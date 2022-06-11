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Понад 3,2 млн українців отримали статус тимчасового захисту в Європі, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

Кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом на 9 червня 2022 року становила 3,207 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Порівняно з даними від 1 червня, зростання склало майже 0,3 млн, і основний внесок зробило оновлення даних щодо Німеччини - додатково майже 0,24 млн, зазначає Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними УВКБ ООН, зібраними від національних урядів, найбільше біженців з таким статусом у Польщі - 1 млн 152,36 тис. при тому, що в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни до 9 червня прибуло 3,865 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 1,738 млн. дол.

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Слідом йдуть Німеччина та Чехія, де кількість біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, з України склала відповідно 565,82 тис. та 366,49 тис.

ООН, посилаючись на дані уряду, зазначає, що загалом у Німеччині, де українцям дозволено перебувати без реєстрації до кінця серпня, було зафіксовано 780 тис. біженців з України. Отже, виходячи з поданих даних, значна частина з них ще не зверталася за статусом тимчасового захисту у цій країні.

У Чехії ситуація, за інформацією ООН, інша: за статусом захисту звернулися майже всі, хто прибув - 366,49 тис. із 366,63 тис.

У переважній більшості інших країн картина подібна до Чехії: статистика зафіксованих біженців повністю або майже дорівнює статистиці тих, хто звернувся за статусом захисту, що ймовірно пов'язано з особливістю їх обліку. Винятком, подібним до Німеччини, є лише Румунія - 37,32 тис. зі статусом з 89,78 тис. зафіксованих у країні біженців, Естонія - 25,69 тис. з 39,8 тис. та Італія - 97,31 тис. із 125,91 тис.

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Крім Польщі, Чехії, Німеччини та Італії понад 50 тис. біженців з України зареєструвалися для статусу тимчасового захисту також в Іспанії - 118,12 тис., Словаччині - 77,14 тис. (із 270 тис. чистого напливу через кордон із початку війни), Австрії - 69,76 тис., Нідерландах – 62,97 тис., Литві - 53,89 тис. та Швейцарії - 53,12 тис.

Далі йдуть Бельгія - 45,3 тис., Франція - 43,3 тис. (дані від кінця квітня), Португалія - 41,45 тис., Швеція - 38 тис., Велика Британія - 37,4 тис. (дані від початку травня) ), Ірландія - 33,15 тис. та Данія - 27,21 тис., а також згадані вище Румунія та Естонія.

Від 10 до 25 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту у Фінляндії - 24,46 тис., Латвії - 23,38 тис., Угорщини - 24,09 тис., Норвегії - 16,71 тис., Греції - 14, 89 тис., Хорватії - 13,76 тис. та на Кіпрі - 12,79 тис.

Крім того у статистиці ООН щодо отримавших тимчасовий захист, представлені біженці України в Словенії - 7,05 тис., Люксембургу - 5,3 тис., Чорногорії - 2,53 тис., Ісландії - 1 тис., на Мальті - 0,92 тис., у Сербії та Косові - 0,7 тис. та Ліхтенштейні - 0,21 тис.

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Крім того, у таблиці є дані з Болгарії, можливо внесені з помилкою: згідно з ними там було зафіксовано 78,29 тис. біженців з України, проте статусу захисту отримали 113,03 тис.

Також ООН вказала країни, в яких було зафіксовано біженців з України, однак немає даних про набуття ними статусу: Молдова - 86,25 тис., Туреччина - 145 тис., Грузія - 20,03 тис., Азербайджан - 5,06 тис., Албанія - 1,48 тис., Північна Македонія - 1,1 тис., Боснія та Герцеговина - 0,36 тис. та Вірменія - 0,3 тис.

Окремо варто вказати Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 1 млн 136,24 тис. та 16,65 тис. осіб. В інформації ООН зазначається, що в РФ зафіксовані всі, хто перетнув кордон, тоді як у Білорусі - менше половини. Дані про будь-який статус цих людей відсутні, як і дані про перетин кордону України у зворотному напрямку.

Загалом, за даними ООН, з України з початку війни виїхало 7,364 млн осіб, тоді як назад повернулося (без даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,388 млн. Згідно з цією інформацією, загальна кількість біженців з початку війни ООН оцінює приблизно 4,8 млн осіб, зокрема в Росію - понад 1,1 млн. людей.

Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні через розв'язану Росією війни УВКБ ООН тепер оцінює приблизно в 7,1 млн, тоді як раніше заявляло про 8 млн. Крім того, близько 15,1 млн осіб, за оцінками організації, вимагають гуманітарної допомоги та захисту.

