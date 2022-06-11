РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14079 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 139 31
беженцы (1462) война (46523) ООН (3926) переселенцы (516)

Более 3,2 млн украинцев получили статус временной защиты в Европе, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці

Количество беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты или в аналогичных национальных схемах защиты в Европе, по состоянию на 9 июня 2022 составило 3,207 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По сравнению с данными от 1 июня, рост составил почти 0,3 млн, и основной вклад внесло обновление данных по Германии – дополнительно почти 0,24 млн, отмечает Интерфакс-Украина.

Согласно данным УВКБ ООН, собранным от национальных правительств, больше всего беженцев с таким статусом в Польше – 1 млн 152,36 тыс. при том, что в страну из Украины, по данным польской пограничной службы, с начала войны по 9 июня прибыло 3,865 млн человек, а в обратном направлении отбыло в Украину 1,738 млн.

Читайте также: Кулеба и его литовский коллега Ландсбергис обсудили разблокирование экспорта продовольствия

Следом идут Германия и Чехия, где число зарегистрировавшихся для временной защиты беженцев из Украины составило соответственно 565,82 тыс. и 366,49 тыс.

ООН, ссылаясь на данные правительства, указывает, что всего в Германии, где украинцам разрешено находиться без регистрации до конца августа, было зафиксировано 780 тыс. беженцев из Украины. Так что, исходя из представленных данных, значительная часть из них еще не обращалась за статусом временной защиты в этой стране.

В Чехии ситуация, согласно информации ООН, другая: за статусом защиты обратились почти все прибывшие – 366,49 тыс. из 366,63 тыс.

В подавляющем большинстве других стран картина подобна Чехии: статистика зафиксированных беженцев полностью или почти равна статистике обратившихся за статусом защиты, что вероятно связано с особенностью их учета. Исключением, подобным Германии, является только Румыния – 37,32 тыс. со статусом из 89,78 тыс. зафиксированных в стране беженцев, Эстония – 25,69 тыс. из 39,8 тыс. и Италия – 97,31 тыс. из 125,91 тыс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский паспорт в Херсоне получили 23 человека, а также коллаборант Сальдо. ВИДЕО

Помимо Польши, Чехии, Германии и Италии больше 50 тыс. беженцев из Украины зарегистрировались для статуса временной защиты также в Испании – 118,12 тыс., Словакии – 77,14 тыс. (из 270 тыс. чистого притока через границу с начала войны), Австрии – 69,76 тыс., Нидерландах – 62,97 тыс., Литве – 53,89 тыс. и Швейцарии – 53,12 тыс.

Следом идут Бельгия – 45,3 тыс., Франция – 43,3 тыс. (данные от конца апреля), Португалия – 41,45 тыс., Швеция – 38 тыс., Великобритания – 37,4 тыс. (данные от начала мая), Ирландия – 33,15 тыс. и Дания – 27,21 тыс., а также упомянутые выше Румыния и Эстония.

От 10 до 25 тыс. беженцев из Украины со статусом временной защиты в Финляндии – 24,46 тыс., Латвии – 23,38 тыс., Венгрии – 24,09 тыс., Норвегии – 16,71 тыс., Греции – 14,89 тыс., Хорватии – 13,76 тыс. и на Кипре – 12,79 тыс.

Помимо того в статистике ООН о получивших статус временной защиты представлены беженцы Украины в Словении – 7,05 тыс., Люксембурге – 5,3 тыс., Черногории – 2,53 тыс., Исландии – 1 тыс., на Мальте – 0,92 тыс., в Сербии и Косово – 0,7 тыс. и Лихтенштейне – 0,21 тыс.

Также читайте: Зеленский распорядился создать военную администрацию в Лисичанске

Помимо того в таблице есть данные из Болгарии, возможно внесенные с ошибкой: согласно им там было зафиксировано 78,29 тыс. беженцев из Украины, однако статус защиты получили 113,03 тыс.

Также ООН указала страны, в которых были зафиксированы беженцы из Украины, однако нет данных о получении ими статуса: Молдова – 86,25 тыс., Турция – 145 тыс., Грузия – 20,03 тыс., Азербайджан – 5,06 тыс., Албания – 1,48 тыс., Северная Македония – 1,1 тыс., Босния и Герцеговина – 0,36 тыс. и Армения – 0,3 тыс.

Отдельно стоит указать Россию и Беларусь, украинскую границу с которыми пересекли соответственно 1 млн 136,24 тыс. и 16,65 тыс. человек. В информации ООН указывается, что в РФ зафиксированы все пересекшие границу, тогда как в Беларуси – меньше половины. Данные о каком-либо статусе этих людей отсутствуют, как и данные о пересечении границы Украины в обратном направлении.

Всего, по данным ООН, из Украины с начала войны выехало 7,364 млн человек, тогда как обратно вернулось (без данных Венгрии, РФ и Беларуси) 2,388 млн. Согласно этой информации, общее число беженцев с начала войны ООН оценивает примерно в 4,8 млн человек, в том числе в Россию – больше 1,1 млн человек.

