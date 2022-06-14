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Новости За рубежом
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США будут выделять Украине $1,5 млрд ежемесячно, - чиновник госдепа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша,лендліз

Власти Соединенных Штатов намерены направлять Украине около $1,5 млрд в месяц на поддержку работы правительства.

Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы уже выделили $1 млрд на эти цели через разные механизмы, мы намерены направлять еще около $1,5 млрд ежемесячно в течение 4-5 месяцев", - сказал он на семинаре в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона.

Чиновник отметил, что прямая поддержка украинских властей является "одним из приоритетов" администрации президента Джо Байдена.

Он сказал, что США должны учитывать "среднесрочную и долгосрочную перспективы", а сейчас усилия США должны быть направлены на обеспечение работы правительства Украины.

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Соединенные Штаты и союзники НАТО продолжают массированные поставки Украине оружия и боеприпасов. Советник главы офиса украинского президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев хотел бы получить от Запада 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО).

При этом американские чиновники, как бывшие, так и действующие, предупреждают о необходимости установления контроля над использованием Киевом помощи, оказываемой Соединенными Штатами, пишет издание The Wall Street Journal.

В статье, под названием "Официальные представители предупреждают о потенциальном мошенничестве с помощью, которая предоставляется Украине", говорится: "С учетом того, что США ежедневно направляют Украине военную помощь на сумму около $130 млн, а также экономическую и другую помощь, нынешние и бывшие американские представители предупреждают, что необходимо делать больше, чтобы убедиться, что оружие и деньги не были перенаправлены, украдены или использованы не по назначению".

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Издание отмечает, что Вашингтон с января выделил в поддержку Украины $54 млрд, что больше, чем "любой другой стране, включая помощь, направленную в Афганистан в разгар военного вмешательства США".
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Топ комментарии
+26
З такими темпами до осені зелена шобла непролазитиме до дверей
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14.06.2022 08:35
+21
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14.06.2022 08:34
+15
Местным коррупционерам следует понимать, что воровать деньги американского налогоплательщика - это очень опасная и глупая затея. В любом случае, необходим полный и строжайший контроль со стороны США за использованием выделяемых средств.
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14.06.2022 08:42
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14.06.2022 08:34 Ответить
"...нинішні та колишні американські представники попереджають, що необхідно робити більше, щоб переконатися, що зброя та гроші не були перенаправлені, вкрадені або використані не за призначенням". Это они о Бенчике и прочих квартальных уродах.
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14.06.2022 10:46 Ответить
Уже начали восстанавливать схемы.В Одессе 150 млн.вбухивают в ремонт дорог,который в этом особо не нуждается.Снимают старый 5-ти см асфальт и стелют новый.Работы проводятся по всему городу.Причем,утверждают,что все это согласовано с военной администрацией.Марченко АУ...где ты? https://dumskaya.net/news/dyrka-v-byudzhete-i-starye-grabli-zachem-v-odess-165406/
Еще один важный вопрос - юридический. В условиях военного времени капитальные статьи расходов местных бюджетов заблокированы, однако, по нашим данным, в мэрии нашли выход из ситуации: дорожные ремонты оформляются как текущие, хотя полная замена полотна к таковым явно не относится.

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14.06.2022 18:41 Ответить
Беня : Да вы посмотрите в мои чесные глаза ! Что-бы я ? Да ни в коем разе. Мне самому не хватает денег, что-бы наконец покрасить мой газетный киоск, с мира по нитке выпрашиваю на это дело.
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14.06.2022 16:12 Ответить
Дайте якомога більше дуже потрібної Україні зброї...
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14.06.2022 08:34 Ответить
З такими темпами до осені зелена шобла непролазитиме до дверей
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14.06.2022 08:35 Ответить
Расширим двери, за такие то деньжища.
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14.06.2022 08:45 Ответить
Писей по губам, там уже трёх контролеров назначили со своими командами))
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14.06.2022 15:05 Ответить
ого, який уряд у нас дорогий((
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14.06.2022 08:36 Ответить
це - на з/п для всіх проурядових структур, включно з ЗСУ, СБУ, МВС, тощо.
Лише на зарплату!
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14.06.2022 08:47 Ответить
Ну как бы весь наш бюджет это около 50 миллиардов. Из них вот половину дает сейчас США. И это при том что у нас миллионов четыре уехало, так что им платить не надо ничего. Так что это не на зарплаты точно.
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14.06.2022 08:59 Ответить
Оттого все эти цифры в 5 миллиардов от Марченко это какое-то безумие. Так как наш бюджет он как бы меньше был и любой кто поднимет сводки это увидит.
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14.06.2022 09:00 Ответить
І ніщивної війни в країні немає, так ?
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14.06.2022 09:05 Ответить
А войну нам как бы отдельно финансируют. Так что это не может серьезно увеличить нагрузку на бюджет.
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14.06.2022 09:14 Ответить
це не так....

