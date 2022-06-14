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Обсудили дальнейшее оборонное взаимодействие, - Зеленский провел переговоры с Трюдо

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

трюдо,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Провел разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдю. В преддверии важных международных мероприятий скоординировали очередные шаги по противодействию агрессии РФ против Украины. Поблагодарил за лидерство Канады в поддержке нашего государства. Отдельно обсудили дальнейшее оборонное взаимодействие".

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ну хоч не наполягав шкарпетками обмінятись...лайк за то бубі.
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14.06.2022 21:50 Ответить
Ты здесь в гостях, не выделывайся веди себя соответственно
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14.06.2022 22:05 Ответить
Очень бы хотелось посмотреть живую речь Зеленского, а то все с суфлера монологи читает. Народ должен слышать своего героя таким какой он есть, а не в роли
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14.06.2022 22:00 Ответить
Дякую Трудо за витримку. Також за віру в Україну, ЗСУ та українців
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14.06.2022 23:53 Ответить
Інтелект як в управдома з Собачого серця.
За відсутності суфлера буде му му, бо розум відсутній.
Є тільки жадібність.
Дурень не є в змозі навіть зрозуміти, що він є...
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15.06.2022 07:01 Ответить
Це ж порожнє байстрюччя знову, типу, ковідне.
Після трьох укольчиків - вдруге позитивне.

Як народ в коментах писав: це - єдине позитивне, що є у цього притирка.
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15.06.2022 08:28 Ответить
 
 