15 червня Макрон відвідає Київ, - посольство Франції в Україні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У Макрона підтвердили, що він планує візит до Києва 15 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон планує в середу, 15 червня, приїхати в Україну.
За його словами, президент Франції відвідає Київ після візиту в Молдову.
Топ коментарі
+11 Харьков Сумской
показати весь коментар13.06.2022 19:02
+7 Gia Baqradze
показати весь коментар13.06.2022 19:03
+6 Сергей Иванофф
показати весь коментар13.06.2022 19:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
4 ч. ·
В Киев едут дружки Путлера - Шольц, Макрон и Драги
Хранітель ліца Ху...ла і сам ху...ло!
А после окончания этого ********* цирка через несколько лет в восточной Европе образуется две крайне милитаризованные страны - Польша и Украина, причем последняя с *********** военным опытом. Старой Европе это не с руки. Поэтому и прутся уламывать на "замирение".