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УВКБ ООН зазначає, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний статус, з яких у Європі - 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, зокрема в Європі - 5 млн.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
73% наголосували и свалили
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11.06.2022 20:47
+4
Окремо варто вказати Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 1 млн 136,24 тис. та 16,65 тис. осіб....
----------
Це ж яким потрібно бути КРЕТИНОМ...щоб мати відкриту всю Європу...але шукати прихисток в такій НЕОБЛАШТОВАНІЙ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ЖИТТЯ, НІЩІЙ ТА ПРОСТО КОНЧЄННІЙ КРАЇНІ, як СРАШЕНСКАЯ ФЕДЕРАЦІЯ😁😁😁
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11.06.2022 21:02
+4
"мати відкриту всю Європу" подумай прежде чем что то ляпнуть! сколько людей попали под окупацию в первые же сутки? у многих из них была единственная возможность это бежать от войны в срашку, хотя конечно среди них и немало любителей *****, но всех под одну метелку мести нельзя
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11.06.2022 21:46
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Да, и это только женщины и дети, в основном. А так было бы в разы больше.
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11.06.2022 20:42 Відповісти
надо границы открыть и все будет хорошо
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11.06.2022 20:59 Відповісти
Коли відкриють кордони, то вже не будуть давати статус біженця у Європі. Бо це буде дуже дорого для самої Європи. Наші біженці зараз обходяться у 3-5 млрд євро на місяць, або 50 млрд на рік. Якщо ця сума збільшиться до 100 млрд - то Європу очікує катастрофа і тоді громадяни ЄС самі будуть виганяти українців, аби у європеційв не погіршувалося життя.
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11.06.2022 22:05 Відповісти
а кто теперь в зравом уме вернется в Личичанск, Рубежное,Мариуполь, Попасную.....
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11.06.2022 20:45 Відповісти
Я не вернусь в Мариуполь, даже когда он будет освобождён. Там разрушено все и даже если мои четыре стены каким то чудом уцелели, весь остальной город ещё отстраивать будут долгие годы.
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11.06.2022 21:15 Відповісти
Якби всі мали такий світогляд як ти, то після 2 світової, з карти світу зчезли і Київ, і берлін, і Харків, і Дрезден, і Франкфурт, і ще тисячі європейських міст мільйонників
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11.06.2022 22:00 Відповісти
К сожалению эти люди уже не вернутся никогда, в этом и есть одна из частей путиина выдавить украинское население очистив территорию. И это только начало. Помощи скорей всего ждать не откуда судя по последим событиям
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11.06.2022 22:07 Відповісти
73% наголосували и свалили
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11.06.2022 20:47 Відповісти
Цікава була ідея. Обрати наркомана-піськограя задля чого? Тепер тільки евакуація!
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11.06.2022 21:09 Відповісти
это такой лайфхак
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11.06.2022 21:13 Відповісти
Окремо варто вказати Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 1 млн 136,24 тис. та 16,65 тис. осіб....
----------
Це ж яким потрібно бути КРЕТИНОМ...щоб мати відкриту всю Європу...але шукати прихисток в такій НЕОБЛАШТОВАНІЙ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ЖИТТЯ, НІЩІЙ ТА ПРОСТО КОНЧЄННІЙ КРАЇНІ, як СРАШЕНСКАЯ ФЕДЕРАЦІЯ😁😁😁
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11.06.2022 21:02 Відповісти
Обычно туда принудительная депортация, или семейные которые не хотят служить.
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11.06.2022 21:16 Відповісти
Чоловіків можуть завербувати москалі....Є багато таких, що ДІТЕЙ ТА ЖІНОК ВІДПрАВИЛИ у Європу..а самі вештаються по Західній Україні ...

