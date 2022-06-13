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Новости За рубежом
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оружие (9379) Кулеба Дмитрий (2623)

Кулеба призывает партнеров ускорить поставки тяжелого вооружения Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кулеба

Министр иностранных дел Украины призывает партнеров поставить четкую цель победы Украины и ускорить поставки тяжелого оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в твиттере.

"Украина доказала, что способна на невозможное и победила в важных битвах за Киев, Чернигов, Сумы, Харьков - несмотря на все обстоятельства. Представьте, на что способна Украина с достаточным количеством оружия. Призываю партнеров поставить четкую цель победы Украины и ускорить поставки тяжелого оружия" , - отметил Кулеба.

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13.06.2022 20:31 Ответить
Одночасно треба звертатись до колег"Давайте реформуватися,як американцям обіцяли,бо срака нам і країні!"
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13.06.2022 20:35 Ответить
Як вона потрібна ця важка зараз,бо хлопці гинуть і пошматованими повертаються на лікування. Цифри страшні, просто шоковані. Тримайтесь і бережіть Україну
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13.06.2022 20:46 Ответить
Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·
2 ч

Предательство Макрона, Шольца, Драги, Столтенберга, колебания Байдена поставили на грань катастрофы не только героически сражающуюся Украину, но и всю Западную цивилизацию, если она ещё существует эта цивилизация.
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13.06.2022 20:58 Ответить
Пионтковскому вовочка еще не собирается гражданство Украины выписать? Чтобы уже у всех, кто был представителем ***** на выборах в рашке выдать украинские паспорта! А то только один Невзоров пока почему то
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14.06.2022 00:09 Ответить
Мы это уже слышим 4ый месяц - если все еще не дают, надо менять подход и формулировки, неужели не понятно?
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14.06.2022 00:00 Ответить
 
 