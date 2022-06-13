2 453 6
Кулеба призывает партнеров ускорить поставки тяжелого вооружения Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел Украины призывает партнеров поставить четкую цель победы Украины и ускорить поставки тяжелого оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в твиттере.
"Украина доказала, что способна на невозможное и победила в важных битвах за Киев, Чернигов, Сумы, Харьков - несмотря на все обстоятельства. Представьте, на что способна Украина с достаточным количеством оружия. Призываю партнеров поставить четкую цель победы Украины и ускорить поставки тяжелого оружия" , - отметил Кулеба.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
@apiontkovsky
·
2 ч
Предательство Макрона, Шольца, Драги, Столтенберга, колебания Байдена поставили на грань катастрофы не только героически сражающуюся Украину, но и всю Западную цивилизацию, если она ещё существует эта цивилизация.