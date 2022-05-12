Велика Британія купує по всьому світу для України зброю часів СРСР

Велика Британія закуповує озброєння радянського та російського виробництва, щоб допомогти Україні боротися з російськими загарбниками.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Український мілітарний портал".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна у всьому світі шукає радянську зброю для того, щоб викупити, а потім передати Збройним Силам України.

"Велика частина [Міністерства оборони] та військові аташе по всьому світі шукають", – сказав міністр оборони журналістам під час візиту до Вашингтону 11 травня.

За словами Воллеса, Росія теж шукає подібне озброєння, що може свідчити про її втрати у війні проти України.

"Іноді ми стикаємося з росіянами, які теж, до речі, шукають в деяких країнах запаси, тому що вони у них швидко закінчуються", – зазначив міністр оборони Великої Британії.

За даними Воллеса, запаси озброєння та військової техніки радянського виробництва є у 23 країнах світу.

"Якщо ви справді хочете донести це до українців завтра вранці, щоб вони могли продовжувати боротьбу, знайдіть те, чому вони навчаються, знайдіть те, що їм потрібно", – сказав він.