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Велика Британія (3665) зброя (5750) ракети (2784) Воллес (212)

Британія розглядає відправку Україні більшої кількості протикорабельних ракет, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

братчук,гарпун

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна розглядає можливість відправлення Україні ще більше протикорабельних ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За словами міністра, постачання керованих РСЗВ, які Велика Британія пообіцяла Україні, відбудеться "неминуче", і що Британія розглядає можливість надання більшої кількості зброї.

"Ми вивчаємо можливість відправлення більшої кількості протикорабельних систем, ніж ми вже запланували, типу Brimstone", - наголосив Воллес.

Міністр зазначив, що його країна також розглядає можливість надсилання додаткових протикорабельних ракет "Гарпун".

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Раніше Воллес заявив, що Британія передасть Україні РСЗВ M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км високоточними ракетами.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·
14 июн.

Нас часто спрашивают, почему мы называем Шольца **********. Мы называем Шольца **********, потому что Шольц - ********. Надеюсь, мы дали исчерпывающий ответ.
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15.06.2022 17:38
+13
Зброї забагато не буває.Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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15.06.2022 17:33
+12
Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·
9 июн.

Украинская певица Марув (какая она, нахер, «украинская», она российская!) которая отказалась представлять страну на Евровидении и уехала жить и выступать в Россию, сделав там успешную карьеру, прилетела рожать в Киев. ДА ** ВАШУ МАТЬ-ТО!!!!

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15.06.2022 17:33
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Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·
9 июн.

Украинская певица Марув (какая она, нахер, «украинская», она российская!) которая отказалась представлять страну на Евровидении и уехала жить и выступать в Россию, сделав там успешную карьеру, прилетела рожать в Киев. ДА ** ВАШУ МАТЬ-ТО!!!!

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15.06.2022 17:33 Відповісти
Тю Овсяніковой можна а Шмарув нізя? *там же наши люді*
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15.06.2022 17:34 Відповісти
Какая разніца
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15.06.2022 17:39 Відповісти
На чем она прилетела? На метле?
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15.06.2022 18:27 Відповісти
На чем прилетела, от того забеременела.
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15.06.2022 18:33 Відповісти
Питання, хто її пустив?
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15.06.2022 18:56 Відповісти
Зброї забагато не буває.Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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15.06.2022 17:33 Відповісти
Речь идёт о 200-250 ракетах☝ Другими словами о возврате контроля в чёрном море❗
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15.06.2022 17:54 Відповісти
Тут справа не у кількості (скільки там того Чорноморського флоту?), а у здатності цих ракет вражати судна на великій відстані, а не лише у прибережній зоні.
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15.06.2022 18:20 Відповісти
Значить дадуть, це ж британці
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15.06.2022 17:34 Відповісти
Так інтегруйте ці ракети Brimstone під наші літаки, дальність збільшиться до 60 км. Якщо їх зараз запускають на Донбассі із саморобних установок похожих на собачі будки, в чому проблема.

8 років сиділи, язиком мололи про ПОТУЖНУ підтримку України. Можна було і Гарпун підвісити під наші сушки давним давно....Це ж не та зброя яка потребують інтеграції з авіонікою.
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15.06.2022 17:34 Відповісти
Ти дурак, я тобі це ще раз кажу. Ніякі гарпуни навіть 4 місяці тому нам ніхто не продав би.
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15.06.2022 18:04 Відповісти
Brimstone raketi ocen uspesno ispolzujet i teper,vidimo ix potrebnost jest nemalaja.
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15.06.2022 17:36 Відповісти
Коли ракети дадуть з рукою 300 км, тоді можна вважати, що вони ставляться серйозно до проблеми. А так, вони вважають, що ми діти, яким бояться давати сірники, щоб ми раптом, не почали палити рашистів на їх території. Схоже наше керівництво вони вважають дітьми, які намагаються розмовляти, як дорослі, але тільки видають це, як актори. І тільки смерті дясятків тисяч дорослих героїв воїнів, їх потроху переконують у зворотному. Ось так, на смертях десятків тисяч, мусить дорослішати хтось, хто ще не доріс. І чи доросте ще до серйозних речей і дій, це питання.
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15.06.2022 17:37 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·
14 июн.

Нас часто спрашивают, почему мы называем Шольца **********. Мы называем Шольца **********, потому что Шольц - ********. Надеюсь, мы дали исчерпывающий ответ.
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15.06.2022 17:38 Відповісти
Потому, что у немецкого народа есть воля помогать нашему народу, а шольц пихает в ***** мяч, вот поэтому и мастер спорта он по ************
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15.06.2022 18:31 Відповісти
А США ПУСТЬ ДАДУТ ХОТЬ С ДЕСЯТОК ПОДВОДНЫХ БЕСПЕЛОТНИКОВ !)
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15.06.2022 17:43 Відповісти
а чому попередьо отриманні досі незадієні лежать?
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15.06.2022 17:48 Відповісти
рассматривать возможность и поставлять-это разные вещи.
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15.06.2022 17:49 Відповісти
Щоб щось надати, спочатку треба визначитись: 1) чи є воно у достатній кількості? 2) які власні потреби для забеспечення безпеки? 3) чи можна збільшити виробництво? та інше. То, певно, ви, прийшовши у супермаркет, набираєте у возика все, що заманеться, не враховуючи можливості свого гаманця.
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15.06.2022 18:37 Відповісти
"Ми вивчаємо можливість відправлення більшої кількості протикорабельних систем, ніж ми вже запланували"... Та на фіг нам ваше "планування", спочатку дайте хоч щось, а потім "плануйте та вивчайте можливість" скільки вам влізе.
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15.06.2022 17:51 Відповісти
Щоб щось надати, спочатку треба визначитись: 1) чи є воно у достатній кількості? 2) які власні потреби для забеспечення безпеки? 3) чи можна збільшити виробництво? та інше. То, певно, ви, прийшовши у супермаркет, набираєте у возика все, що заманеться, не враховуючи можливості свого гаманця.
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15.06.2022 18:38 Відповісти
Лучше громкого анонса, тихая поставка
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15.06.2022 18:11 Відповісти
Попередні мабуть або збили, або попав калібр, або промазали...
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15.06.2022 18:49 Відповісти
Дякую Королева, Джонсон, Воллес, увесь кабмін і особливо народу UK, ви завжди на стороні добра, добро перемагає
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15.06.2022 18:51 Відповісти
Будемо вдячні.
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15.06.2022 18:55 Відповісти
Спасибо Великобритании за поддержку,но лучше было бы расмотрение,не против корабельных ракет,а противо ******** бункерных ракет.
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15.06.2022 19:09 Відповісти
Єдина країна, яка сказала... і зробила !!!!
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15.06.2022 20:54 Відповісти
 
 