лишилися! ******* їх треба!
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13.06.2022 18:40 Ответить
Дурн1ше н1чого написати не спром1гся? У тебе у голов1 лайно
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13.06.2022 19:38 Ответить
це якийсь помічник дебіла Мельника
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13.06.2022 19:47 Ответить
Сказало опудало, яке не знає людину, але знає що, в неї в голові. Браво! Йди в засос поцілуй своїх гансів, тільки не майори тут своїми пустими порожняками.
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13.06.2022 20:16 Ответить
Ти за агресивн1стю та невихован1стю дуже нагадуеш мен1 сьогодн1шн1х ворог1в, справжн1 укра1нц1 б1льш пом1ркован1, запам"ятай це
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13.06.2022 20:25 Ответить
Кривой рог у власти... Наголосовали? Нам все должны, нас никто не слышит - забыли чья это ментальность? Эти и дарёному коню в зубы смотрят. Насмотрелся на них, больше не помагаю.
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13.06.2022 18:41 Ответить
Зза,тієї підорви отримали вторгнення...,але,ж необхідно спасати країну будь,яким чином. Весь кацапський й совковий збройний срач кинуто на нас. Й,да данність його приходиться перемелювати,нам, й за перемелювання повинні сплатити всі зацікавлені країни. Таким,чином,змінюються змістовна частина :- хто,кому що винен
Скільки ще значимих факторів неперелічено
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13.06.2022 18:58 Ответить
Правильно зауважив угорський спікер: у нашої влади не все гаразд із психікою. Допомогу вони не просять, а нахабно вимагають; замість подяки грубо сваряться і звинувачують у недостатній допомозі. Уже не тільки німцям примудрилися нагрубіянити, а й самого Байдена дістали. А Мельник, мабуть, виконує прямі вказівки з Банкової. Єрмака? Боневтіка?
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13.06.2022 18:42 Ответить
У угорсткого спікера угронациста,все гаразд. Жалкує лише що невигоріло долучитися до нападу на Україну
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13.06.2022 19:01 Ответить
Дочка в Баварії, дуже задоволена ставленням!
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13.06.2022 18:46 Ответить
дочка урускоєзична, без сумнівів
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13.06.2022 20:13 Ответить
от виродок! німці, поляки і ін., хто надав житло безкоштовно отримуюють від держави компенсацію - у нас треба пройти 9 кіл ада, щоб отримати 450 грн від зебілоти! а тим часом місцеві " децентралізовані" кладуть бабло собі на карман! про роботу для переселенців - взагалі промовчу! я цьому дегенерату не подобається , як німці дають допомогу! зелені підари!
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13.06.2022 18:47 Ответить
Зелайно незалежить від дипломата. Й півкраїни в руїнах,і йде війна,доречі не в Німеччині. Незрозумілі ваші претензії до дипломата
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13.06.2022 19:07 Ответить
і будуть класти далі, бо це багатьох влаштовує - скрізь їх куми. друзі, родичі, а решта терпить
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13.06.2022 19:55 Ответить
Эти твари должны были исчезнуть еще в 45 м, все до единого.
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13.06.2022 18:51 Ответить
А,кацапські тварюки неповинні були зникнути?
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13.06.2022 19:04 Ответить
не знаю почему так считает мельник но у мамы есть институтская подруга которая до рашистского вторжения жила в харькове.так она уехала из харькова в германию и говорит что их всю семью прекрасно принимают немцы.везде возят,всё показывают,кормят и т.д.и я думаю что с большинством Украинцев также.
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13.06.2022 18:55 Ответить
німецька германія - заповідник рашизму. А інституцька подруга мами - явно прокацаплена рускомірка
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13.06.2022 20:16 Ответить
Прошу уволить Мельника. Что это за ложь . Все в порядке, если бы не Германия, не знаю где была б я и мои дети. Отношение очень хорошее, жилье, пособия, школа, курсы, работа, боже , да я це така підтримка!!!
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13.06.2022 18:56 Ответить
он из команды зе.и этим всё сказано!лучше б заткнулся а то немцы обидятся и действительно отношение изменится!
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13.06.2022 19:07 Ответить
школа на русском ізикє, впевнений на 100%. Можете не доказувати
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13.06.2022 20:18 Ответить
Викладання в школі якою мовою?
