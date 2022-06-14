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Новости Общество
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ВР (28724) законопроект (3039) кредит (2344) Гетманцев (389)

Законопроект о списании кредитов за уничтоженное войной имущество зарегистрирован в Верховной Раде

Новости Цензор.НЕТ Общество

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Согласно проекту закона, кредит будет либо прощен, либо заморожен до получения компенсаций.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Глава комитета ВР по вопросам налоговой политики Данил  Гетманцев пишет, что законопроект предлагает конкретный механизм облегчения положения заемщиков, потерявших кредитное недвижимое жилье или автомобиль.

"В зависимости от местонахождение имущества и возможности официальной фиксации повреждений определяются действия как заемщиков, так и кредиторов, в результате чего кредит будет либо "заморожен" до получения предусмотренных законодательством компенсаций, либо прощен (в случае, когда разрушено единственное жилье заемщика или его единственный автомобиль)" , – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцам планируют списать долги по кредитам на уничтоженное во время войны имущество. Законопроект уже готовят, – Гетманцев

Это касается как уничтоженного имущества, так и оказавшегося на оккупированной территории или на территории боевых действий.

"Замораживать" кредит будут до тех пор, пока заемщик не получит государственную компенсацию.

А правом на списание кредита смогут воспользоваться следующие категории заемщиков, у которых:

  • общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает: для квартиры - 140 кв м, для жилого дома - 250 кв м, и оно является единственным местом проживания семьи заемщика, или если уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см;
  • по состоянию на 23 февраля 2022 г. отсутствует просроченная задолженность по такому договору;
  • целью получения кредита, согласно договору, является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в этом случае получает право на компенсацию от государства.
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Топ комментарии
+5
ми з вами всі за рахунок друкування грошей та розкручування інфляція. Коже заплатить зі свого гаманця через зростання цін
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14.06.2022 14:50
+4
Просто цікаво, а хто буде відшкодовувати банкам "прощені кредити"?
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14.06.2022 14:40
+4
А про знищене майно без кредитів щось не чути. Зелені готуйтесь компенсувати.
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14.06.2022 14:46
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Правила форума Совет форумчан
Просто цікаво, а хто буде відшкодовувати банкам "прощені кредити"?
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14.06.2022 14:40 Ответить
Ну тут два варіанти - або рашка або Порошенко.
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14.06.2022 14:42 Ответить
73 процента даже не подозревают о такой проблеме
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14.06.2022 15:07 Ответить
ми з вами всі за рахунок друкування грошей та розкручування інфляція. Коже заплатить зі свого гаманця через зростання цін
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14.06.2022 14:50 Ответить
Дивлячись кого Зєля зможе перемогти
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14.06.2022 14:54 Ответить
А про знищене майно без кредитів щось не чути. Зелені готуйтесь компенсувати.
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14.06.2022 14:46 Ответить
В Лондоне квартира не пострадала, чего вдруг беспокоится?
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14.06.2022 15:21 Ответить
Шмига вже пообіцяв компенсації за втрачене майно тоді, коли "западные партнёры «передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы».
Теперь цей ощіпувач гусей виліз. Цирк.
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14.06.2022 14:49 Ответить
Значить ніколи.
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14.06.2022 14:52 Ответить
Комунізм будують?З такими законопроектами в ЄС?
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14.06.2022 14:50 Ответить
Петрович 1

Та ні, все значно простіше.
Просто Гетьманцев дуже намагається не тільки бізнес в Україні знищити, а ще і банківський сектор, залишиться тільки самий вбогий з банків "Ощад", в який і так весь час вливали гроші з НБУ
(в кінцевому рахунку фінансували з нашого карману).
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14.06.2022 16:24 Ответить
Схемы разработаны, теперь как говорится, куй железо не отходя от кассы
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14.06.2022 15:02 Ответить
За чий рахунок бенкет?
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14.06.2022 15:05 Ответить
Беня в кредит придбав Кременчуцький НПЗ?
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14.06.2022 15:09 Ответить
Конечно. За завищеною ціною
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14.06.2022 16:28 Ответить
Коли читаю "Гетьманців запропонував...", рука сама тягнеться до каменюки
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14.06.2022 15:31 Ответить
Беня Коломойский найбільш з усіх мабуть постраждав. Якраз понабирав кредитів
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14.06.2022 16:27 Ответить
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14.06.2022 16:46 Ответить
 
 