Германия рассматривает возможность национализации НПЗ "Роснефти", - Reuters

Германия рассматривает возможность национализации нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники Reuters.

Нефтеперерабатывающий завод, не имеющий выхода к морю, является источником 90% топлива в Берлине и получает всю нефть из России через нефтепровод "Дружба".

По данным источников в правительстве, одно из решений, которое рассматривала Германия, состоит в том, чтобы временно передать контроль над операциями нефтеперерабатывающего завода британской нефтяной компании Shell, которой принадлежит 37,5% акций Schwedt.

Как рассказали два собеседника, в том числе один источник в компании, Shell готов выступить в качестве временного оператора. Но компания не заинтересована ни в приобретении большей доли, ни в том, чтобы быть постоянным оператором, утверждают источники.

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Чиновники также озвучили идею передать операции польскому НПЗ PKN Orlen, который мог бы сыграть ключевую роль в попытках перенаправить поставки нефтеперерабатывающего завода из России.

PKN Orlen и Shell отказались от комментариев. "Роснефть" и польское правительство не сразу ответили на запросы о комментариях.

Спикер министерства экономики Германии, которое отвечает за энергетику, сказал: "Мы упорно работаем, чтобы найти решение. Мы знаем проблему и работаем над ее решением". Польша настаивает на том, что "Роснефть" должна быть вытеснена из НПЗ в Шведте.

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"Роснефть" пока отказывалась от сотрудничества с Германией для обсуждения продажи 54,17% акций Schwedt или каких-либо других решений, которые могли бы разрешить эту ситуацию. Итальянская Eni владеет оставшимся 8,33% и в прошлом месяце подтвердила, что находится в процессе ее продажи.

"Это непросто решить", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник по Шведту, добавив, что создана рабочая группа для обсуждения перспектив.

"Берлин может взять под контроль Schwedt в "Роснефти" или даже экспроприировать компанию, что он может сделать с помощью недавно обновленного законодательства об энергетической безопасности для облегчения национализации. Экспроприация может спровоцировать ответные шаги со стороны Москвы, и наибольшим страхом в Германии будет то, что Россия сократит поставки природного газа", - пишет Reuters со ссылкой на источники.

ЕС намерен ввести эмбарго на 90% импорта российской нефти до конца года.