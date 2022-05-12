УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4852 відвідувача онлайн
Новини Війна
24 946 107

Велика Британія купує по всьому світу для України зброю часів СРСР

війна

Велика Британія закуповує озброєння радянського та російського виробництва, щоб допомогти Україні боротися з російськими загарбниками.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Український мілітарний портал".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна у всьому світі шукає радянську зброю для того, щоб викупити, а потім передати Збройним Силам України.

"Велика частина [Міністерства оборони] та військові аташе по всьому світі шукають", – сказав міністр оборони журналістам під час візиту до Вашингтону 11 травня.

Читайте: Путіна в Україні чекають лише безчестя й поразка, - Воллес

За словами Воллеса, Росія теж шукає подібне озброєння, що може свідчити про її втрати у війні проти України.

"Іноді ми стикаємося з росіянами, які теж, до речі, шукають в деяких країнах запаси, тому що вони у них швидко закінчуються", – зазначив міністр оборони Великої Британії.

За даними Воллеса, запаси озброєння та військової техніки радянського виробництва є у 23 країнах світу.

Дивіться: "Росіяни мають вас боятися. Для мене честь допомагати вам", - британський доброволець Конор Брейсвейт на Харківщині. ВIДЕО

"Якщо ви справді хочете донести це до українців завтра вранці, щоб вони могли продовжувати боротьбу, знайдіть те, чому вони навчаються, знайдіть те, що їм потрібно", – сказав він.

Автор: 

Велика Британія (5794) зброя (7735) допомога (8755) Воллес Бен (219)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+71
А зеленському не соромно ?
Три роки просрав на дороги, які вже розбили.
показати весь коментар
12.05.2022 13:41 Відповісти
+36
Дякуємо, британці!
показати весь коментар
12.05.2022 13:42 Відповісти
+32
Это тебе мозги взорвали. Если бы ты знал, мудель ,как бы они тебе не помешали...А пока пропади.
показати весь коментар
12.05.2022 13:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
надеюсь, британская спецслужба устраивает несчастные случаи для расейских закупщиков оружия... ну тамЮ подскользнулся в гостиничном душе...
показати весь коментар
12.05.2022 15:33 Відповісти
Шо при Петі, шо при Зелі сраного патронного заводу так і не збудували. Тільки ******* вміють красиво і один одному в борщ плювати.
показати весь коментар
12.05.2022 15:43 Відповісти
Ви не праві !!! Петро Порошенко відродив українську армію, запачаткував ракетну програму: стугни, корсари, вільхи, громи, нептуни і тд.тп., але "мудрий нарід якій змучився від війни" вибрав це зелене криворагульне наркоманмське чмо але замість фінасувати ЗСУ, ракетну програму тощо, займолося виключено дорогами для як цапських танків по програмі "велике крадівництво"...
показати весь коментар
24.10.2022 12:05 Відповісти
Більш надійного союзника як Великобританія годі і шукати. Доведено часом і неодноразово.
показати весь коментар
12.05.2022 16:14 Відповісти
Можна запросити Джонсона замість Зечма?
показати весь коментар
12.05.2022 16:57 Відповісти
Одобряю. Лучше это "добро" скупить и дать украинцам чем позволить скупить кацапам.
показати весь коментар
12.05.2022 16:59 Відповісти
это хорошо конечно, ну лучше бы нам искали и давали современное оружие, а не времен куликовской битвы...
показати весь коментар
12.05.2022 20:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 