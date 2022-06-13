В результате ракетных обстрелов Прилук жертв нет

В результате вражеских ракетных обстрелов Прилук Черниговской области жертв нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Работаем в Прилуках. К счастью, слава Богу, по результатам вражеского ракетного обстрела жертв нет. Все необходимые меры оперативно приняты. Спасибо! Не теряем бдительности!" – написал Чаус.

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Он сообщил, что все люди, которые нуждались в эвакуации, эвакуированы, а пожар локализован.

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