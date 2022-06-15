РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13652 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
956 4
война (46696) Николаевская область (1869) обстрел (20132)

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину, за минувшие сутки ранения получили 19 человек, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,миколаївщина

Российские оккупанты снова обстреляли Николаевскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку из ОВА за сутки в фейсбуке.

"Баштанский район: днем, 14 июня, обстреляна Широковская громада. По предварительной информации пострадавших нет, повреждены жилые дома. Обстрелы преимущественно были вне населенных пунктов. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Повреждены жилые дома.

Николаевский район: вчера, 14 июня, в первой половине дня в результате обстрелов села Лиманы Галицыновской громады отсутствовал свет, вода, связь. Потерпевших нет. После вражеских обстрелов, 14 июня, в 08:00 в Галицыновском лесном хозяйстве загорелся пожар хвойной подстилки. Ночью и утром 15 июня были обстрелы в с. Котлярево Шевченковской громады. В результате утреннего обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения и гаража. Также, 14 июня, обстрелы потерпели с. Шевченково Шевченковской громады и с. Лупарево Галицыновской громады. Информация уточняется.

Вознесенский район: ночью, 15 июня, по Прибужановской громаде нанесены три ракетных удара. По предварительной информации, сработало ПВО. Предварительно в результате обстрелов жертвы и разрушения объектов отсутствуют.

В Первомайском районе день и ночь прошли относительно спокойно", - говорится в сводке ОВА.

При этом глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила Telegram, что "за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 19 человек". Детей среди пострадавших, по ее словам, нет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 280 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 68 пострадавших получили помощь амбулаторно", - сообщила Замазеева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 14 июня на южном направлении уничтожены 70 оккупантов и 60 единиц техники, - ОК "Південь"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и о погоде!
///
в Україні задвохсотився російський військовий пропагандист, полковник сергій постнов.



У російських говноЗМІ з посиланням на заяву Ради ветеранів центрального апарату ОВС пишуть, що постнов загинув у ніч із 13 на 14 червня. Він обіймав посаду начальника групи інформаційного реагування 1-го відділу Департаменту по взаємодії із засобами масової інформації Росгвардії та займався «інформаційним супроводом» військ у гарячих точках.

Спікер голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що постнов знімав пропагандистський контент в Україні від початку повномасштабного вторгнення.
«У складі угруповання V він проривався до Гостомелю, потім брав участь у захопленні низки міст та населених пунктів Харківської та Луганської областей», - написав Братчук.

земля тобі хробаками !!!
показать весь комментарий
15.06.2022 10:29 Ответить
постнов це він такий псевдонім пропагандистській взяв? ))
показать весь комментарий
15.06.2022 10:33 Ответить
Пока Херсон не освободим, рашисты так и будут лупить и убивать
показать весь комментарий
15.06.2022 10:43 Ответить
Поки не накриють вогнем акваторію з кораблями і мости з дамбами. План мінімум
показать весь комментарий
15.06.2022 11:23 Ответить
 
 