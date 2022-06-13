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Кулеба закликає партнерів прискорити постачання важкого озброєння Україні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ України закликає партнерів поставити чітку мету перемоги України та прискорити постачання важкої зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у твіттері.
"Україна довела, що здатна на неможливе та перемогла у важливих битвах за Київ, Чернігів, Суми, Харків — супроти всіх обставин. Уявіть, на що здатна Україна з достатньою кількістю зброї. Закликаю партнерів поставити чітку мету перемоги України і прискорити постачання важкої зброї" , - зазначив Кулеба.
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@apiontkovsky
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2 ч
Предательство Макрона, Шольца, Драги, Столтенберга, колебания Байдена поставили на грань катастрофы не только героически сражающуюся Украину, но и всю Западную цивилизацию, если она ещё существует эта цивилизация.