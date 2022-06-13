15 июня Макрон посетит Киев, - посольство Франции в Украине

В Макрона подтвердили, что он планирует визит в Киев 15 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в среду, 15 июня, приехать в Украину.

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По его словам, президент Франции посетит Киев после визита в Молдову.