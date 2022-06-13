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У посольстві Франції спростували коментар щодо можливого візиту Макрона в Київ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон

Посольство Франції в Україні опублікувало спростування коментаря першого радника дипмісії в Україні Бруно Коссанеля щодо можливого візиту президента Макрона в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, у посольстві заявили, що категорично заперечують коментар Коссанеля: "Пан радник також жодним чином не має повноважень давати коментарі з цього приводу. Наразі він перебуває у відпустці у Франції і не має конкретної інформації щодо вищеназваного візиту".

Посольство Франції в Україні також заявило, що відкликає повідомлення про те, що 15 червня Макрон відвідає Київ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Польщі про можливий візит Макрона та Шольца до України: Треба працювати, щоб вони не тиснули на Зеленського щодо поступок Росії
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Топ коментарі
+20
Пионтковский: "Макрон и Шольц - европейские пр*ститутки Кремля, и этим все сказано"
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13.06.2022 23:55
+19
"Зрада відміняється" - бо дуже засмерділо?
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13.06.2022 23:43
+16
Цирк Дюсолей, чи Шапіто!? Макрон - головний клоун!
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13.06.2022 23:44
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"Зрада відміняється" - бо дуже засмерділо?
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13.06.2022 23:43 Відповісти
Цирк Дюсолей, чи Шапіто!? Макрон - головний клоун!
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13.06.2022 23:44 Відповісти
задний ход? с чего бы?
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13.06.2022 23:44 Відповісти
Мкроша еще не договорил по телефону с Путлером. Договорит- приедет.
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13.06.2022 23:55 Відповісти
Сцыкотно же а вдруг ***** не оценит и во время визита начнет бомбить Киев....
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13.06.2022 23:53 Відповісти
Пионтковский: "Макрон и Шольц - европейские пр*ститутки Кремля, и этим все сказано"
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13.06.2022 23:55 Відповісти
a piontkovsky - stary marazmatik , kotory povtarjaet odno i to zhe 100 raz v denj - dumaja shto on vse ponimaet i znaet
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14.06.2022 00:26 Відповісти
Вже їздили з 14 попередніми. Достатньо
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13.06.2022 23:56 Відповісти
Макрону и Шольцу тихохонько пояснили, что попередь батьки (Остина) в пекло ни-ни.
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13.06.2022 23:56 Відповісти
Видимо ему ***** не разрешил ехать
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14.06.2022 00:01 Відповісти
Хтось комусь подзвонив. Але не той, й сказав не те
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14.06.2022 00:10 Відповісти
Теоритично ці візити були спробою натиснути на Україну що до поступок путіну, але видно з Вашингтону та Лондону "передали привіт" тому включили "дурнів". А ще з такими візитами прийнято передавати зброю, а Шольц цього не переживе.
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14.06.2022 00:16 Відповісти
Все питання в тому з чим вони хотіли їхати. Тоді стане зрозуміло хто зробив атата.

Якщо хотіли їхати щоб привітати з вступом в ЄС, то тоді це сцарь попросив метрополію спасти рф інакше пообіцяв ніяких ресурсів.

Якщо їхали щоб зберегти лице сцарю, то тоді по заду їм надавали союзники, які добре розуміють що в цій війні винна частина німецьких еліт які хотіли багатополярний світ що дав би можливість відродження рейху.
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14.06.2022 00:16 Відповісти
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14.06.2022 00:28 Відповісти
Макрон - типичный пустозвон и балабол. Серьёзный, думающий политик (это не про макарона) не будет уподобляться обезьяне с телефонной трубкой, часами повторяющей одни и те же избитые сентенции кремлевскому старцу, причём, не замечающему, что бункерный маразматик его совершенно не слушает
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14.06.2022 03:24 Відповісти
Забыли о "драгить".....
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14.06.2022 08:58 Відповісти
Конечно не приедет, у него времени нет, на год вперёд разговоры с ****** расписаны, да и ссыкото наверное, вдруг ракета прилетит.
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14.06.2022 00:34 Відповісти
Какая ракета - путин по своим не бьёт.
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14.06.2022 00:55 Відповісти
"Ша-а, никто никуда не едет !"
Французский анекдот.
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14.06.2022 00:48 Відповісти
одні піздаболи навколо розповсюджуючі фейки , чудово макарони і Шульц їдуть в Україну. але ні, макарона приїзд під питанням, потім макарони взагалі нікуди не збираються їздити. Якого хрiну друкувати такі новини.
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14.06.2022 06:16 Відповісти
Русский сутенёр прикрикнул на них и они поджали одно место.
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14.06.2022 06:50 Відповісти
Просто, хотів приїхати таємно, та хтось вибовкав.
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14.06.2022 08:20 Відповісти
Его бабуля не пустила - а вдруг месье ***** ракетой жахнет в место пребывания мужинька.
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14.06.2022 08:44 Відповісти
шольци, макрони і драґі--хотіли сохраніть ліцо )(уйлу..пруться уламати Зеленського підписати якусь херню.або договорняк.
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14.06.2022 08:56 Відповісти
Макарон сцить в "штанішки"
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14.06.2022 10:48 Відповісти
Роман Шрайк

June 4 at 6:48 PM ·

макрон просит не унижать путина, потому что в их ролевых играх может быть только один униженный
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14.06.2022 13:28 Відповісти
 
 