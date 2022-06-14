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8 человек остаются в больнице после ракетного удара по Черткову, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате вражеского удара по Чертковскому району Тернопольской области в субботу вечером в больницах остаются восемь человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Владимир Труш, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате ракетных обстрелов Черткова в больницах остаются восемь человек. Их состояние легкой и средней тяжести", – отметил он.
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