наприклад,у тієї ж Укрзалізниці "цивільне" навантаження менше...

Військове -навпаки..
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14.06.2022 11:00 Ответить
Бюджет України приблизно 125млрд на місяць
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14.06.2022 10:38 Ответить
Бюджет-2022 окончательно одобрен в парламенте · прогноз номинального ВВП - 5 368,7 миллиарда гривен

видатки заплановано - у сумі 1497 мільярда гривень;
https://economy.24tv.ua/byudzhet-2022-********-osnovni-tsifri-tekst-proyektu-byudzhetu_n1736385

припустимо ,втратили третину..

тоді дійсно виходить 124,75...

1,5 лярда в місяць при курсі 29,25 43,875 млрд..

тобто США будуть покривати третину(35 %) видатків бюджету (лендліз -окрема стаття..)
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14.06.2022 11:09 Ответить
Потерпіть, любі мої.
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14.06.2022 08:46 Ответить
"Ми кордони закрили! Що вам ще треба холопи?"
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14.06.2022 09:02 Ответить
Местным коррупционерам следует понимать, что воровать деньги американского налогоплательщика - это очень опасная и глупая затея. В любом случае, необходим полный и строжайший контроль со стороны США за использованием выделяемых средств.
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14.06.2022 08:42 Ответить
Глупая или нет, но афганцы успешно разворовали свое государство, а потом сбежали из страны, когда пришли талибы.
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14.06.2022 08:49 Ответить
Американцы в Афгане даже закрыли глаза на местную педофилию среди генералитета, который поддерживал США. Потому что им всякие профессора посоветовали не трогать, ведь это местные традиции. В итоге, эта тема стала главной причиной поддержки талибов, так как местным не нравилось что их детей трахают под защитой США. Короче, США весьма неуклюжая страна в международных делах. Те же британцы намного лучший пример.
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14.06.2022 08:51 Ответить
Так, у нас шахрайство зі зброєю. Ми вимушені однією кулею вбивати по три москалі.
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14.06.2022 08:47 Ответить
На кишенькові витрати уряду. Щоб штани не спадали.
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14.06.2022 08:49 Ответить
Мне кажется это куча денег. Конечно, у нас война, но даже с войной этого более чем достаточно. Ну не знаю.
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14.06.2022 08:52 Ответить
В Штатах теж війна?
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14.06.2022 09:03 Ответить
Я выше написал. У нас годовой бюджет ранее был меньше 50 миллиардов в год. Так что Европе и США очень легко нас финансировать. Мы неприхотливые. Тут главное чтобы красть не начали.
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14.06.2022 09:09 Ответить
Насколько я знаю, это несколько республиканцев требовали контроль и аудит американской помощи в Украине, но не столько потому, что не доверяют украинской стороне, сколько потому, что уверены, что демократы сами немного утащат.
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14.06.2022 09:46 Ответить
Стефанчуку на булочки.
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14.06.2022 10:02 Ответить
Це замість того, щоб скорочувати роздутий за 30 років держапарат паразитів. Якось дивно.
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14.06.2022 10:12 Ответить
Це якась фігня замість ленд лізу. Байден - друг *****.
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14.06.2022 10:16 Ответить
И контролеров побольше... А то зеленое ворье станет ещё богаче...
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14.06.2022 10:32 Ответить
Да пусть пришлют своих полномочных комиссаров и проверяют!
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14.06.2022 10:59 Ответить
«США щодня спрямовують Україні військову допомогу на суму близько $130 млн».
Чому ж пропагандисти в українських ЗМІ скиглять, що захід не постачає зброї ЗСУ, немає чим оборонятись чи йти в контрнаступ? Чи можливо таки справді «необхідно робити більше, щоб ... зброя та гроші не були перенаправлені, вкрадені або використані не за призначенням»?
США потрібно публікувати що конретно і у якій кількості передано для відбиття агресії та контролювати використання за призначенням наданої зброї. Приховування цих даних створює широкі можливості для перенаправлення, розкрадань або використання не за призначенням.
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14.06.2022 11:26 Ответить
Звідки взялася цифра $130 млн у день військової допомоги????? Це $3.9 млрд у місяць. США ніколи не надавали стільки військової допомоги. А згідно закону про $40 млрд взагалі уся військова допомога - $6 млрд на 5 місяців, тобто $1.2 млрд у місяць, $40 млн у день. Навіть якщо рахувати тільки 22 робочих доби, то все одно дивні цифри.
