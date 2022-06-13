Біженцям з України в Німеччині не раді, - посол Мельник
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що країна не надто гостинно ставиться до українських біженців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду" про це Мельник заявив в інтерв’ю Bild.
"Більшість українців повертаються (додому - ред.), і вже давно. З цієї країни їде більше людей, ніж до вас приїжджає", – зауважив посол.
Він вважає, що Німеччині слід замислитися, чому в українців "нема бажання тут залишатися".
Водночас міністр внутрішніх справ федеральної землі Баварія Йохами Германн у коментарі Bild заявив, що Мельник не має рації.
"Загальна кількість біженців почувається (в Німеччині - ред.) комфортно. Знаю це по Баварії. Те, що каже пан Мельник, – неправда. За останні кілька тижнів я не раз говорив із українськими біженцями, багатьма жінками й дітьми… Люди відгукуються схвально і здивовані тим, як добре їх приймають", – заявив Германн.
Будь ласка, зачекайте...
Дурня якась. Німеччина не повинна змагатися за бажання українців в неї залишатися. Їдуть туди з різних причин, і їдуть звідти з різних причин. Нема чого Німеччині з цього приводу замислятися. Хай Мельник краще із кацапами тамтешніми бореться
Хто зацікавлений у тому, щоб українці покидали і не поверталися в Україну? Хто створює, не перший рік, емігрантську кризу? Починаючи з Сірії? Кацапи.
Чому бажання кацапів співпадають з бажанням
презЕдентадерьмака та його шісток-послів?
звісно, хтось приїздить, хтось повертається додому, бо є, куди повернутися.
і так, мабуть, там є багато кацапур, які ******* родіну на відстані, а повертатися туди не хочуть.
проте в цілому всі кажуть, що німці - ЗА Україну, підтримують українців і засуджують ганебну поведінку Шольца, так, що в нього вже геть завалився весь рейтинг.
Скільки ще значимих факторів неперелічено
PS Німеччина (як і інші країни ЄС) до вашого відому отримує за прихисток для українських біженців величезні суми від ЄС. За житло, "пособія", "курси",
Чи ти думаєш, що німці просяклися любов"ю до вас, паразитів? Німці великі націоналісти і патріоти своєї землі, що тисячоліттями кували свою країну, Націю, Культуру, господарку. І для них такі, як ви халявщики - то паразити і "унтерменші", котрі уже за.бали і Німеччину, і всі цивілізовані країни Європи. Не за горами час, коли вас викинуть сраним віником і скажуть - пи..уйте до себе дододому, захищайте свою Батьківщину, наводіть там порядок САМІ І СЕБЕ і нєх. вам приперлися до чужої хати!.
ах да, німці бояться побачити їх під Москвою
а до свого комплексу вини, чомусь виключно перед руZZкіми, німці вже звикли
Как видно, вы как человек ничтожны. Здесь, в Германии, с вами никто не хочет общаться, не уважают, вы своими наглыми разговорами приносите вред своей стране (я имею ввиду Украину).
Вы себе то не противны за своё враньё?
обложить матом, поскольку другого вы не знаете. То ли недалёкий, то ли убогий, то ли провокатор.
А может вы из ОП,помогаете обливать помоями всех,кто помогает нашей стране в тяжёлое время?
І головні перемовники країни: Арахамія, Подоляк, Єрмак
про шольца все по делу было, но тут уже полный бред....