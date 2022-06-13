15 червня Макрон відвідає Київ, - посольство Франції в Україні

У Макрона підтвердили, що він планує візит до Києва 15 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон планує в середу, 15 червня, приїхати в Україну.

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За його словами, президент Франції відвідає Київ після візиту в Молдову.