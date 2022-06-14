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война (46661) Северодонецк (601) Бутусов Юрий (3905)

Условия боя в Северодонецке тяжелые, полноценное обеспечение уже невозможно. Необходимы боеприпасы, ПВО и усиление контрбатарейной борьбы - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Украинские воины в промзоне Северодонецка продолжают удерживать оборону в условиях плотных обстрелов противника, несмотря на невыгодное тактическое положение.

Об этом в Фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Все мосты через Северский Донец между Лисичанском и Северодонецком выведены из строя. Таким образом, поставки возможны только через реку, что значительно усложняет обеспечение войск.

Но противник видит это. Российские войска с помощью дронов корректируют огонь по мостам и близлежащим участкам, наблюдают за районом между Лисичанском и Северодонецком и наносят постоянные удары по местам, где возможно применение средств переправы", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, оккупанты начали атаки на промзону, пытаются продвинуться и атаковать отдельные здания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Северодонецке крайне заострена, враг целенаправленно уничтожает многоэтажки и объекты "Азота" и "Стеклопластика", - Гайдай. Фоторепортаж

"Украинские воины в промзоне Северодонецка продолжают держать оборону в условиях плотных обстрелов противника, несмотря на невыгодное тактическое положение. Атаки все отражаются. Противник несет значительные потери. Это героизм, на котором почти все и держится на войне. Условия боя тяжелые, поскольку полноценное обеспечение уже невозможно. К сожалению, политическое вмешательство в военное управление значительно усложняет ведение боевых действий в этом районе", - пояснил журналист.

Главный редактор Цензор.НЕТ подчеркнул, что в этом районе необходимо усиление контрбатарейной борьбы, противовоздушная оборона района переправ, инженерное обеспечение и дополнительные боеприпасы.

"А количество руководителей, которые не видят ситуацию в районе боевых действий своими глазами, никак не улучшает положение. А в некоторых вещах и очень ухудшает. Если кто-то из Киева хочет понять, что там происходит, то нужно просто перейти на другой берег Северского Донца и провести время хотя бы на передовом командном пункте в Северодонецке, усиление нужно именно там. А управлять по карте очень просто и уютно", - подытожил Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На северодонецком "Азоте" скрываются до 560 человек, - мэр Стрюк
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Топ комментарии
+51
фельдмаршал єрмак, підполковник арестович і адьютант безугла. Як бачите повно їх, вони ж впевнені що вистачить " плебсу пояснити хто винен" а це ж в жодному разі ні за яких обставин ніколи не вони. *****..щікі довбані,
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14.06.2022 12:15
+48
Гадаю утримання Северодонецка не воєнне, а політичне рішення.
Відводьте хлопців до Лисичанська, збережіть воїнів.
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14.06.2022 12:13
+36
Тапктика зелених - заводити в оточення найбільш вмотивованих бійців і здавати їх уйлу. Своєрідна денацифікація.
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14.06.2022 12:25
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Победа Украины в войне с Россией напрямую зависит от того, сколько артилерии, реактивных систем залпового огня и боеприпасов к ним поставят для украинской армии западные партнеры. Даже 100 HIMARS позволили бы украинским воинам одержать победу над оккупантами.

Именно поэтому ключ к победе Украины во многом зависит от коалиции, собравшейся в "Рамштайне". Об этом в комментарии 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Пионтковский подчеркнул, что Украине нужна артиллерия и боеприпасы. На поле боя 100 штук HIMARS могут кардинально изменить ситуацию. Об этом говорят военные эксперты.

"Эта война показала, сколь важен уровень артиллерии и ракетных систем залпового огня", - сказал Пионтковский.

