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В результате ракетных обстрелов Прилук жертв нет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате вражеских ракетных обстрелов Прилук Черниговской области жертв нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Работаем в Прилуках. К счастью, слава Богу, по результатам вражеского ракетного обстрела жертв нет. Все необходимые меры оперативно приняты. Спасибо! Не теряем бдительности!" – написал Чаус.
Он сообщил, что все люди, которые нуждались в эвакуации, эвакуированы, а пожар локализован.
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Але наши отвєтку дали:
13 червня ЗСУ знищила склад *********** у Донецьку.
Інформацію оприлюднив воєнний журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі.
Ворожий склад розміщувався у Київському районі Донецька, тобто - у західній частину окупованого міста.
Після влучання українських снарядів на складі почалась пожежа.
Уже сейчас пишут, что в Донецке сами себя обстреляли.