Думаю 70% із цих 1.1 млн., все такій по своїй волі...Тобто 700-800млн...
Можливо багатьох лякає мовна адаптація в Європі, частині цих українців ментально просто ближчі росіяни....інші тупо з політичних мотивів, тупо ВАТА і за Росію ...
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11.06.2022 21:30 Відповісти
"мати відкриту всю Європу" подумай прежде чем что то ляпнуть! сколько людей попали под окупацию в первые же сутки? у многих из них была единственная возможность это бежать от войны в срашку, хотя конечно среди них и немало любителей *****, но всех под одну метелку мести нельзя
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11.06.2022 21:46 Відповісти
Так, у мене брат втік з Маріуполя спочатку в Донецьк до друзів, а потім у Ростов до родичів, бо можливості потрапити в Україну просто немає. Така ж фігня з братом із Ізюма, який нині перебуває у шебєкіно у родичів.
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11.06.2022 21:54 Відповісти
Є можливость. Крим-Грузія-Молдова(або Польща) -Україна. Складно, у мордор простіше.
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12.06.2022 17:19 Відповісти
Чувак, якщо ти живеш десь у Луцьку чи Франику тобі це не зрозуміти, однак у половини мешканців Харкова є родичі на росії. Бо дуже велика кількість нинішніх старих харків'ян при совку приїхали сюди навчатись, працювати із курської, білогородської, ростовської областей. Мій батько розповідав, що коли він навчався у технікумі, більша частина його одногрупників були росіянами. І ти думаєш, що ці росіяни з українськими паспортами, з 1991-го не спілкуються зі своїми родичами? Так само українці зі Слобожанщини їхали жити у ростов, бєлгород і далі підтримують зв'язок зі своїми родичами на Харківщині.
Така ж хєрня і на Донеччині і Луганщині. Про Сумщину нічого не знаю.
Хоч війна з 2014-го, однак родинні зв'язки особливо ніхто не рвав.
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11.06.2022 21:51 Відповісти
Ти думаєш на ЗАХОДІ УКРАЇНИ немає етнічних росіян.... У мене серед знайомих, сусідів їх повно... Один з них був пару років на малій Батьківщині...в Омську... Так сказав, що більше туди не поїде... Казав що там ГРЯЗЬ, НІЩЄТА І ЛЮДИ ЗАТУРКАНІ...Пробував щось пояснити їм(як люди живуть у Світі, про Уераїну), але зрозумів, що марна справа..... У нього доречі ..СИН В КАНАДІ (вже 20 років там, має свій бізнес), ВНУЧКА В ПОЛЬЩІ....Тобто був і на Заході і в Росії, і може порівнювати життя там і там....
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11.06.2022 22:50 Відповісти
Москалі самі хочуть покинути РФ, користуються всіма можливими і неможливими шляхами....наприклад лізуть через ТУРЦІЮ та Грузію в Європу, вештаються по пустелям Мексики, щоб потрапити в США...а ці кретини приперлися в Росію по своїй волі, хоча був варіант легально потрапити в Європу і навіть у США😁😁😁
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11.06.2022 21:20 Відповісти
Вот люди устроили свою жизнь в нормальных странах.
А ты сиди тут, как заложник.
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11.06.2022 21:43 Відповісти
Шо значить устроілі? Жити у напівпідвалі чи у кімнаті на дві-три сім'ї - таке собі задоволення
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11.06.2022 21:56 Відповісти
Вы утрируете ,
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11.06.2022 22:17 Відповісти
Це історії моїх знайомих із Німеччини. Одна живе у напівпідвальному приміщенні пристосованому для життя, інша у берлінському хостелі, у кімнаті з двома сім'ями.
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12.06.2022 15:56 Відповісти
Украина нормальная страна. Очень многие могли уехать и все равно остались тут. Это как бы говорит о чем-то. А кто был ничем здесь, и там будет никем.
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12.06.2022 01:22 Відповісти
Так погоджуюсь. "Кто был никем тут, никем будет и там"
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12.06.2022 15:59 Відповісти
Звучит несколько чинично, но для сотен тысяч семей эта война - ключевое, хотя и безусловно травматичное, событие, которое кардинально изменит их жизнь, жизнь их детей и потомков - к лучшему, для тех из них, кто сумеет быстро приспособится к новым обстоятельствам и использовать новые, ранее абсолютнонедоступные возможности.
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11.06.2022 21:49 Відповісти
так ты незабудь отблагодорить ***** за предоставленные возможности
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11.06.2022 22:20 Відповісти
пословицу - "кому война а кому мать родна" не вчера придумали
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11.06.2022 22:28 Відповісти
З,2 мильона в ЕС зараз вчать мову краін захисту . Безкоштовно . На курсах.

А ЯКЩО Б ВОНИ ВЧІЛИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ З 91 року, то мабудь і приводу для війни у свінособак не було
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11.06.2022 22:16 Відповісти
Суцільна маячня. Напередодні ***** вже прямо казало, що збирається "повертати теріторії". Мова тут нідочого, ***** придумало би ще якийсь привід.
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11.06.2022 23:17 Відповісти
По Болгарії офііційні цифри без помилок ось такі:

- 324,633 прибуло українців до Болгарії з початку війни
- 78,599 зараз знаходяться у Болгарії
- 39,143 з них діти
- 26,275 безкоштовно надано тимчасове житло
- 114,877 пройшли регістрацію як біженці
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11.06.2022 22:22 Відповісти
 
 