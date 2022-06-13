15 июня Макрон посетит Киев, - посольство Франции в Украине
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В Макрона подтвердили, что он планирует визит в Киев 15 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в среду, 15 июня, приехать в Украину.
По его словам, президент Франции посетит Киев после визита в Молдову.
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В Киев едут дружки Путлера - Шольц, Макрон и Драги
Хранітель ліца Ху...ла і сам ху...ло!
А после окончания этого ********* цирка через несколько лет в восточной Европе образуется две крайне милитаризованные страны - Польша и Украина, причем последняя с *********** военным опытом. Старой Европе это не с руки. Поэтому и прутся уламывать на "замирение".