По его мнению, уже поставленные странами Запада гаубицы улучшили состояние украинской армии, но не изменили ее кардинально.
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14.06.2022 12:07 Ответить
до чого тут Піонтковський, коли стаття про те, що політики таки влізли в керування військовими і тепер наша армія буде воювати як за совок, тобто так як воюють зараз русскіє. Але мало того що це провальна тактика так ще й русскіх набагато більше і ми взагалі не можемо собі такого лайна позволити. До чого тут Піонтковський, на війні не місце політичним вибрікенькам, вони достатньо гадять на Банковій і в парламенті, так курва ще й до військових мішаються.
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14.06.2022 12:12 Ответить
ДУРНЯ! На улице ХХІ век, а не ХVII.
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14.06.2022 13:50 Ответить
О.... вже почали агенти д'Єрмака на Бутусова бруд лити.... х¥й вам гієни... люди знають що Бутусова нормальна людина й гідний довіри. Не те що уся ОПа й ************ біля неї як Люся Дристовіч та іньших.
Идинахуй бот.
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14.06.2022 15:26 Ответить
Тапктика зелених - заводити в оточення найбільш вмотивованих бійців і здавати їх уйлу. Своєрідна денацифікація.
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14.06.2022 12:25 Ответить
а чия тактика, вважати кожного, хто критикує ПО і Зеленського, порохоботами?
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14.06.2022 12:48 Ответить
Це хіба Порох тримав в сізо генералів Марченка і Павловського, по надуманих справах?
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14.06.2022 13:01 Ответить
Цапидло! Киздуй на срувєсну...
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14.06.2022 13:09 Ответить
Это так и есть , деморализовать армию , завести как можно больше боеспособных частей в окружение и потом подписать акт о капитуляции.(это так пишут ватные ресурсы видимо они в курсе) Для выгодных путину условиях. И никакое западное оружие не поможет изменить ситуацию пока зелёные у власти.
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14.06.2022 12:46 Ответить
Під Ізюмом загинув громадський активіст Роман Ратушний 😰
https://www.facebook.com/save.protas/posts/5136022873156761
Роман визволяв Тростянець та Сумщину i його загибель....
Дуже боляче...Плачу...😥😪 Роману було 24 роки...
Царство Небесне,Герою!!!
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14.06.2022 13:01 Ответить
Боже бережи наших воїнів!
І дякуємо за правдиву інформацію, бо вчора хтось брехав (як завжди), що повноцінне постачання можливе і все під контролем.
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14.06.2022 12:09 Ответить
А хто там втручається в військове управління? Фельдмаршал безумна?
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14.06.2022 12:10 Ответить
фельдмаршал єрмак, підполковник арестович і адьютант безугла. Як бачите повно їх, вони ж впевнені що вистачить " плебсу пояснити хто винен" а це ж в жодному разі ні за яких обставин ніколи не вони. *****..щікі довбані,
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14.06.2022 12:15 Ответить
чорним по білому говорять прямо про політичне втручання у військові справи. На жаль, політичне втручання у військове управління значно ускладнює ведення бойових дій у цьому районі", - пояснив журналіст. Джерело: https://censor.net/ua/n3347827
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14.06.2022 12:17 Ответить
Гадаю утримання Северодонецка не воєнне, а політичне рішення.
Відводьте хлопців до Лисичанська, збережіть воїнів.
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14.06.2022 12:13 Ответить
Залужный не может наполеончику сказать что он о нем думает?
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14.06.2022 12:17 Ответить
Бутусов -військовий журналіст, людина, яка довела свою компетентність.
І мова йде про "втручання політиків" у ведення війни.
Тобто, про зелену шоблу, а не про військове керівництво ("верховний головнокомандувач", це ж просто титул).
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14.06.2022 12:31 Ответить
Его, вообще-то, ермак поставил на должность...
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14.06.2022 12:43 Ответить
А дальше какой город сдать, чтобы уберечь людей? Лисичанск? Краматорск? Днипро? В начале войны, когда вся агентура хрюсии, полезные дурочки и прочий скам бежали из Украины или хотя бы подальше от Киева, у ВСУ получалось проводить по истине грандиозные операции, которые уже вошли в учебники военного искусства. Но как только ситуация на фронте улучшилась - пошла политота. В Киев повозвращались агентура, бойцы буковельского ТРО и пр. Результат не заставил себя ждать. Фронт забуксовал, постоянная политическая возня с мутными заявлениями, игры с хорошими хрюскими. Тьфу!
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14.06.2022 12:39 Ответить
і що цікаво, з харошімі русскіми грають ті, хто не хоче берегти наших військових.
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14.06.2022 12:51 Ответить
Лисичанськ набагато простіше обороняти, ріка плюс місто на висоті стоїть. Це по перше. По друге в цей час, поки не має достатню зброї, головне завдання зберегти армію. Який зиск з утримання Северодонецька, якщо наших хлопців там чекає доля гарнізону з Азова? Стояти до останнього до смерті по сталінськи? Під час Другої Світової Сталін давав подібний наказ в обороні Києва, хоч його ГенШтаб умовляв відвести війська. У результаті німці все рівно захопили Київ, а Червона Армія втратила півмілліона солдат. Для того, щоб не повторювати помилки із історії у війні, треба робити прогматичні вчинки. Прийде ******* зброя відвоюємо місто.
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14.06.2022 14:11 Ответить
Именно. Держать плацдарм, который всё равно будет сметен артогнем вместе с военными, нет никакого смысла. Только заради политических заяв - "держим оборону".
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14.06.2022 13:31 Ответить
А как ?
Вы бы прочитали статью: мостов нет, за рекой следят и не дают навести переправу.
Только если вплавь, но речь же идёт не о десятке и даже не о десятках. Там сотни, если не тысячи.
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14.06.2022 16:22 Ответить
Дик Шелдон: "...Відводьте хлопців до Лисичанська, збережіть воїнів"...

