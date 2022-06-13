В посольстве Франции опровергли комментарий о возможном визите Макрона в Киев

Посольство Франции в Украине опубликовало опровержение комментария первого советника дипмиссии в Украине Бруно Коссанеля по поводу возможного визита президента Макрона в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, в посольстве заявили, что категорически отрицают комментарий Коссанеля: "Господин советник также никоим образом не имеет полномочий давать комментарии по этому поводу. В настоящее время он находится в отпуске во Франции и не имеет конкретной информации о вышеназванном визите".

Посольство Франции в Украине также заявило, что отзывает сообщение о том, что 15 июня Макрон посетит Киев.

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