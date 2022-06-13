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Новости Война в Украине
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Прилуки (37) Черниговщина (1342) Чаус (338)

В результате ракетных обстрелов Прилук жертв нет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

В результате вражеских ракетных обстрелов Прилук Черниговской области жертв нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Работаем в Прилуках. К счастью, слава Богу, по результатам вражеского ракетного обстрела жертв нет. Все необходимые меры оперативно приняты. Спасибо! Не теряем бдительности!" – написал Чаус.

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Он сообщил, что все люди, которые нуждались в эвакуации, эвакуированы, а пожар локализован.

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Высокоточные ракеты все. Остались мощные «куда попадёт
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13.06.2022 22:10 Ответить
Попадают.... среди нас есть наводчики.***, увижу, убью.
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13.06.2022 22:14 Ответить
Только целься тщательнее: промеж глаз!
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13.06.2022 22:18 Ответить
Це куди попало гатить не зупиняється . Дивилась відео з Донбасу, страшно за захисників
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13.06.2022 22:26 Ответить
У Прилуках було попадання в склад з БК, не треба недооцінювати орків. Десь коригувальник там є.

Але наши отвєтку дали:

13 червня ЗСУ знищила склад *********** у Донецьку.

Інформацію оприлюднив воєнний журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі.
Ворожий склад розміщувався у Київському районі Донецька, тобто - у західній частину окупованого міста.
Після влучання українських снарядів на складі почалась пожежа.
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13.06.2022 22:19 Ответить
Вроде как местные говорят, что зернохранилища...
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14.06.2022 00:28 Ответить
Брехня.
Уже сейчас пишут, что в Донецке сами себя обстреляли.
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14.06.2022 07:29 Ответить
Коригувальників там море,майже всі відставники які там окопались після розпаду сирисири потенційні корегувальники й навідники,якби в нас працювали спецслужби такиі випадки можна було б звести до мінімуму! Але зазвичай більшість наших «спеців» завербовані ворогом,це видно не озброєним оком!
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14.06.2022 10:15 Ответить
Главное - подземные склады со свежеприбывшими ядерными боеголовками из Польши не пострадали. Слава Аллаху! Кацапы, будьте готовы!
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13.06.2022 22:22 Ответить
Ну, судя по тому, что местным эвакуированным разрешили вернуться по домам - крупной детонации не произошло...
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14.06.2022 11:48 Ответить
 
 