Наче логічно. Але коли буде лише сам Лисичанськ від усієї Луганщини, ворогу залишиться тільки перерізати Т1302 і котел готовий. А зараз зусилля його розподілені по великій площі цієї агломерації. Рішення тут за відповідальними особами, що володіють максимумом інформації.

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14.06.2022 17:28 Ответить
Я висловився на основі заяв Гайдая та думки військового експерта Олега Жданова, які запевняли, що втрата Северодонецька не критична для сил ВСУ.
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14.06.2022 21:19 Ответить
зрозуміло...Азовсталь 2....скільки на цей раз попаде в полон...
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14.06.2022 12:14 Ответить
Или донецкий аэророрт...
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14.06.2022 17:08 Ответить
Зелёным мало мариупольского котла, хотят ещё потерять лучших украинских бойцов в северодонецком котле.(
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14.06.2022 12:14 Ответить
Безуглу туди направте. нехай на місці поспостерігає та вирішить коли запускати туди Юзіка з Колею Катлетою.
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14.06.2022 12:16 Ответить
І що буде далі? Які прогнози?
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14.06.2022 12:17 Ответить
Як завжди. Нічого не змінюється. "идёт по накатанной колее".
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14.06.2022 12:48 Ответить
Хто становить найбільшу загрозу жидокацапській мафії в Україні,відповідь очевидна,це націоналісти,яких неможливо ні підкупити ні залякати,тому в Маріку зрадили азовців,тепер у Сіверодонецьку зливають свободівців,всьо па плану *****.
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14.06.2022 12:19 Ответить
Зе влада це суцільний план кремля втілений у життя.
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14.06.2022 12:20 Ответить
Националистов, как, впрочем, и другие проукраинские силы пока всегда предает быдло на выборах. Зеленский, порошенко, янукович, ющенко, кучма - результат голосований этого всего быдла, которого, увы, большинство.
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14.06.2022 12:51 Ответить
Згоден з вами,коли я казав,що потрібно голосувати за націоналістів,більшість повторювала ще совіцькі наративи про страшних бандерівців та петлюрівців,вони нічим не цікавляться,книжок не читають,живуть виключно у телевізійних передачах.
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14.06.2022 13:46 Ответить
Я про це писав півтора місяця назад . Що це план по знищенню національного патріотичного руху.
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14.06.2022 12:53 Ответить
А де Безугла - тицьнути ії морду у промзону Северодонецька, хай там особисто поумнічаєт під обсрілами арти і Ураганів
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14.06.2022 12:19 Ответить
Северодонецьк ми назад відібємо - була би зброя, арта і РСЗО, а ось загиблих не повернути,
тому закраще відступити ніж нищити наших вояків. Всі і так бачать що вони тримаються мужньо і до останього. Повторення Азовсталі не треба. Северодонецьк відвоюємо, все буде Україна
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14.06.2022 12:22 Ответить
Наступаем на те же грабли что и в Марике
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14.06.2022 12:26 Ответить
Зелене чмо і тут догівнокомандувалось.
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14.06.2022 12:26 Ответить
Кто-то спрашивает где зеля. Да он у себя. Занят "книгой о преступлениях рашистов в Украине "...
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14.06.2022 16:58 Ответить
заблокувати там неможливо Азовсталь завод великий виходе почті до Лісічанська
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14.06.2022 12:30 Ответить
Я так понимаю,основная задача политиков уничтожить самый патриотически настроенный и мотивированный слой обществах остальными управлять как баранами!Может я и не прав , но очень на это смахивает.То как люди поднялись против рашки,как побежали за оружием , очень напугало наших правителей, им такой народ не нужен! Им нужна безмозглая быдломасса !Несмотря на все лозунги власти, причем любой, на протяжении с 2010 года я вижу именно эту тенденцию , тенденцию попытки загона массы в стойло, порывом людей пользуются для прихода к власти , а потом пытаются загнать их в стойло! Причиной этого является тот факт , что власть не является народной , она не контролируется народом и работает не для народа, а для олигархов и себя любимых! Именно поэтому она вмешивается туда, куда ей вмешиваться не надо и абсолютно игнорирует те вещи , которые она обязана контролировать и вмешиваться. По факту именно власть я является нашей пятой колонной! И все события последних лет это подтверждают.