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13.06.2022 20:55 Ответить
А їй "какая разніца?". Головне - що кидають недоїдки, б/у тряпки, "пособія".... А відсутність національної гідності стуляє повіки, щоб не бачити, якими очима і з якою "любов"ю" на них, паразитів, дивляться корінні німці.
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13.06.2022 21:25 Ответить
Ти поспала пів-життя: В Західній Україні уже давно не залишилося "халуп", то культурний край. Проїдься та подивийся, тільки ... веди себе культурно: не плюйся, не матюкайся, не кидай сміття на дорогу, не виляй сідницями на людях.
PS Німеччина (як і інші країни ЄС) до вашого відому отримує за прихисток для українських біженців величезні суми від ЄС. За житло, "пособія", "курси",
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13.06.2022 22:05 Ответить
Вона ще не розібралася...)))
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13.06.2022 21:44 Ответить
А нічого, що ти покинули свою країну у найтяжчі для неї часи, коли Цвіт Нації гине на фронтах? Що драпанули у чужу країну на чужі харчі, тряпки, дороги, НАХАЛЯВУ, до якої ні ви, ні ваші предки не мають жодного стосунку, та ще й свого часу зрівняли Німеччину із землею і змішали німців, вибачте, з гівном? Нічого? І, при тому, ще й вихваляєтеся цією своєю ницістю, ганьбою, продажністю і паразитизмом?
Чи ти думаєш, що німці просяклися любов"ю до вас, паразитів? Німці великі націоналісти і патріоти своєї землі, що тисячоліттями кували свою країну, Націю, Культуру, господарку. І для них такі, як ви халявщики - то паразити і "унтерменші", котрі уже за.бали і Німеччину, і всі цивілізовані країни Європи. Не за горами час, коли вас викинуть сраним віником і скажуть - пи..уйте до себе дододому, захищайте свою Батьківщину, наводіть там порядок САМІ І СЕБЕ і нєх. вам приперлися до чужої хати!.
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13.06.2022 20:58 Ответить
Син і зять на фронті. З перших днів. Де - не знаю, не кажуть. (Ковтнеш, чи виплюнеш?)
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13.06.2022 21:52 Ответить
Жоден військовий з фронту не телефонує і не каже, де вони і, тим, більше, як міняють дислокацію. Твої "знайомі військові", ймовірніше "міняють дислокацію" у розумінні пози?
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15.06.2022 22:19 Ответить
ну негров же с арабами они не выкинули до сих пор...так что этот номер у них вряд ли прокатит
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13.06.2022 23:01 Ответить
Не верю послу. Везде к украинским беженцам, которых приняли, отношение теплое. Чем можем, помогаем. У меня друзья в Берлине живут. Там колоссально помогают беженцам из Украины. Мои друзья, в частности, учат немецкому языку взрослых и детей на курсах бесплатно. В Литве тоже работают по всем направлениям: от предоставления жилья и трудоустройства до пособий, мед. помощи, организации учебного процесса, отдыха детей и адаптации...
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13.06.2022 19:01 Ответить
Вірю-невірю,він про статистику! Числа незалежать від посла
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13.06.2022 19:09 Ответить
Пригадайте, чи було щось подібне під час першої фази війни, з 2014 по 2019, за часів Порошенка?? Чи було таке хамство, наглість та приниження своєї Держави в очах європейських держав та США? Те що ми бачимо останні 3 роки це перенесення того самого "квартального" бидло-спілкування з залом, від якого аж вссикалося оте ЗЕлене бидло, на дипломатичний "рівень" спілкування. Мельник і такі як він, на догоду антиукраїнським та антидержавним замовникам з офісу преZEдента, свідомо та системно паскудять відносини нашої Держави з усіма без вийнятку нашими партнерами на Заході. І, якщо б не розуміння наших партнерів про те, що ZEлена шобла не дорівнює Народу України, то ми б не отримали жодного набою, жодної гаубиці, не кажучи вже про РСЗО та інше озброєння. Все це не просто так, все це робиться на догоду московському замовникові, котрий лише потирає долоні, споглядаючи за тим, як ZEлена наволоч гидить Україні так, як його Лаврови та Захарови усі гуртом ніколи не змогли б нагидити ...