Число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине из-за развязанной Россией войны УВКБ ООН теперь оценивает примерно в 7,1 млн, тогда как ранее заявляло о 8 млн. Помимо того около 15,1 млн человек, по оценкам организации, требуют гуманитарной помощи и защиты.

Читайте: Рашисты готовят "живой щит" из мариупольцев, - Андрющенко

УВКБ ООН указывает, что на середину 2021 года в мире было всего 53,47 тыс. украинских беженцев, просивших соответствующий статус, из которых в Европе – 36,49 тыс.

Украинскую диаспору в мире на середину 2020 года УВКБ ООН оценивало в 6,1 млн, в том числе в Европе – 5 млн.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
73% наголосували и свалили
показать весь комментарий
11.06.2022 20:47
+4
Окремо варто вказати Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 1 млн 136,24 тис. та 16,65 тис. осіб....
----------
Це ж яким потрібно бути КРЕТИНОМ...щоб мати відкриту всю Європу...але шукати прихисток в такій НЕОБЛАШТОВАНІЙ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ЖИТТЯ, НІЩІЙ ТА ПРОСТО КОНЧЄННІЙ КРАЇНІ, як СРАШЕНСКАЯ ФЕДЕРАЦІЯ😁😁😁
показать весь комментарий
11.06.2022 21:02
+4
"мати відкриту всю Європу" подумай прежде чем что то ляпнуть! сколько людей попали под окупацию в первые же сутки? у многих из них была единственная возможность это бежать от войны в срашку, хотя конечно среди них и немало любителей *****, но всех под одну метелку мести нельзя
показать весь комментарий
11.06.2022 21:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да, и это только женщины и дети, в основном. А так было бы в разы больше.
показать весь комментарий
11.06.2022 20:42 Ответить
надо границы открыть и все будет хорошо
показать весь комментарий
11.06.2022 20:59 Ответить
Коли відкриють кордони, то вже не будуть давати статус біженця у Європі. Бо це буде дуже дорого для самої Європи. Наші біженці зараз обходяться у 3-5 млрд євро на місяць, або 50 млрд на рік. Якщо ця сума збільшиться до 100 млрд - то Європу очікує катастрофа і тоді громадяни ЄС самі будуть виганяти українців, аби у європеційв не погіршувалося життя.
показать весь комментарий
11.06.2022 22:05 Ответить
а кто теперь в зравом уме вернется в Личичанск, Рубежное,Мариуполь, Попасную.....
показать весь комментарий
11.06.2022 20:45 Ответить
Я не вернусь в Мариуполь, даже когда он будет освобождён. Там разрушено все и даже если мои четыре стены каким то чудом уцелели, весь остальной город ещё отстраивать будут долгие годы.
показать весь комментарий
11.06.2022 21:15 Ответить
Якби всі мали такий світогляд як ти, то після 2 світової, з карти світу зчезли і Київ, і берлін, і Харків, і Дрезден, і Франкфурт, і ще тисячі європейських міст мільйонників
показать весь комментарий
11.06.2022 22:00 Ответить
К сожалению эти люди уже не вернутся никогда, в этом и есть одна из частей путиина выдавить украинское население очистив территорию. И это только начало. Помощи скорей всего ждать не откуда судя по последим событиям
показать весь комментарий
11.06.2022 22:07 Ответить
73% наголосували и свалили
показать весь комментарий
11.06.2022 20:47 Ответить
Цікава була ідея. Обрати наркомана-піськограя задля чого? Тепер тільки евакуація!
показать весь комментарий
11.06.2022 21:09 Ответить
это такой лайфхак
показать весь комментарий
11.06.2022 21:13 Ответить
Окремо варто вказати Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 1 млн 136,24 тис. та 16,65 тис. осіб....
----------
Це ж яким потрібно бути КРЕТИНОМ...щоб мати відкриту всю Європу...але шукати прихисток в такій НЕОБЛАШТОВАНІЙ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ЖИТТЯ, НІЩІЙ ТА ПРОСТО КОНЧЄННІЙ КРАЇНІ, як СРАШЕНСКАЯ ФЕДЕРАЦІЯ😁😁😁
показать весь комментарий
11.06.2022 21:02 Ответить
Обычно туда принудительная депортация, или семейные которые не хотят служить.
показать весь комментарий
11.06.2022 21:16 Ответить
Чоловіків можуть завербувати москалі....Є багато таких, що ДІТЕЙ ТА ЖІНОК ВІДПрАВИЛИ у Європу..а самі вештаються по Західній Україні ...

