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Новини Війна в Україні
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Прилуки (30) Чернігівщина (1310) Чаус (344)

Внаслідок ракетного обстрілу Прилук жертв немає

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

У результаті ворожого ракетного обстрілу Прилук Чернігівської області жертв немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Працюємо в Прилуках. На щастя, дякуючи Богові, за результатами ворожого ракетного обстрілу жертв нема. Всі необхідні заходи оперативно вжиті. Дякую! Не втрачаємо пильності!" - написав Чаус.

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Він повідомив, що всіх людей, які потребували евакуації, евакуйовано, а пожежу локалізовано.

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Высокоточные ракеты все. Остались мощные «куда попадёт
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13.06.2022 22:10 Відповісти
Попадают.... среди нас есть наводчики.***, увижу, убью.
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13.06.2022 22:14 Відповісти
Только целься тщательнее: промеж глаз!
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13.06.2022 22:18 Відповісти
Це куди попало гатить не зупиняється . Дивилась відео з Донбасу, страшно за захисників
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13.06.2022 22:26 Відповісти
У Прилуках було попадання в склад з БК, не треба недооцінювати орків. Десь коригувальник там є.

Але наши отвєтку дали:

13 червня ЗСУ знищила склад *********** у Донецьку.

Інформацію оприлюднив воєнний журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі.
Ворожий склад розміщувався у Київському районі Донецька, тобто - у західній частину окупованого міста.
Після влучання українських снарядів на складі почалась пожежа.
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13.06.2022 22:19 Відповісти
Вроде как местные говорят, что зернохранилища...
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14.06.2022 00:28 Відповісти
Брехня.
Уже сейчас пишут, что в Донецке сами себя обстреляли.
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14.06.2022 07:29 Відповісти
Коригувальників там море,майже всі відставники які там окопались після розпаду сирисири потенційні корегувальники й навідники,якби в нас працювали спецслужби такиі випадки можна було б звести до мінімуму! Але зазвичай більшість наших «спеців» завербовані ворогом,це видно не озброєним оком!
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14.06.2022 10:15 Відповісти
Главное - подземные склады со свежеприбывшими ядерными боеголовками из Польши не пострадали. Слава Аллаху! Кацапы, будьте готовы!
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13.06.2022 22:22 Відповісти
Ну, судя по тому, что местным эвакуированным разрешили вернуться по домам - крупной детонации не произошло...
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14.06.2022 11:48 Відповісти
 
 