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13.06.2022 19:05 Ответить
Бидловладність,так. Але,наслідок бидлонаселення й неприпустимої вибочої системи країни. Перше змінюється умовно,друге виборами президента(непрямими),хоча,б американська схема. Інакше бордель невиліковний
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13.06.2022 19:13 Ответить
В Німеччині дуже багато русні, яка в обличчя говорить нашим біженкам: "все вірно путін робить."
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13.06.2022 19:06 Ответить
Русня - да. Но это уже путиноз головного мозга.
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13.06.2022 19:18 Ответить
добре відносяться і взяли на себе велику частину роботи! я свідок...
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13.06.2022 19:09 Ответить
В данном случае посол здит. Говорю как человек, лично общавшийся с кучей беженцев, в том числе помогавший с документами и всякой такой ерундой. Жильё - оплачивается. На пособие - не нажируешь, но вполне можно жить, особенно ввиду того, что жильё, как уже сказано - оплачивается. Люди ездили по паспотру по всей стране, им все кто мог помогал. Мельник по делу критикует Шольца, действиями которого здесь, мягко скажем, большинство не особо довольно, но вот наезжать на это самое большинство - это уже перебор.
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13.06.2022 19:17 Ответить
де німецькі іржаві танки ?

ах да, німці бояться побачити їх під Москвою
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13.06.2022 19:25 Ответить
бо у вялікіх руZZкіх буде душевна травма,
а до свого комплексу вини, чомусь виключно перед руZZкіми, німці вже звикли
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13.06.2022 19:27 Ответить
СОХРАНІМ ЛІЦО ПУТІНУ, партайгеносси путінферштейни !!!!
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13.06.2022 19:41 Ответить
Уезжают и правильно делают. ***** эта Германия нужна. Жлобы и ********, и кацапов там полно с их кацапскими автопробегами. Других стран нету что ли. Польша например.
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13.06.2022 19:38 Ответить
Нормально относятся. Сужу по многочисленным знакомым. А Мельник кусок ермаковского говна. Разжигает срачи специально.
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13.06.2022 19:55 Ответить
Як Мельник про Мельника скажу, що чмирити Шольца це одне, а ображати весь народ, ниючи як мало і як погано вони нам допомагають, то вже зелений дебілізм.
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13.06.2022 19:58 Ответить
Розповім про знайомих,дали квартиру у Берліні безкоштовно,забезпечують продуктами,діти ходять у школу,медицина безкоштовно,але вимагають вчити мову,мовні курси безкоштовні,після закінчення будуть пропонувати роботу,тож про що це обісране зелене чмо розповідає??? проїзд у транспорті теж безкоштовний!затуліть пельку цьому підарасу!!
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13.06.2022 19:59 Ответить
Посол Мельник -провокатор. Как видно, это директива Ермака. Нормальный человек не может плохо сказать о приёме беженцев в Германии. Заканчивайте с этим пролетарским хамством, гражданин Мельник. В Украине могут только мечтать о такой жизни и о таком отношении.
Как видно, вы как человек ничтожны. Здесь, в Германии, с вами никто не хочет общаться, не уважают, вы своими наглыми разговорами приносите вред своей стране (я имею ввиду Украину).
Вы себе то не противны за своё враньё?
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13.06.2022 20:05 Ответить
Вам німцям мабуть по душє тільки расєйськє пролєтарскоє хамство))) ви навіть нараз нахиляєтесь коли чуєте руссскоє хамство...)))
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13.06.2022 21:48 Ответить
німецька хєрманія привітно до кацапів та прокацаплених, а українські патріоти для них небажані. Хай краще араби нємок їбуть де хочуть, а бандерівцям нема місця в кацапському гетто
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13.06.2022 20:08 Ответить
Багато людей з Н1меччини пишуть тут про св1й позитивний досв1д, а Ви, як за1жжена плат1вка, все повторюете те, що на соб1 не в1дчули, тим б1льше у дуже зневажлив1й та хамськ1й форм1.
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13.06.2022 20:44 Ответить
Бо мельник є пропагандоном ватної частини переселенців, і це за державний кошт. Панє Президент?