Думаю 70% із цих 1.1 млн., все такій по своїй волі...Тобто 700-800млн...
Можливо багатьох лякає мовна адаптація в Європі, частині цих українців ментально просто ближчі росіяни....інші тупо з політичних мотивів, тупо ВАТА і за Росію ...
показать весь комментарий
11.06.2022 21:30 Ответить
"мати відкриту всю Європу" подумай прежде чем что то ляпнуть! сколько людей попали под окупацию в первые же сутки? у многих из них была единственная возможность это бежать от войны в срашку, хотя конечно среди них и немало любителей *****, но всех под одну метелку мести нельзя
показать весь комментарий
11.06.2022 21:46 Ответить
Так, у мене брат втік з Маріуполя спочатку в Донецьк до друзів, а потім у Ростов до родичів, бо можливості потрапити в Україну просто немає. Така ж фігня з братом із Ізюма, який нині перебуває у шебєкіно у родичів.
показать весь комментарий
11.06.2022 21:54 Ответить
Є можливость. Крим-Грузія-Молдова(або Польща) -Україна. Складно, у мордор простіше.
показать весь комментарий
12.06.2022 17:19 Ответить
Чувак, якщо ти живеш десь у Луцьку чи Франику тобі це не зрозуміти, однак у половини мешканців Харкова є родичі на росії. Бо дуже велика кількість нинішніх старих харків'ян при совку приїхали сюди навчатись, працювати із курської, білогородської, ростовської областей. Мій батько розповідав, що коли він навчався у технікумі, більша частина його одногрупників були росіянами. І ти думаєш, що ці росіяни з українськими паспортами, з 1991-го не спілкуються зі своїми родичами? Так само українці зі Слобожанщини їхали жити у ростов, бєлгород і далі підтримують зв'язок зі своїми родичами на Харківщині.
Така ж хєрня і на Донеччині і Луганщині. Про Сумщину нічого не знаю.
Хоч війна з 2014-го, однак родинні зв'язки особливо ніхто не рвав.
показать весь комментарий
11.06.2022 21:51 Ответить
Ти думаєш на ЗАХОДІ УКРАЇНИ немає етнічних росіян.... У мене серед знайомих, сусідів їх повно... Один з них був пару років на малій Батьківщині...в Омську... Так сказав, що більше туди не поїде... Казав що там ГРЯЗЬ, НІЩЄТА І ЛЮДИ ЗАТУРКАНІ...Пробував щось пояснити їм(як люди живуть у Світі, про Уераїну), але зрозумів, що марна справа..... У нього доречі ..СИН В КАНАДІ (вже 20 років там, має свій бізнес), ВНУЧКА В ПОЛЬЩІ....Тобто був і на Заході і в Росії, і може порівнювати життя там і там....
показать весь комментарий
11.06.2022 22:50 Ответить
Москалі самі хочуть покинути РФ, користуються всіма можливими і неможливими шляхами....наприклад лізуть через ТУРЦІЮ та Грузію в Європу, вештаються по пустелям Мексики, щоб потрапити в США...а ці кретини приперлися в Росію по своїй волі, хоча був варіант легально потрапити в Європу і навіть у США😁😁😁
показать весь комментарий
11.06.2022 21:20 Ответить
Вот люди устроили свою жизнь в нормальных странах.
А ты сиди тут, как заложник.
показать весь комментарий
11.06.2022 21:43 Ответить
Шо значить устроілі? Жити у напівпідвалі чи у кімнаті на дві-три сім'ї - таке собі задоволення
показать весь комментарий
11.06.2022 21:56 Ответить
Вы утрируете ,
показать весь комментарий
11.06.2022 22:17 Ответить
Це історії моїх знайомих із Німеччини. Одна живе у напівпідвальному приміщенні пристосованому для життя, інша у берлінському хостелі, у кімнаті з двома сім'ями.
показать весь комментарий
12.06.2022 15:56 Ответить
Украина нормальная страна. Очень многие могли уехать и все равно остались тут. Это как бы говорит о чем-то. А кто был ничем здесь, и там будет никем.
показать весь комментарий
12.06.2022 01:22 Ответить
Так погоджуюсь. "Кто был никем тут, никем будет и там"
показать весь комментарий
12.06.2022 15:59 Ответить
Звучит несколько чинично, но для сотен тысяч семей эта война - ключевое, хотя и безусловно травматичное, событие, которое кардинально изменит их жизнь, жизнь их детей и потомков - к лучшему, для тех из них, кто сумеет быстро приспособится к новым обстоятельствам и использовать новые, ранее абсолютнонедоступные возможности.
показать весь комментарий
11.06.2022 21:49 Ответить
так ты незабудь отблагодорить ***** за предоставленные возможности
показать весь комментарий
11.06.2022 22:20 Ответить
пословицу - "кому война а кому мать родна" не вчера придумали
показать весь комментарий
11.06.2022 22:28 Ответить
З,2 мильона в ЕС зараз вчать мову краін захисту . Безкоштовно . На курсах.

А ЯКЩО Б ВОНИ ВЧІЛИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ З 91 року, то мабудь і приводу для війни у свінособак не було
показать весь комментарий
11.06.2022 22:16 Ответить
Суцільна маячня. Напередодні ***** вже прямо казало, що збирається "повертати теріторії". Мова тут нідочого, ***** придумало би ще якийсь привід.
показать весь комментарий
11.06.2022 23:17 Ответить
По Болгарії офііційні цифри без помилок ось такі:

- 324,633 прибуло українців до Болгарії з початку війни
- 78,599 зараз знаходяться у Болгарії
- 39,143 з них діти
- 26,275 безкоштовно надано тимчасове житло
- 114,877 пройшли регістрацію як біженці
показать весь комментарий
11.06.2022 22:22 Ответить
 
 