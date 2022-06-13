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У посольстві Франції спростували коментар щодо можливого візиту Макрона в Київ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Посольство Франції в Україні опублікувало спростування коментаря першого радника дипмісії в Україні Бруно Коссанеля щодо можливого візиту президента Макрона в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, у посольстві заявили, що категорично заперечують коментар Коссанеля: "Пан радник також жодним чином не має повноважень давати коментарі з цього приводу. Наразі він перебуває у відпустці у Франції і не має конкретної інформації щодо вищеназваного візиту".
Посольство Франції в Україні також заявило, що відкликає повідомлення про те, що 15 червня Макрон відвідає Київ.
Топ коментарі
+20 Saulius R
показати весь коментар13.06.2022 23:55
+19 Small Jerboa
показати весь коментар13.06.2022 23:43
+16 Юля Пасічна
показати весь коментар13.06.2022 23:44
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Якщо хотіли їхати щоб привітати з вступом в ЄС, то тоді це сцарь попросив метрополію спасти рф інакше пообіцяв ніяких ресурсів.
Якщо їхали щоб зберегти лице сцарю, то тоді по заду їм надавали союзники, які добре розуміють що в цій війні винна частина німецьких еліт які хотіли багатополярний світ що дав би можливість відродження рейху.
Французский анекдот.
June 4 at 6:48 PM ·
макрон просит не унижать путина, потому что в их ролевых играх может быть только один униженный