ГБР сообщило о подозрении в госизмене восьми правоохранителям в Запорожье
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Сотрудники Госбюро расследований заочно сообщили о подозрении восьми правоохранителям из Запорожской области, которые решили "служить" российским захватчикам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГБР сообщает в телеграме.
По данным следствия, один из фигурантов в награду за свое сотрудничество с российской федерацией возглавил так называемую "народную милицию", созданную врагом в Мелитопольском районе.
Установлено, что начальник склонил к сотрудничеству с врагом других своих коллег.
За измену и переход на сторону захватчиков ГБР сообщило о подозрении также двум стражам порядка из Бердянска, которые по собственному желанию пошли на службу в карательные органы на временно захваченных россиянами территориях.
Фигуранты подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса), что предусматривает заключение сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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При этом "торги" могут носить не только материальный характер. Наумов занимал должность, на которой имел доступ к информации, составляющей государственную тайну. И он вполне может слить эту информацию в обмен на свою свободу
Существует также риск дальнейшего слива этой информации россиянам, ведь министр внутренних дел Республики Сербия, Александар Вулин - пророссийский политик, имеющий тесные связи с Кремлем.
https://www.obozrevatel.com/politics-news/v-serbii-arestovan-eks-general-sbu-sbezhavshij-iz-ukrainyi-nakanune-vtorzheniya-rf-eksklyuziv.htm