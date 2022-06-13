Кулеба призывает партнеров ускорить поставки тяжелого вооружения Украине

Министр иностранных дел Украины призывает партнеров поставить четкую цель победы Украины и ускорить поставки тяжелого оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в твиттере.

"Украина доказала, что способна на невозможное и победила в важных битвах за Киев, Чернигов, Сумы, Харьков - несмотря на все обстоятельства. Представьте, на что способна Украина с достаточным количеством оружия. Призываю партнеров поставить четкую цель победы Украины и ускорить поставки тяжелого оружия" , - отметил Кулеба.

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