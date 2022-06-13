РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14344 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
9 333 27
визит (2803) война (46615) Франция (3073) Макрон (942)

В посольстве Франции опровергли комментарий о возможном визите Макрона в Киев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон

Посольство Франции в Украине опубликовало опровержение комментария первого советника дипмиссии в Украине Бруно Коссанеля по поводу возможного визита президента Макрона в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, в посольстве заявили, что категорически отрицают комментарий Коссанеля: "Господин советник также никоим образом не имеет полномочий давать комментарии по этому поводу. В настоящее время он находится в отпуске во Франции и не имеет конкретной информации о вышеназванном визите".

Посольство Франции в Украине также заявило, что отзывает сообщение о том, что 15 июня Макрон посетит Киев.

Читайте также: МИД Польши о возможном визите Макрона и Шольца в Украину: Надо работать, чтобы они не давили на Зеленского по поводу уступок России
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Пионтковский: "Макрон и Шольц - европейские пр*ститутки Кремля, и этим все сказано"
показать весь комментарий
13.06.2022 23:55
+19
"Зрада відміняється" - бо дуже засмерділо?
показать весь комментарий
13.06.2022 23:43
+16
Цирк Дюсолей, чи Шапіто!? Макрон - головний клоун!
показать весь комментарий
13.06.2022 23:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Зрада відміняється" - бо дуже засмерділо?
показать весь комментарий
13.06.2022 23:43 Ответить
Цирк Дюсолей, чи Шапіто!? Макрон - головний клоун!
показать весь комментарий
13.06.2022 23:44 Ответить
задний ход? с чего бы?
показать весь комментарий
13.06.2022 23:44 Ответить
Мкроша еще не договорил по телефону с Путлером. Договорит- приедет.
показать весь комментарий
13.06.2022 23:55 Ответить
Сцыкотно же а вдруг ***** не оценит и во время визита начнет бомбить Киев....
показать весь комментарий
13.06.2022 23:53 Ответить
Пионтковский: "Макрон и Шольц - европейские пр*ститутки Кремля, и этим все сказано"
показать весь комментарий
13.06.2022 23:55 Ответить
a piontkovsky - stary marazmatik , kotory povtarjaet odno i to zhe 100 raz v denj - dumaja shto on vse ponimaet i znaet
показать весь комментарий
14.06.2022 00:26 Ответить
Вже їздили з 14 попередніми. Достатньо
показать весь комментарий
13.06.2022 23:56 Ответить
Макрону и Шольцу тихохонько пояснили, что попередь батьки (Остина) в пекло ни-ни.
показать весь комментарий
13.06.2022 23:56 Ответить
Видимо ему ***** не разрешил ехать
показать весь комментарий
14.06.2022 00:01 Ответить
Хтось комусь подзвонив. Але не той, й сказав не те
показать весь комментарий
14.06.2022 00:10 Ответить
Теоритично ці візити були спробою натиснути на Україну що до поступок путіну, але видно з Вашингтону та Лондону "передали привіт" тому включили "дурнів". А ще з такими візитами прийнято передавати зброю, а Шольц цього не переживе.
показать весь комментарий
14.06.2022 00:16 Ответить
Все питання в тому з чим вони хотіли їхати. Тоді стане зрозуміло хто зробив атата.

Якщо хотіли їхати щоб привітати з вступом в ЄС, то тоді це сцарь попросив метрополію спасти рф інакше пообіцяв ніяких ресурсів.

Якщо їхали щоб зберегти лице сцарю, то тоді по заду їм надавали союзники, які добре розуміють що в цій війні винна частина німецьких еліт які хотіли багатополярний світ що дав би можливість відродження рейху.
показать весь комментарий
14.06.2022 00:16 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2022 00:28 Ответить
Макрон - типичный пустозвон и балабол. Серьёзный, думающий политик (это не про макарона) не будет уподобляться обезьяне с телефонной трубкой, часами повторяющей одни и те же избитые сентенции кремлевскому старцу, причём, не замечающему, что бункерный маразматик его совершенно не слушает
показать весь комментарий
14.06.2022 03:24 Ответить
Забыли о "драгить".....
показать весь комментарий
14.06.2022 08:58 Ответить
Конечно не приедет, у него времени нет, на год вперёд разговоры с ****** расписаны, да и ссыкото наверное, вдруг ракета прилетит.
показать весь комментарий
14.06.2022 00:34 Ответить
Какая ракета - путин по своим не бьёт.
показать весь комментарий
14.06.2022 00:55 Ответить
"Ша-а, никто никуда не едет !"
Французский анекдот.
показать весь комментарий
14.06.2022 00:48 Ответить
одні піздаболи навколо розповсюджуючі фейки , чудово макарони і Шульц їдуть в Україну. але ні, макарона приїзд під питанням, потім макарони взагалі нікуди не збираються їздити. Якого хрiну друкувати такі новини.
показать весь комментарий
14.06.2022 06:16 Ответить
Русский сутенёр прикрикнул на них и они поджали одно место.
показать весь комментарий
14.06.2022 06:50 Ответить
Просто, хотів приїхати таємно, та хтось вибовкав.
показать весь комментарий
14.06.2022 08:20 Ответить
Его бабуля не пустила - а вдруг месье ***** ракетой жахнет в место пребывания мужинька.
показать весь комментарий
14.06.2022 08:44 Ответить
шольци, макрони і драґі--хотіли сохраніть ліцо )(уйлу..пруться уламати Зеленського підписати якусь херню.або договорняк.
показать весь комментарий
14.06.2022 08:56 Ответить
Макарон сцить в "штанішки"
показать весь комментарий
14.06.2022 10:48 Ответить
Роман Шрайк

June 4 at 6:48 PM ·

макрон просит не унижать путина, потому что в их ролевых играх может быть только один униженный
показать весь комментарий
14.06.2022 13:28 Ответить
 
 