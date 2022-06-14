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Німеччина розглядає можливість націоналізації НПЗ "Роснафти", - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

роснефть

Німеччина розглядає можливість націоналізації нафтопереробного заводу "Роснафти" PCK Raffinerie GmbH у місті Шведт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на джерела Reuters.

Нафтопереробний завод, що не має виходу до моря, є джерелом 90% палива в Берліні й отримує всю нафту з Росії через нафтопровід "Дружба". Завод також здійснює поставки до західної Польщі.

За даними джерел видання в уряді, одне з рішень, яке розглядала Німеччина, полягає в тому, щоб тимчасово передати контроль над операціями нафтопереробного заводу британській нафтовій компанії Shell, якій належить 37,5% акцій Schwedt.

Як розповіли двоє співрозмовників, зокрема одне джерело в компанії, Shell готовий виступити тимчасовим оператором. Але компанія не зацікавлена ​​ні в придбанні більшої частки, ні в тому, щоб бути постійним оператором, стверджують джерела.

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Посадовці також озвучили ідею передати операції польському НПЗ PKN Orlen, який міг би зіграти ключову роль у спробах перенаправити поставки нафтопереробного заводу з Росії.

PKN Orlen і Shell відмовилися від коментарів. "Роснафта" і польський уряд не відразу відповіли на запити про коментарі.

Речник міністерства економіки Німеччини, яке відповідає за енергетику, сказав: "Ми наполегливо працюємо, щоб знайти рішення. Ми знаємо проблему і працюємо над її вирішенням". Польща наполягає на тому, що "Роснафта" має бути витіснена з НПЗ у Шведті.

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"Роснафта" поки що відмовлялася від співпраці з Німеччиною для обговорення продажу 54,17% акцій Schwedt або будь-яких інших рішень, які могли б вирішити цю ситуацію. Італійська Eni володіє рештою 8,33% і минулого місяця підтвердила, що наразі у процесі її продажу.

"Це непросто вирішити", - сказав міністр економіки Німеччини Роберт Хабек у понеділок стосовно Шведта, додавши, що створено робочу групу для обговорення перспектив. 

"Берлін має можливість взяти під контроль Schwedt у "Роснафті" або навіть експропріювати компанію, що він може зробити за допомогою нещодавно оновленого законодавства про енергетичну безпеку для полегшення націоналізації. Експропріація може спровокувати відповідні кроки з боку Москви, і найбільшим страхом у Німеччині буде те, що Росія скоротить поставки природного газу", - пише Reuters із посиланням на джерела.

ЄС планує ввести ембарго на 90% імпорту російської нафти до кінця року.
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14.06.2022 16:00 Відповісти
Отже потрібно розвивати електромобілі та забути про залежність від їпанутих диктаторів та арабських шейхів!Для Німців одне погано за час правління агентів москви Шредера та Меркель позакривали всі атомні електростанції, якби поспішно цього незробили то зараз були б енергонезалежні від рф.
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14.06.2022 16:07 Відповісти
нічого не робили а параша ще минулого року скоротила постачання, тому і ціни пішли в гору,

параша що хоче те і робить а європа хоче морду зберегти х!йлу,

морда х!йла заляпана кров'ю українців, а французи і німці не хочуть цього бачити
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14.06.2022 16:07 Відповісти
если бы в ЕС были мозги...можно было бы на месяц отказаться и от газа и от нефти,и рашка сдохля бы за этот месяц,ибо пришлось бы консервировать скважины!+ не стало бы в рашке денег,около 70 млрд долларов
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14.06.2022 16:16 Відповісти
Яка ще "Роснафта"? Ви ще "Шелл" назвіть "Мушлею".
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14.06.2022 16:57 Відповісти
 
 