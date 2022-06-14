США будут выделять Украине $1,5 млрд ежемесячно, - чиновник госдепа
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти Соединенных Штатов намерены направлять Украине около $1,5 млрд в месяц на поддержку работы правительства.
Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы уже выделили $1 млрд на эти цели через разные механизмы, мы намерены направлять еще около $1,5 млрд ежемесячно в течение 4-5 месяцев", - сказал он на семинаре в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона.
Чиновник отметил, что прямая поддержка украинских властей является "одним из приоритетов" администрации президента Джо Байдена.
Он сказал, что США должны учитывать "среднесрочную и долгосрочную перспективы", а сейчас усилия США должны быть направлены на обеспечение работы правительства Украины.
Читайте на "Цензор.НЕТ": США работают, чтобы не допустить продажи Россией украденного в Украине зерна, - Жан-Пьер
Соединенные Штаты и союзники НАТО продолжают массированные поставки Украине оружия и боеприпасов. Советник главы офиса украинского президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев хотел бы получить от Запада 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО).
При этом американские чиновники, как бывшие, так и действующие, предупреждают о необходимости установления контроля над использованием Киевом помощи, оказываемой Соединенными Штатами, пишет издание The Wall Street Journal.
В статье, под названием "Официальные представители предупреждают о потенциальном мошенничестве с помощью, которая предоставляется Украине", говорится: "С учетом того, что США ежедневно направляют Украине военную помощь на сумму около $130 млн, а также экономическую и другую помощь, нынешние и бывшие американские представители предупреждают, что необходимо делать больше, чтобы убедиться, что оружие и деньги не были перенаправлены, украдены или использованы не по назначению".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден продлил еще на год санкции против Беларуси
Издание отмечает, что Вашингтон с января выделил в поддержку Украины $54 млрд, что больше, чем "любой другой стране, включая помощь, направленную в Афганистан в разгар военного вмешательства США".
Пожалуйста, подождите...
Еще один важный вопрос - юридический. В условиях военного времени капитальные статьи расходов местных бюджетов заблокированы, однако, по нашим данным, в мэрии нашли выход из ситуации: дорожные ремонты оформляются как текущие, хотя полная замена полотна к таковым явно не относится.
Лише на зарплату!
наприклад,у тієї ж Укрзалізниці "цивільне" навантаження менше...
Військове -навпаки..
видатки заплановано - у сумі 1497 мільярда гривень;
https://economy.24tv.ua/byudzhet-2022-********-osnovni-tsifri-tekst-proyektu-byudzhetu_n1736385
припустимо ,втратили третину..
тоді дійсно виходить 124,75...
1,5 лярда в місяць при курсі 29,25 43,875 млрд..
тобто США будуть покривати третину(35 %) видатків бюджету (лендліз -окрема стаття..)
Чому ж пропагандисти в українських ЗМІ скиглять, що захід не постачає зброї ЗСУ, немає чим оборонятись чи йти в контрнаступ? Чи можливо таки справді «необхідно робити більше, щоб ... зброя та гроші не були перенаправлені, вкрадені або використані не за призначенням»?
США потрібно публікувати що конретно і у якій кількості передано для відбиття агресії та контролювати використання за призначенням наданої зброї. Приховування цих даних створює широкі можливості для перенаправлення, розкрадань або використання не за призначенням.
https://www.google.com/amp/s/www.wsj.com/amp/articles/with-billions-going-to-ukraine-officials-warn-of-potential-for-fraud-waste-11655121601
У зелених колаборантів потрібно питати чому вони скиглять, що зброї недостатньо і чому ця допомога не доходить до захисників на передовій!
Це одна і та ж стаття.
Кожен американець знає, що бюджетні кошти є власністю платників податків.
З ваших слів потрібно організувати «очну ставку» між п. Брінк та ставкою верховного голвнокомандуючого на тему: «реальні обсяги переданого озброєння Україні, чому воно не доходить до захисників на фронті?»
Може треба якось "щетильнее"(с) надавати інформацію? Звірятися хоча б з першоджерелом? Які $54 млрд ?????
В начале месяца президент Байден обнародовал новые поставки оружия на Украину на сумму 700 миллионов долларов, что является первым куском пакета помощи в размере 40 миллиардов долларов, санкционированного Конгрессом, который включает в себя военную помощь в размере до 19 миллиардов долларов. Это привело бы к тому, что общая сумма американского оружия, поставленного в Украину после вторжения, составила бы 5,3 миллиарда долларов. Великобритания, Польша, страны Балтии и другие союзники также осуществляют поставки оружия.
Це ж як намагатись води принести дірявим ведром
Тоді всі депутанти, судді, та прокурори втратять все, що накрали.
Mark F. Cancian
Senior Adviser, International Security Program, проводить детальний огляд американської допомоги.
"Even if it's a noble cause, there's going to be theft. There's going to be misconduct. There's going to be nepotism. There's going to be stupid decisions being made. It's human nature," said John Sopko, the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, who has spent a decade identifying multimillion-dollar instances of wasted and stolen U.S. funds there. "A couple of years from now, you're going to be reading stories about waste, fraud and abuse."