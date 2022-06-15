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Великобритания (4255) оружие (9382) ракеты (2715) Уоллес (180)

Британия рассматривает отправку Украине большего количества противокорабельных ракет, - Уоллес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

братчук,гарпун

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна рассматривает возможность отправки Украине еще больше противокорабельных ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По словам министра, поставки управляемых РСЗО, которые Великобритания пообещала Украине, произойдет "неизбежно", и что Британия рассматривает возможность предоставления большего количества оружия.

"Очевидно, что мы изучаем возможность отправки большего количества противокорабельных систем, чем мы уже запланировали, типа Brimstone", - подчеркнул Уоллес.

Министр обороны Британии отметил, что его страна также рассматривает возможность отправки дополнительных противокорабельных ракет Гарпун.

Читайте: Украине нужно оружие дальнего действия, броня и береговая оборона, - глава Пентагона Остин

Ранее Уоллес заявил, что Британия передаст Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км высокоточными ракетами.
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Топ комментарии
+20
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·
14 июн.

Нас часто спрашивают, почему мы называем Шольца **********. Мы называем Шольца **********, потому что Шольц - ********. Надеюсь, мы дали исчерпывающий ответ.
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15.06.2022 17:38
+13
Зброї забагато не буває.Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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15.06.2022 17:33
+12
Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·
9 июн.

Украинская певица Марув (какая она, нахер, «украинская», она российская!) которая отказалась представлять страну на Евровидении и уехала жить и выступать в Россию, сделав там успешную карьеру, прилетела рожать в Киев. ДА ** ВАШУ МАТЬ-ТО!!!!

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15.06.2022 17:33
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Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·
9 июн.

Украинская певица Марув (какая она, нахер, «украинская», она российская!) которая отказалась представлять страну на Евровидении и уехала жить и выступать в Россию, сделав там успешную карьеру, прилетела рожать в Киев. ДА ** ВАШУ МАТЬ-ТО!!!!

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15.06.2022 17:33 Ответить
Тю Овсяніковой можна а Шмарув нізя? *там же наши люді*
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15.06.2022 17:34 Ответить
Какая разніца
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15.06.2022 17:39 Ответить
На чем она прилетела? На метле?
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15.06.2022 18:27 Ответить
На чем прилетела, от того забеременела.
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15.06.2022 18:33 Ответить
Питання, хто її пустив?
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15.06.2022 18:56 Ответить
Зброї забагато не буває.Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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15.06.2022 17:33 Ответить
Речь идёт о 200-250 ракетах☝ Другими словами о возврате контроля в чёрном море❗
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15.06.2022 17:54 Ответить
Тут справа не у кількості (скільки там того Чорноморського флоту?), а у здатності цих ракет вражати судна на великій відстані, а не лише у прибережній зоні.
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15.06.2022 18:20 Ответить
Значить дадуть, це ж британці
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15.06.2022 17:34 Ответить
Так інтегруйте ці ракети Brimstone під наші літаки, дальність збільшиться до 60 км. Якщо їх зараз запускають на Донбассі із саморобних установок похожих на собачі будки, в чому проблема.

8 років сиділи, язиком мололи про ПОТУЖНУ підтримку України. Можна було і Гарпун підвісити під наші сушки давним давно....Це ж не та зброя яка потребують інтеграції з авіонікою.
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15.06.2022 17:34 Ответить
Ти дурак, я тобі це ще раз кажу. Ніякі гарпуни навіть 4 місяці тому нам ніхто не продав би.
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15.06.2022 18:04 Ответить
Brimstone raketi ocen uspesno ispolzujet i teper,vidimo ix potrebnost jest nemalaja.
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15.06.2022 17:36 Ответить
Коли ракети дадуть з рукою 300 км, тоді можна вважати, що вони ставляться серйозно до проблеми. А так, вони вважають, що ми діти, яким бояться давати сірники, щоб ми раптом, не почали палити рашистів на їх території. Схоже наше керівництво вони вважають дітьми, які намагаються розмовляти, як дорослі, але тільки видають це, як актори. І тільки смерті дясятків тисяч дорослих героїв воїнів, їх потроху переконують у зворотному. Ось так, на смертях десятків тисяч, мусить дорослішати хтось, хто ще не доріс. І чи доросте ще до серйозних речей і дій, це питання.
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15.06.2022 17:37 Ответить
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·
14 июн.

Нас часто спрашивают, почему мы называем Шольца **********. Мы называем Шольца **********, потому что Шольц - ********. Надеюсь, мы дали исчерпывающий ответ.
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15.06.2022 17:38 Ответить
Потому, что у немецкого народа есть воля помогать нашему народу, а шольц пихает в ***** мяч, вот поэтому и мастер спорта он по ************
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15.06.2022 18:31 Ответить
А США ПУСТЬ ДАДУТ ХОТЬ С ДЕСЯТОК ПОДВОДНЫХ БЕСПЕЛОТНИКОВ !)
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15.06.2022 17:43 Ответить
а чому попередьо отриманні досі незадієні лежать?
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15.06.2022 17:48 Ответить
рассматривать возможность и поставлять-это разные вещи.
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15.06.2022 17:49 Ответить
Щоб щось надати, спочатку треба визначитись: 1) чи є воно у достатній кількості? 2) які власні потреби для забеспечення безпеки? 3) чи можна збільшити виробництво? та інше. То, певно, ви, прийшовши у супермаркет, набираєте у возика все, що заманеться, не враховуючи можливості свого гаманця.
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15.06.2022 18:37 Ответить
"Ми вивчаємо можливість відправлення більшої кількості протикорабельних систем, ніж ми вже запланували"... Та на фіг нам ваше "планування", спочатку дайте хоч щось, а потім "плануйте та вивчайте можливість" скільки вам влізе.
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15.06.2022 17:51 Ответить
Щоб щось надати, спочатку треба визначитись: 1) чи є воно у достатній кількості? 2) які власні потреби для забеспечення безпеки? 3) чи можна збільшити виробництво? та інше. То, певно, ви, прийшовши у супермаркет, набираєте у возика все, що заманеться, не враховуючи можливості свого гаманця.
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15.06.2022 18:38 Ответить
Лучше громкого анонса, тихая поставка
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15.06.2022 18:11 Ответить
Попередні мабуть або збили, або попав калібр, або промазали...
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15.06.2022 18:49 Ответить
Дякую Королева, Джонсон, Воллес, увесь кабмін і особливо народу UK, ви завжди на стороні добра, добро перемагає
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15.06.2022 18:51 Ответить
Будемо вдячні.
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15.06.2022 18:55 Ответить
Спасибо Великобритании за поддержку,но лучше было бы расмотрение,не против корабельных ракет,а противо ******** бункерных ракет.
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15.06.2022 19:09 Ответить
Єдина країна, яка сказала... і зробила !!!!
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15.06.2022 20:54 Ответить
 
 