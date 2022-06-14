Условия боя в Северодонецке тяжелые, полноценное обеспечение уже невозможно. Необходимы боеприпасы, ПВО и усиление контрбатарейной борьбы - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины в промзоне Северодонецка продолжают удерживать оборону в условиях плотных обстрелов противника, несмотря на невыгодное тактическое положение.
Об этом в Фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Все мосты через Северский Донец между Лисичанском и Северодонецком выведены из строя. Таким образом, поставки возможны только через реку, что значительно усложняет обеспечение войск.
Но противник видит это. Российские войска с помощью дронов корректируют огонь по мостам и близлежащим участкам, наблюдают за районом между Лисичанском и Северодонецком и наносят постоянные удары по местам, где возможно применение средств переправы", - говорится в сообщении.
По словам Бутусова, оккупанты начали атаки на промзону, пытаются продвинуться и атаковать отдельные здания.
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"Украинские воины в промзоне Северодонецка продолжают держать оборону в условиях плотных обстрелов противника, несмотря на невыгодное тактическое положение. Атаки все отражаются. Противник несет значительные потери. Это героизм, на котором почти все и держится на войне. Условия боя тяжелые, поскольку полноценное обеспечение уже невозможно. К сожалению, политическое вмешательство в военное управление значительно усложняет ведение боевых действий в этом районе", - пояснил журналист.
Главный редактор Цензор.НЕТ подчеркнул, что в этом районе необходимо усиление контрбатарейной борьбы, противовоздушная оборона района переправ, инженерное обеспечение и дополнительные боеприпасы.
"А количество руководителей, которые не видят ситуацию в районе боевых действий своими глазами, никак не улучшает положение. А в некоторых вещах и очень ухудшает. Если кто-то из Киева хочет понять, что там происходит, то нужно просто перейти на другой берег Северского Донца и провести время хотя бы на передовом командном пункте в Северодонецке, усиление нужно именно там. А управлять по карте очень просто и уютно", - подытожил Бутусов.
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Именно поэтому ключ к победе Украины во многом зависит от коалиции, собравшейся в "Рамштайне". Об этом в комментарии 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Пионтковский подчеркнул, что Украине нужна артиллерия и боеприпасы. На поле боя 100 штук HIMARS могут кардинально изменить ситуацию. Об этом говорят военные эксперты.
"Эта война показала, сколь важен уровень артиллерии и ракетных систем залпового огня", - сказал Пионтковский.
По его мнению, уже поставленные странами Запада гаубицы улучшили состояние украинской армии, но не изменили ее кардинально.
Идинахуй бот.
https://www.facebook.com/save.protas/posts/5136022873156761
Роман визволяв Тростянець та Сумщину i його загибель....
Дуже боляче...Плачу...😥😪 Роману було 24 роки...
Царство Небесне,Герою!!!
І дякуємо за правдиву інформацію, бо вчора хтось брехав (як завжди), що повноцінне постачання можливе і все під контролем.
Відводьте хлопців до Лисичанська, збережіть воїнів.
І мова йде про "втручання політиків" у ведення війни.
Тобто, про зелену шоблу, а не про військове керівництво ("верховний головнокомандувач", це ж просто титул).
Вы бы прочитали статью: мостов нет, за рекой следят и не дают навести переправу.
Только если вплавь, но речь же идёт не о десятке и даже не о десятках. Там сотни, если не тысячи.
Наче логічно. Але коли буде лише сам Лисичанськ від усієї Луганщини, ворогу залишиться тільки перерізати Т1302 і котел готовий. А зараз зусилля його розподілені по великій площі цієї агломерації. Рішення тут за відповідальними особами, що володіють максимумом інформації.
тому закраще відступити ніж нищити наших вояків. Всі і так бачать що вони тримаються мужньо і до останього. Повторення Азовсталі не треба. Северодонецьк відвоюємо, все буде Україна
Україно, Україно, подивись на себе.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
Т.Г.Шевченко.
Может ты поедешь в Европу и будешь договариваться за оружие? Или ты спец только по миньетам зеленым тварям? Еще одна безмоглая дура вылезла тут командовать войсками. Если бы не Залужный, ты, короста, уже бы имела хрен в своей опе вояк рашистских и потом кормила червяков в земле. А!!!! ты тут "вумная" с Финляндии пишешь! Иди, падаль зеленая , Украину защищай, а не кизди с дивана, как все зеленогнойные только и умеют
Если есть возможность удерживать Северодонецк - держите, но если нет укрытий, то наши бойцы важнее в Лисичанске! Таково мое мнение.
Яке політичне втручання, Юрочка? Ти можеш надать факти? Чи фото Безуглої зі смартфоном - це твої докази, журналіст, *****.
- западные партнёры баблом их просто заливают, популярность (причём абсолютно незаслуженная, а на плечах ЗСУ, созданных "порохоботами", подвиге бойцов и трагедиях гражданских) просто зашкаливает, рот всем неудобным закрыли (боненачаси), на голубом очке - только "фестиваль квартала95" с одами найвэлычнишому, в раде и под радой втихаря принимаются любые решения для бени-фициаров, безумные кухарки командуют полками - в результате гибнут солдаты, льётся кровь...
а ответственность, если шо - то только политическая..(