Законопроект о списании кредитов за уничтоженное войной имущество зарегистрирован в Верховной Раде

Согласно проекту закона, кредит будет либо прощен, либо заморожен до получения компенсаций.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Глава комитета ВР по вопросам налоговой политики Данил Гетманцев пишет, что законопроект предлагает конкретный механизм облегчения положения заемщиков, потерявших кредитное недвижимое жилье или автомобиль.

"В зависимости от местонахождение имущества и возможности официальной фиксации повреждений определяются действия как заемщиков, так и кредиторов, в результате чего кредит будет либо "заморожен" до получения предусмотренных законодательством компенсаций, либо прощен (в случае, когда разрушено единственное жилье заемщика или его единственный автомобиль)" , – отметил он.

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Это касается как уничтоженного имущества, так и оказавшегося на оккупированной территории или на территории боевых действий.

"Замораживать" кредит будут до тех пор, пока заемщик не получит государственную компенсацию.

А правом на списание кредита смогут воспользоваться следующие категории заемщиков, у которых:

общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает: для квартиры - 140 кв м, для жилого дома - 250 кв м, и оно является единственным местом проживания семьи заемщика, или если уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см;

по состоянию на 23 февраля 2022 г. отсутствует просроченная задолженность по такому договору;

целью получения кредита, согласно договору, является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в этом случае получает право на компенсацию от государства.