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зброя (5747) Кулеба Дмитро (3156)

Кулеба закликає партнерів прискорити постачання важкого озброєння Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кулеба

Міністр закордонних справ України закликає партнерів поставити чітку мету перемоги України та прискорити постачання важкої зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у твіттері.

"Україна довела, що здатна на неможливе та перемогла у важливих битвах за Київ, Чернігів, Суми, Харків — супроти всіх обставин. Уявіть, на що здатна Україна з достатньою кількістю зброї. Закликаю партнерів поставити чітку мету перемоги України і прискорити постачання важкої зброї" , -  зазначив Кулеба. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Німеччини схвалив постачання зброї та іншого обладнання для України на понад 350 млн євро, - Tagesspiegel

Автор: Роман Свиридович
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13.06.2022 20:31 Відповісти
Одночасно треба звертатись до колег"Давайте реформуватися,як американцям обіцяли,бо срака нам і країні!"
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13.06.2022 20:35 Відповісти
Як вона потрібна ця важка зараз,бо хлопці гинуть і пошматованими повертаються на лікування. Цифри страшні, просто шоковані. Тримайтесь і бережіть Україну
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13.06.2022 20:46 Відповісти
Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·
2 ч

Предательство Макрона, Шольца, Драги, Столтенберга, колебания Байдена поставили на грань катастрофы не только героически сражающуюся Украину, но и всю Западную цивилизацию, если она ещё существует эта цивилизация.
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13.06.2022 20:58 Відповісти
Пионтковскому вовочка еще не собирается гражданство Украины выписать? Чтобы уже у всех, кто был представителем ***** на выборах в рашке выдать украинские паспорта! А то только один Невзоров пока почему то
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14.06.2022 00:09 Відповісти
Мы это уже слышим 4ый месяц - если все еще не дают, надо менять подход и формулировки, неужели не понятно?
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14.06.2022 00:00 Відповісти
 
 