Україно, Україно, подивись на себе.

В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.

Т.Г.Шевченко.
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14.06.2022 12:32 Ответить
треба відходити зберегти людей
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14.06.2022 12:36 Ответить
це якого міністра, того що розказував за пару днів до початку війни, що ворог розгорнув шпиталь військовий, але не зформував ударні групи і тому можна спати спокійно?
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14.06.2022 12:54 Ответить
Лена, ты конченная дура.

Может ты поедешь в Европу и будешь договариваться за оружие? Или ты спец только по миньетам зеленым тварям? Еще одна безмоглая дура вылезла тут командовать войсками. Если бы не Залужный, ты, короста, уже бы имела хрен в своей опе вояк рашистских и потом кормила червяков в земле. А!!!! ты тут "вумная" с Финляндии пишешь! Иди, падаль зеленая , Украину защищай, а не кизди с дивана, как все зеленогнойные только и умеют
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14.06.2022 13:50 Ответить
Отводите людей,
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14.06.2022 12:39 Ответить
Кто-то из нашего "руководства" решил устроить ВСУ новый Мариуполь?
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14.06.2022 12:43 Ответить
я правильно зрозумів що це про Маріуполь-2?
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14.06.2022 12:50 Ответить
зелений втручаэться.
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14.06.2022 12:50 Ответить
Знову розпочалися політичні ігри. Скажіть будь ласка звідкіля є інформація про те що є втручання політиків. Доступ до інформації обмежений. Тому це вкидання, яке на сьогодні несе тільки безлад. На сьогодні у керівництві ЗСУ дуже хороші фахівці, які краще знають свою справу, чим всякі експерти. Віримо в ЗС
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14.06.2022 13:03 Ответить
Если не быть особо тупым, то достаточно роликов в сети от самих военных (на передке).
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14.06.2022 13:38 Ответить
Та віводьте вже віттуда нашіх хлопців!
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14.06.2022 13:08 Ответить
Северодонецк был красивым городком. Никакого стратегического значения, чтобы там класть жизни наших бойцов я не вижу. Точнее они могли выиграть время, чтобы сделать Лисичанск неприступной крепостью. Тогда имеет смысл там удерживать позиции, но уже более 60 дней наши дают бой на территории не более 2 км в радиусе. Я бы поставил 22 шт. М109 в Лисичанске и несколько ПВО, которые поставил нам Запад и тогда утюжили бы все скопления войск рашистов в округе 25 км.
Если есть возможность удерживать Северодонецк - держите, но если нет укрытий, то наши бойцы важнее в Лисичанске! Таково мое мнение.
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14.06.2022 13:50 Ответить
Прежде чем делать выводы нужно видеть ситуацию во всех подробностях. Из статьи же ничего ни ясно.
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14.06.2022 14:24 Ответить
Снова приказ "ни шагу назад". "Азовсталь" этих долб*ов на Банковой ничему не научил.
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14.06.2022 14:30 Ответить