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14.06.2022 12:21 Ответить
Ця цифра йде від платників податків з бюджету США як військова допомога Україні.
https://www.google.com/amp/s/www.wsj.com/amp/articles/with-billions-going-to-ukraine-officials-warn-of-potential-for-fraud-waste-11655121601
У зелених колаборантів потрібно питати чому вони скиглять, що зброї недостатньо і чому ця допомога не доходить до захисників на передовій!
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14.06.2022 17:35 Ответить
Дурня. Про платників податків там нічого немає. Цифра намальована зі стелі. У сусідній статті там же - That would bring the total to $5.3 billion of U.S. weapons supplied to Ukraine since the invasion. (Загальна кількість американської зброї, поставленої в Україну після вторгнення, досягне 5,3 мільярдів доларів). Раховиті американці і про 54 млрд для України товчуть, замовчуючи, що більшу частину цих коштів тратять на себе та своїх союзників.
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14.06.2022 18:40 Ответить
Як же немає? А це що? "If Ukrainian oligarchs start sailing around in yachts financed by U.S. taxpayers, that would be devastating to the bipartisan support such aid has received."
Це одна і та ж стаття.
Кожен американець знає, що бюджетні кошти є власністю платників податків.
З ваших слів потрібно організувати «очну ставку» між п. Брінк та ставкою верховного голвнокомандуючого на тему: «реальні обсяги переданого озброєння Україні, чому воно не доходить до захисників на фронті?»
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14.06.2022 19:29 Ответить
Ще раз - більшу частину з 54 млрд витрачається не на Україну. 300 млн піде на тільки відновлення посольства США у Києві, яке ніяким чином не постраждало. Нехай платники податків у США про свою адміністрацію краще дбають.
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14.06.2022 20:10 Ответить
Нужно создать одну страну мультикультурную и свободную и взять все свободные страны в союз!
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14.06.2022 12:08 Ответить
Вот потому зеленое ворье с Беней всяческими глупыми оговорками и незаконными путями не дает назначить спецкомиссии прокурора САП - человек с НАБУ многие ихние схемы раскрыл и не даст им воровать - как же "бедные" Беня и Ермак с Зелей нищенствовать будут
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14.06.2022 13:01 Ответить
А зе шобла будет их распиливать, Ермак, Демченко, баканов и прочая кацапская *******
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14.06.2022 13:12 Ответить
Цей "уряд" треба з'арештовувати, а не 1.5 мільярди їм.. Не нажруться, собаки.
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14.06.2022 14:25 Ответить
Скільки ж це треба направити трільйонів баксів, щоб ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ один мільярд дойшов?
Це ж як намагатись води принести дірявим ведром
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14.06.2022 17:16 Ответить
Америці треба провести фінінсову розвідку і якщо у якогось українця виявляться рахунки і майно за кордоном разом більше ніж 100 тисяч євро, то все конфісковувати.
Тоді всі депутанти, судді, та прокурори втратять все, що накрали.
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14.06.2022 17:30 Ответить
На превеликий жаль, реальна ВІЙСЬКОВА підтримка України з боку США значно менша, ніж про це шумить-галасує інфопростір. Дуже рекомендую прослухати АНАЛІЗ статей цієї допомоги в https://www.youtube.com/watch?v=jm3_0c2hOy4. Там ви з'ясуєте наприклад. що заявлені 40 млрд домопоги перетворяться в реальні... 10 млрд!
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14.06.2022 17:54 Ответить
А ось - оригінал: https://www.csis.org/analysis/what-does-40-billion-aid-ukraine-buy, де автор -

Mark F. Cancian

Senior Adviser, International Security Program, проводить детальний огляд американської допомоги.
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14.06.2022 18:34 Ответить
Given the vast scale of the aid and the absence of U.S. and NATO oversight personnel in Ukraine, veterans of past U.S. military assistance campaigns say it is likely a matter of time before problems emerge.

"Even if it's a noble cause, there's going to be theft. There's going to be misconduct. There's going to be nepotism. There's going to be stupid decisions being made. It's human nature," said John Sopko, the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, who has spent a decade identifying multimillion-dollar instances of wasted and stolen U.S. funds there. "A couple of years from now, you're going to be reading stories about waste, fraud and abuse."
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14.06.2022 19:42 Ответить
 
 