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правоохранительные органы (2944) Запорожская область (2243) государственная измена (949) ГБР (2546)

ГБР сообщило о подозрении в госизмене восьми правоохранителям в Запорожье

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дбр

Сотрудники Госбюро расследований заочно сообщили о подозрении восьми правоохранителям из Запорожской области, которые решили "служить" российским захватчикам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГБР сообщает в телеграме.

По данным следствия, один из фигурантов в награду за свое сотрудничество с российской федерацией возглавил так называемую "народную милицию", созданную врагом в Мелитопольском районе.

Установлено, что начальник склонил к сотрудничеству с врагом других своих коллег.

За измену и переход на сторону захватчиков ГБР сообщило о подозрении также двум стражам порядка из Бердянска, которые по собственному желанию пошли на службу в карательные органы на временно захваченных россиянами территориях.

Фигуранты подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса), что предусматривает заключение сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передал информацию о сотрудниках полиции Херсонщины: Заместителя гендиректора больницы подозревают в государственной измене

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Там набагато більше сєпарні мусарської... Херсонську область теж мусара здали без єдиного вистрілу!
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15.06.2022 08:45
+5
в Радивилові керівне кодло "істинно скрепних" вже перевірили, які з Почаєвської Лаври отримують вказівки?
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15.06.2022 08:36
+4
Хтоб сумнівався, реХформа сабакова, наслідки. А скільки ще чекають часу в тилу..
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15.06.2022 08:28
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Хтоб сумнівався, реХформа сабакова, наслідки. А скільки ще чекають часу в тилу..
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15.06.2022 08:28 Ответить
в Радивилові керівне кодло "істинно скрепних" вже перевірили, які з Почаєвської Лаври отримують вказівки?
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15.06.2022 08:36 Ответить
Там набагато більше сєпарні мусарської... Херсонську область теж мусара здали без єдиного вистрілу!
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15.06.2022 08:45 Ответить
Правоохоронці???
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15.06.2022 08:55 Ответить
"Мусара" тут, до чого? Поліція повинна була мінувать мости, будувать укріпрайони, вогневі позиції і відбивать напад у прикордонних районах? Щось від тебе, "Бандерівець", "ВнутріМКАДдям" посмерджує! Я твої коментарі ще вчора читав і у мене підозра ворухнулася А зараз ти вже прямо "гонєвом" кацапським зайнявся - налаштовуєш людей не проти кількох зрадників а проти поліції взагалі !
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15.06.2022 09:47 Ответить
А другу Бакланова Наумову вже оголосили держзраду или еще думают?
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15.06.2022 09:08 Ответить
Да, кстати. Шото подозрительно молчат. УЖЕ начало рассасываться.
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15.06.2022 09:43 Ответить
Не исключено, что скандальный генерал СБУ пытается "купить" себе свободу у представителей сербских "компетентных органов".

При этом "торги" могут носить не только материальный характер. Наумов занимал должность, на которой имел доступ к информации, составляющей государственную тайну. И он вполне может слить эту информацию в обмен на свою свободу

Существует также риск дальнейшего слива этой информации россиянам, ведь министр внутренних дел Республики Сербия, Александар Вулин - пророссийский политик, имеющий тесные связи с Кремлем.



https://www.obozrevatel.com/politics-news/v-serbii-arestovan-eks-general-sbu-sbezhavshij-iz-ukrainyi-nakanune-vtorzheniya-rf-eksklyuziv.htm

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15.06.2022 09:12 Ответить
Ти ба ,як здали території ....ттааааааа як виявили зрадників а до цього,сліпі **** були і плокулатула -теж....нема у нас ніяких органів ...є зрадники і бєніне оманське шоблойобло от вам і не начасі.....тільки людям горе.
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15.06.2022 09:16 Ответить
Ключове - "заочно"!!! Зате клістрони були вилучені реально.
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15.06.2022 09:31 Ответить
А могли бы героями стать, вступив в ряды тайного сопротивления. Хотя... мусора люди ненадежные.
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15.06.2022 09:46 Ответить
Орли Авакова! Отут уся "рехформа"
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15.06.2022 10:07 Ответить
Якщо піймають і посадять,- на зоні будуть "пітухами"
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15.06.2022 10:09 Ответить
 
 