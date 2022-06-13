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15 червня Макрон відвідає Київ, - посольство Франції в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон

У Макрона підтвердили, що він планує візит до Києва 15 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон планує в середу, 15 червня, приїхати в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Польщі про можливий візит Макрона та Шольца до України: Треба працювати, щоб вони не тиснули на Зеленського щодо поступок Росії

За його словами, президент Франції відвідає Київ після візиту в Молдову.
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Топ коментарі
+11
"Не смейте унижать Гитлера!" © Макрон, 2022
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13.06.2022 19:02
+7
За минск 3 едет
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13.06.2022 19:03
+6
Макрон и Шольц приедут в Киев уламывать Зеленского пойти на переговоры с агрессором, взамен на кандидатство ЕС, которое ничем не лучше Будапештского меморандума (бумажка по сути).
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13.06.2022 19:46
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"Не смейте унижать Гитлера!" © Макрон, 2022
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13.06.2022 19:02 Відповісти
пєрєговорщік "100 часов сєкса тєлефонного с буйлом"
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13.06.2022 19:47 Відповісти
тільки не кажіть, що не схожий
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13.06.2022 19:49 Відповісти
Готуємо ППО
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13.06.2022 19:02 Відповісти
?
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13.06.2022 19:03 Відповісти
Бо пуйло вітатиме Київ "салютом" з нагоди візиту його телефонного шанувальника
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13.06.2022 20:50 Відповісти
не вийде з ппо....курва потягом притягнеться.
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13.06.2022 19:59 Відповісти
За минск 3 едет
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13.06.2022 19:03 Відповісти
а повезут его посмотреть как "цезари" работают??
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13.06.2022 19:06 Відповісти
odin blje, sam blje, bez anasamblje ?
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13.06.2022 19:15 Відповісти
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

4 ч. ·

В Киев едут дружки Путлера - Шольц, Макрон и Драги
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13.06.2022 19:18 Відповісти
******? ну в смысле один без шульца?
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13.06.2022 19:19 Відповісти
Ад'ютант шефа гестапо мюллєра шольц (персонаж був такий) прибуде хіба окремо з берлусконівською хвойдою драґі.
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13.06.2022 20:04 Відповісти
Кристиан был его дедушкой. Просто об этом никто не знает.
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13.06.2022 20:29 Відповісти
Хоча б хоч Макарона кацапи ракетою не приварили в Києві, бо не буде тоді кому за Путлера і поспівчувать!
Хранітель ліца Ху...ла і сам ху...ло!
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13.06.2022 19:29 Відповісти
як побуває тут, одразу побіжить ******** дзвонити.
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13.06.2022 19:36 Відповісти
Мікрон, пшл нх!
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13.06.2022 19:46 Відповісти
Макрон и Шольц приедут в Киев уламывать Зеленского пойти на переговоры с агрессором, взамен на кандидатство ЕС, которое ничем не лучше Будапештского меморандума (бумажка по сути).
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13.06.2022 19:46 Відповісти
Нехай бере документи на Шампань, по перше - збережемо пуйлу лице, по друге- це і так вже расіянський бренд..
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13.06.2022 19:59 Відповісти
Не знаю чому всі панікують, але не схоже що їдуть умовляти на якісь поступки... по перше війна списує політичну кризу у ЄС, по друге ці епідемії коронавірусом всіх задовбали, по третє статус кандидата до ЄС відкриває широкі двері економіці України, включаючи в себе доступи до пільгових кредитів, майже нульових і безліч грантів на реформи та приведення законодавства до норм ЄС. Скоро все взнаємо.
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13.06.2022 20:08 Відповісти
шольц с макроном паникуют, что война дальше пойдет, поэтому им хочется договориться посередине и заморозить нынешнее положение в статус-кво. Собственно, им *****, как в Африку будет ехать херсонское зерно - из Таганрога или из Одессы, главное, чтобы бедуины с берберами не ********* их на своих границах.
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13.06.2022 20:35 Відповісти
Або Шольц з Макроном панікують, бо військова поразка рашкі, як метОда закінчення війни, означатиме, що Франція з Німеччиною 8+ років дуркували, намагаючись усіх вмовити. Якщо зараз їм вдасться "замарозіть і сахраніть", то вони казатимуть, що, мовляв, тяжко-важко але вони "принесли мир" і їхня мантра з 2014, що "військового рішення не існує", не була помилковою, і що попри усі глузування вони були праві зі своїми телефонуваннями, а, мовляв, американці та британці зі зброєю - ні.
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13.06.2022 21:14 Відповісти
военное поражение балалайни приведет к ослаблению франко-германского центра в ЕС, и смещение его в сторону восточной Европы, и последующие микрошольцы окажутся не у дел. Оборонный заказ Польши видели?? То-то. Немецким жлобам такое не осилить, они лучше с очередным хутиным дружить будут. Поэтому и прутся уламывть кастрообразного, хотя очевидно, что это занятие малоперспективное, ибо он вынужден теперь шестьсот дней галопировать по узкому коридору под грохот взрывов кацапских снарядов с одной стороны, и рычание гражданского общества с другой.
А после окончания этого ********* цирка через несколько лет в восточной Европе образуется две крайне милитаризованные страны - Польша и Украина, причем последняя с *********** военным опытом. Старой Европе это не с руки. Поэтому и прутся уламывать на "замирение".
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13.06.2022 23:12 Відповісти
Гальский петушара друг москальской двухголовой курицы.
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13.06.2022 20:43 Відповісти
Нах*я?Буде просити зберегти обличчя?Своє?Таке враження,що з нього і його військової допомоги як з козла молока.Ті шість розпіарених Цезарів просто ні про що.Решта коли буде?
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13.06.2022 20:45 Відповісти
А ***** дозволило?
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13.06.2022 20:46 Відповісти
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13.06.2022 21:20 Відповісти
 
 