Ну а тем временем зеля готовит выпустить "книгу о преступлениях рашистов в Украине ". Он сейчас занят литературным фронтом. Он человек словесной войны...
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14.06.2022 17:07 Ответить
Самое простое объяснение - они хотят всех воинов ЗСУ "эвакуиировать" в плен россии
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14.06.2022 14:40 Ответить
Як завжди досить небагато конкретики, багато емоцій (на які відразу набігають москальські боти і патріотичні їбаньки - вони дуже ******* працювати разом) і чітке бажання просто хайпонути на темі.
Яке політичне втручання, Юрочка? Ти можеш надать факти? Чи фото Безуглої зі смартфоном - це твої докази, журналіст, *****.
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14.06.2022 14:49 Ответить
Битва за місто програно, треба виводити війська ЗСУ
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14.06.2022 15:04 Ответить
Сєверодонецьк як спосіб забути про Маріупольську трагедію та Азовців, мовляв тут точно могли відійти.
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14.06.2022 15:26 Ответить
Не вигідно тримати... то треба відходити.
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14.06.2022 15:40 Ответить
Там Безугла керує? Докерувалися уже в Маріуполі...
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14.06.2022 15:45 Ответить
МраZZиянцы Шариковы прут что тараканы не считаясь с бешенными потерями...
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14.06.2022 15:48 Ответить
Відведення військ на більш вигідні оборонні рубежі (якщо вони дійсно більш вигідні) - це нормальний логічний хід в умовах війни.
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14.06.2022 15:54 Ответить
возвращаемся к 2013 году, когда власть была не способна управлять страной, и эти функции пришлось снова выполнять народу.
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14.06.2022 16:09 Ответить
Довыеживались зе-дебилы!!!! А дальше эвакуация военных....как в Мариуполе !!!! С такими успехами зе-мрази пра..**** все ЗСУ !!!!
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14.06.2022 17:30 Ответить
Окупация Донбасса будет в любом случае как вы не понимаете.Оборонятся нечем так как не было оборонного заказа государства а вместо этого жарили шашлычки. Воевать с калашами против ураганов,смерчей и пр.это безумие,чего стоит только ТОС-1м.
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14.06.2022 17:47 Ответить
БОЇ в Северодонецьку - це свідоме знищення найкращої частини нашого війська.Це Маріуполь номер ДВА.Зеленський - народ вимагає відповіді!!!
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14.06.2022 18:25 Ответить
нынешниеи зе "политики" неплохо устроились:
- западные партнёры баблом их просто заливают, популярность (причём абсолютно незаслуженная, а на плечах ЗСУ, созданных "порохоботами", подвиге бойцов и трагедиях гражданских) просто зашкаливает, рот всем неудобным закрыли (боненачаси), на голубом очке - только "фестиваль квартала95" с одами найвэлычнишому, в раде и под радой втихаря принимаются любые решения для бени-фициаров, безумные кухарки командуют полками - в результате гибнут солдаты, льётся кровь...
а ответственность, если шо - то только политическая..(
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14.06.2022 18:31 Ответить
 
 