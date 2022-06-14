США виділятимуть Україні $1,5 млрд щомісяця, - чиновник держдепу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада Сполучених Штатів має намір спрямовувати Україні близько $1,5 млрд на місяць на підтримку роботи уряду.
Про це заявив перший заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми вже виділили $1 млрд на ці цілі через різні механізми, ми маємо намір спрямовувати ще близько $1,5 млрд щомісяця упродовж 4-5 місяців", - сказав він на семінарі у вашингтонському науково-дослідному Центрі імені Вудро Вільсона.
Чиновник зазначив, що пряма підтримка української влади є "одним із пріоритетів" адміністрації президента Джо Байдена.
Він сказав, що США мають враховувати "середньострокову та довгострокову перспективи", а зараз зусилля США мають бути спрямовані на забезпечення роботи уряду України.
Сполучені Штати та союзники з НАТО продовжують масовані постачання Україні зброї та боєприпасів. Радник голови офісу українського президента України Михайло Подоляк раніше заявив, що Київ хотів би одержати від Заходу 300 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
При цьому американські чиновники, як колишні, так і чинні попереджають про необхідність встановлення контролю над використанням Києвом допомоги, що надається Сполученими Штатами, пише видання The Wall Street Journal.
У статті, під назвою "Офіційні представники попереджають про потенційне шахрайство з допомогою, що надається Україні", йдеться: "З урахуванням того, що США щодня спрямовують Україні військову допомогу на суму близько $130 млн, а також економічну та іншу допомогу, нинішні та колишні американські представники попереджають, що необхідно робити більше, щоб переконатися, що зброя та гроші не були перенаправлені, вкрадені або використані не за призначенням".
Видання зазначає, що Вашингтон із січня виділив на підтримку України $54 млрд, що більше, ніж "будь-якій іншій країні, включно з допомогою, спрямованою до Афганістану в розпал військового втручання США".
Будь ласка, зачекайте...
Еще один важный вопрос - юридический. В условиях военного времени капитальные статьи расходов местных бюджетов заблокированы, однако, по нашим данным, в мэрии нашли выход из ситуации: дорожные ремонты оформляются как текущие, хотя полная замена полотна к таковым явно не относится.
Лише на зарплату!
наприклад,у тієї ж Укрзалізниці "цивільне" навантаження менше...
Військове -навпаки..
видатки заплановано - у сумі 1497 мільярда гривень;
https://economy.24tv.ua/byudzhet-2022-********-osnovni-tsifri-tekst-proyektu-byudzhetu_n1736385
припустимо ,втратили третину..
тоді дійсно виходить 124,75...
1,5 лярда в місяць при курсі 29,25 43,875 млрд..
тобто США будуть покривати третину(35 %) видатків бюджету (лендліз -окрема стаття..)
Чому ж пропагандисти в українських ЗМІ скиглять, що захід не постачає зброї ЗСУ, немає чим оборонятись чи йти в контрнаступ? Чи можливо таки справді «необхідно робити більше, щоб ... зброя та гроші не були перенаправлені, вкрадені або використані не за призначенням»?
США потрібно публікувати що конретно і у якій кількості передано для відбиття агресії та контролювати використання за призначенням наданої зброї. Приховування цих даних створює широкі можливості для перенаправлення, розкрадань або використання не за призначенням.
https://www.google.com/amp/s/www.wsj.com/amp/articles/with-billions-going-to-ukraine-officials-warn-of-potential-for-fraud-waste-11655121601
У зелених колаборантів потрібно питати чому вони скиглять, що зброї недостатньо і чому ця допомога не доходить до захисників на передовій!
Це одна і та ж стаття.
Кожен американець знає, що бюджетні кошти є власністю платників податків.
З ваших слів потрібно організувати «очну ставку» між п. Брінк та ставкою верховного голвнокомандуючого на тему: «реальні обсяги переданого озброєння Україні, чому воно не доходить до захисників на фронті?»
Може треба якось "щетильнее"(с) надавати інформацію? Звірятися хоча б з першоджерелом? Які $54 млрд ?????
В начале месяца президент Байден обнародовал новые поставки оружия на Украину на сумму 700 миллионов долларов, что является первым куском пакета помощи в размере 40 миллиардов долларов, санкционированного Конгрессом, который включает в себя военную помощь в размере до 19 миллиардов долларов. Это привело бы к тому, что общая сумма американского оружия, поставленного в Украину после вторжения, составила бы 5,3 миллиарда долларов. Великобритания, Польша, страны Балтии и другие союзники также осуществляют поставки оружия.
Це ж як намагатись води принести дірявим ведром
Тоді всі депутанти, судді, та прокурори втратять все, що накрали.
Mark F. Cancian
Senior Adviser, International Security Program, проводить детальний огляд американської допомоги.
"Even if it's a noble cause, there's going to be theft. There's going to be misconduct. There's going to be nepotism. There's going to be stupid decisions being made. It's human nature," said John Sopko, the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, who has spent a decade identifying multimillion-dollar instances of wasted and stolen U.S. funds there. "A couple of years from now, you're going to be reading stories about waste, fraud and abuse."