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13.06.2022 20:29 Ответить
Anatoly K..., вы когда нибудь жили в Германии, или вам хочется просто слегка обос...ать всех,
обложить матом, поскольку другого вы не знаете. То ли недалёкий, то ли убогий, то ли провокатор.
А может вы из ОП,помогаете обливать помоями всех,кто помогает нашей стране в тяжёлое время?
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13.06.2022 20:35 Ответить
Це звичайний zeбіл,не звертайте увагу.
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13.06.2022 20:48 Ответить
Доброго вечора! Я з півдня України. Спочатку старша дочка виїхала з трьома дітьми, потім я супроводжував молодшу до Німеччини(південь Баварії). Як тільки сусіди-німці зрозуміли, що ми з України, одразу прибігла дівчинка приблизно такого ж віку, як і мої онуки - принесла багато різного одягу, блокнот і олівці для малювання. Також приходили інші сусіди і теж приносили одяг, взуття. Ми мешкали в невеликому містечку. Люди надзвичайно привітні. Звісно, містечко дуже красиве і чисте як й інші у Німеччині. Це фантастична країна в різних аспектах. Нам не треба було платити за житло, до того ж кожного місяця ми одержували кілька сотен євро, та ще й кожного вівторка отримували гумдопомогу їжею. Не можу нічого сказати за Шольца, бо особисто з ним не знайомий)). Тільки хочу сказати: "Велике спасибі, Німеччино! Німці - це фантастична нація.
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13.06.2022 20:47 Ответить
А що у твоєму розумінні є Батьківщина і Національна Гідність?
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13.06.2022 21:07 Ответить
Ця фантастична нація зробила усе щоб у нас стала не фантастична а реальна війна, німці допомагають расєянам заробляти аби вбивати українців, а ти гандон москальський втік і сидиш собі у комфорті і співаєш деферамби цим расєйським підлабузнинам...
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13.06.2022 21:59 Ответить
к сожалению у нас полное расслоение. Одни гибнут на передовой, в то время как другие сдрыснули и сидят на социале и рассказывают про фантастичну націю, которая и привела к этой войне...
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13.06.2022 23:05 Ответить
А ви вважаэте що ж1нки з д1тьми повинн1 на 0 п1ти ? ст1ною стати? Чи все ж таки краще коли малол1т1 д1тки ,хоч 1 далеко в1д свого дому, але не здригаються 1 не плачуть в1д вибух1в!
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14.06.2022 00:18 Ответить
Тимчасово з прапором держави, в як1й я ... тимчасово. А взагал1 я з окупованого п1вдня
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14.06.2022 00:20 Ответить
А что немцы должны Украине или у нас договора с ними? Может оборонный союз? Может есть какие-то экономические договоренности? Мммм, нет. Лучше петь деферамбы немцам, которые к чужеземцам относятся лучше, чем свои сограждане. Давай начнем с того, что наша власть сделала для своих людей: может Мариуполь эвакуировали? Может экономику перевели на военные рельсы, а то налоги как в мирняк платят, а нет Гетманцев решил еще сильнее бизнес щипать. Может бомбоубежища строили? Может армию снабдили, чтобы волонтеры на себе все не везли? Может мужиков военкоматы на улицах/магазинах перестали ловить и принудительно отправлять на фронт? А то у нас в день по 1к потерь (статья Гардиан), надо же восполнять. В Израиле мужиков никто не ограничивает в свободе, а у нас как животных в клетку посадили на убой.
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13.06.2022 23:24 Ответить
З цієї країни їде більше людей, ніж до вас приїжджає Джерело: https://censor.net/ua/n3347683 Тільки вчора його похвалив, а він таке виконує. ЦЕ ЯК???За рахунок чого може виїхати більше , ніж приїхати??? Невже так багато родило???
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13.06.2022 20:50 Ответить
Про зелених дипломатів все кажуть їх прізвища: Яременко, Таран, Мельник.
І головні перемовники країни: Арахамія, Подоляк, Єрмак
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13.06.2022 21:13 Ответить
Чушь полная! У меня лично дома живет 5 человек и 3ем , живущим в одной и 2им в другой немецкой семье, помогаю. Им помогают гостевые семьи всем. Бюрократическая процедура может быть и не проста, но логична и пощь переводчиками и с заплнением документов. Доступ к медицине, языку и 450евро на человека. Мельник скорее контрпродуктивен и мешает, чем помогает.
