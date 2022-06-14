Обсудили дальнейшее оборонное взаимодействие, - Зеленский провел переговоры с Трюдо
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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.
В сообщении отмечается: "Провел разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдю. В преддверии важных международных мероприятий скоординировали очередные шаги по противодействию агрессии РФ против Украины. Поблагодарил за лидерство Канады в поддержке нашего государства. Отдельно обсудили дальнейшее оборонное взаимодействие".
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За відсутності суфлера буде му му, бо розум відсутній.
Є тільки жадібність.
Дурень не є в змозі навіть зрозуміти, що він є...
Після трьох укольчиків - вдруге позитивне.
Як народ в коментах писав: це - єдине позитивне, що є у цього притирка.