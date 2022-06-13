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Внаслідок ракетного обстрілу Прилук жертв немає
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У результаті ворожого ракетного обстрілу Прилук Чернігівської області жертв немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Працюємо в Прилуках. На щастя, дякуючи Богові, за результатами ворожого ракетного обстрілу жертв нема. Всі необхідні заходи оперативно вжиті. Дякую! Не втрачаємо пильності!" - написав Чаус.
Він повідомив, що всіх людей, які потребували евакуації, евакуйовано, а пожежу локалізовано.
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Але наши отвєтку дали:
13 червня ЗСУ знищила склад *********** у Донецьку.
Інформацію оприлюднив воєнний журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі.
Ворожий склад розміщувався у Київському районі Донецька, тобто - у західній частину окупованого міста.
Після влучання українських снарядів на складі почалась пожежа.
Уже сейчас пишут, что в Донецке сами себя обстреляли.