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13.06.2022 21:36 Ответить
Моя мама в Германию приехала и отношение немцев прекрасное. Еще и работу предлагают. Скорее умышленно раздувают, чтобы никто не здриснул отсюда. А то побудут в Европе и захотят таких же стандартов жизни.
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13.06.2022 23:27 Ответить
Та які стандарти, суцільний совок - магазини до 19-00, по вихідних єдиний транспорт - велосипед або на 11-му, в ДжобЦенрі черги як в Мавзолей, навіть картку пришлють через тиждень, про те що ані буряка, ані кропу чи петрушки ніде, окрім вірменських спекулянтів не купиш, вже мовчу. І багато повертаються тому чому поверталися в 2014 на окуповані території - до хворих родичів, або щоб квартиру не обікрали чи щоб її відбудовувати.
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16.06.2022 17:29 Ответить
Самий файний посол України у країні ЄС то на мадярії))) пані непоп тихо сидить собі і не наражає себе на критику олігофренів як Мельник...
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13.06.2022 21:53 Ответить
Уберите этих идиотов! Это Мельник , Аристович уже принесли своим идиотизмом столько вреда во взаимотношения с Европой, которой придется расхлебывать годами. Если бы у нас эти годы были. Какие же вы политики и дипломаты, если вначале вытираете ноги об союзников, а потом просят оружие и деньги и хорошее отношение. Это имбецылы, или уже дебилы?
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13.06.2022 22:37 Ответить
зачем мельник это трындит? факты есть у него?
про шольца все по делу было, но тут уже полный бред....
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13.06.2022 23:06 Ответить
Ото дичь смаразнул. Моя мама в Германии больше 2 месяцев (город Хузум) и отношение немцев прекрасное. Деньги дают, жилье 200 евро (напомнить, сколько на западной Украине стоит?), соц помощь и сами немцы еду дают, что наши беженцы даже не платят за нее, курсы языка бесплатные и еще работу предлагают. Потом еще одна знакомая, где то возле Нидерландов город рассказывала, как она делала симку (там она стоит 15 евро) и девочка в отделе связи положила свои деньги ей на счет, чтобы беженцы не тратили свои. Потом ей и ее ребенку соц помощь оформили и соц страховку, круто да? Еще много хорошего о их еде рассказывала, что в печеньях нет пальмового масла и транспорт просто офигенный (дешевле чем у нас кста). Это такая утка, чтобы никто не свалил отсюда после войны, потому шо нихуа здесь не изменится или Валерич или Ахметыч резко перестанут быть олигархами и тупо кидать людей на бабло? (если еще выпустят отсюда, а то в стройбаты пойдем потом). Так что немцам больше человеческое спасибо.
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13.06.2022 23:15 Ответить
А про облави на транспорті на тих, хто не носить масок, з висадженням з потягів, розповідала? І може там нема пальмової олії, але й соняшникової теж нема, лише рапсова...
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16.06.2022 17:37 Ответить
Там так погано, що аж жодна біженка ще не повернулась в Україну. Впевнена, що і не повернуться. Хіба ж можна порівнювати життя у Німеччині та у воюючій Україні. Завдяки цій клятій війні мільйони українців хоч побачать, як люди живуть, яка повинна бути медицина та освіта, як повинен виглядати місцевий транспорт та міжміськи поїзди. Та й взагалі - що таке жирна та безпечна Європа, куди нас не взяли та ніколи вже і не візьмуть . Тому, бажаючі, користайтесь, поки є така можливість втікти.
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14.06.2022 00:03 Ответить
неплохо???? да тут людей выгоняют из квартир, на завтрак дают кусочек сыра и паштетика, люди спят в спортзалах холодных, из земли выехать нельзя, жилье найти нельзя, медицинское обслуживание найти нельзя. Волонтеры с ног сбиваются потому что государство положило на все гигантский болт и только рассказывает красиво!! Многие в шоке с того какая грязь вокруг, как все работает и еще куча всего
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14.06.2022 01:45 Ответить
Чемодан-вокзал-нах! Тебя никто не держит, тебе там никто ничего не должен, запомни это!
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14.06.2022 16:17 Ответить
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