Обсудили дальнейшее оборонное взаимодействие, - Зеленский провел переговоры с Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Провел разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдю. В преддверии важных международных мероприятий скоординировали очередные шаги по противодействию агрессии РФ против Украины. Поблагодарил за лидерство Канады в поддержке нашего государства. Отдельно обсудили дальнейшее оборонное взаимодействие".

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