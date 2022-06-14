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Германия (6005) национализация (233) нефть (1804) экспроприация (5) Роснефть (31)

Германия рассматривает возможность национализации НПЗ "Роснефти", - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

роснефть

Германия рассматривает возможность национализации нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники Reuters.

Нефтеперерабатывающий завод, не имеющий выхода к морю, является источником 90% топлива в Берлине и получает всю нефть из России через нефтепровод "Дружба".

По данным источников в правительстве, одно из решений, которое рассматривала Германия, состоит в том, чтобы временно передать контроль над операциями нефтеперерабатывающего завода британской нефтяной компании Shell, которой принадлежит 37,5% акций Schwedt.

Как рассказали два собеседника, в том числе один источник в компании, Shell готов выступить в качестве временного оператора. Но компания не заинтересована ни в приобретении большей доли, ни в том, чтобы быть постоянным оператором, утверждают источники.

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Чиновники также озвучили идею передать операции польскому НПЗ PKN Orlen, который мог бы сыграть ключевую роль в попытках перенаправить поставки нефтеперерабатывающего завода из России.

PKN Orlen и Shell отказались от комментариев. "Роснефть" и польское правительство не сразу ответили на запросы о комментариях.

Спикер министерства экономики Германии, которое отвечает за энергетику, сказал: "Мы упорно работаем, чтобы найти решение. Мы знаем проблему и работаем над ее решением". Польша настаивает на том, что "Роснефть" должна быть вытеснена из НПЗ в Шведте.

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"Роснефть" пока отказывалась от сотрудничества с Германией для обсуждения продажи 54,17% акций Schwedt или каких-либо других решений, которые могли бы разрешить эту ситуацию. Итальянская Eni владеет оставшимся 8,33% и в прошлом месяце подтвердила, что находится в процессе ее продажи.

"Это непросто решить", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник по Шведту, добавив, что создана рабочая группа для обсуждения перспектив.

"Берлин может взять под контроль Schwedt в "Роснефти" или даже экспроприировать компанию, что он может сделать с помощью недавно обновленного законодательства об энергетической безопасности для облегчения национализации. Экспроприация может спровоцировать ответные шаги со стороны Москвы, и наибольшим страхом в Германии будет то, что Россия сократит поставки природного газа", - пишет Reuters со ссылкой на источники.

ЕС намерен ввести эмбарго на 90% импорта российской нефти до конца года.
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14.06.2022 16:00 Ответить
Отже потрібно розвивати електромобілі та забути про залежність від їпанутих диктаторів та арабських шейхів!Для Німців одне погано за час правління агентів москви Шредера та Меркель позакривали всі атомні електростанції, якби поспішно цього незробили то зараз були б енергонезалежні від рф.
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14.06.2022 16:07 Ответить
нічого не робили а параша ще минулого року скоротила постачання, тому і ціни пішли в гору,

параша що хоче те і робить а європа хоче морду зберегти х!йлу,

морда х!йла заляпана кров'ю українців, а французи і німці не хочуть цього бачити
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14.06.2022 16:07 Ответить
если бы в ЕС были мозги...можно было бы на месяц отказаться и от газа и от нефти,и рашка сдохля бы за этот месяц,ибо пришлось бы консервировать скважины!+ не стало бы в рашке денег,около 70 млрд долларов
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14.06.2022 16:16 Ответить
Яка ще "Роснафта"? Ви ще "Шелл" назвіть "Мушлею".
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14.06.2022 16:57 Ответить
 
 