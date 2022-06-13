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В посольстве Франции опровергли комментарий о возможном визите Макрона в Киев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посольство Франции в Украине опубликовало опровержение комментария первого советника дипмиссии в Украине Бруно Коссанеля по поводу возможного визита президента Макрона в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, в посольстве заявили, что категорически отрицают комментарий Коссанеля: "Господин советник также никоим образом не имеет полномочий давать комментарии по этому поводу. В настоящее время он находится в отпуске во Франции и не имеет конкретной информации о вышеназванном визите".
Посольство Франции в Украине также заявило, что отзывает сообщение о том, что 15 июня Макрон посетит Киев.
Топ комментарии
+20 Saulius R
показать весь комментарий13.06.2022 23:55
+19 Small Jerboa
показать весь комментарий13.06.2022 23:43
+16 Юля Пасічна
показать весь комментарий13.06.2022 23:44
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Якщо хотіли їхати щоб привітати з вступом в ЄС, то тоді це сцарь попросив метрополію спасти рф інакше пообіцяв ніяких ресурсів.
Якщо їхали щоб зберегти лице сцарю, то тоді по заду їм надавали союзники, які добре розуміють що в цій війні винна частина німецьких еліт які хотіли багатополярний світ що дав би можливість відродження рейху.
Французский анекдот.
June 4 at 6:48 PM ·
макрон просит не унижать путина, потому что в их ролевых играх может быть только один униженный