РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5733 посетителя онлайн
Новости Война
24 946 107

Великобритания покупает по всему миру для Украины оружие времен СССР

війна

Великобритания закупает вооружение советского и российского производства, чтобы помочь Украине бороться с российскими захватчиками.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна во всем мире ищет советское оружие для того, чтобы выкупить, а затем передать Вооруженным Силам Украины.

"Большая часть [Министерства обороны] и военные атташе по всему миру ищут", – сказал министр обороны журналистам во время визита в Вашингтон 11 мая.

Также читайте: Россия после тяжелых потерь выводит силы из Харьковской области для реорганизации, - разведка Британии

По словам Уоллеса, Россия тоже ищет подобное вооружение, что может свидетельствовать о ее потерях в войне против Украины.

"Иногда мы сталкиваемся с россиянами, которые тоже, кстати, ищут в некоторых странах запасы, потому что они у них быстро заканчиваются", – отметил министр обороны Великобритании.

По данным Уоллеса, запасы вооружения и военной техники советского производства есть в 23 странах мира.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Россияне должны вас бояться. Для меня честь помогать вам", - британский доброволец Конор Брейсвейт в Харьковской области. ВИДЕО

"Если вы действительно хотите донести это до украинцев завтра утром, чтобы они могли продолжать борьбу, найдите то, чему они учатся, найдите то, что им нужно", – сказал он.

Великобритания (5136) оружие (10437) помощь (8117) Уоллес Бен (186)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+71
А зеленському не соромно ?
Три роки просрав на дороги, які вже розбили.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:41 Ответить
+36
Дякуємо, британці!
показать весь комментарий
12.05.2022 13:42 Ответить
+32
Это тебе мозги взорвали. Если бы ты знал, мудель ,как бы они тебе не помешали...А пока пропади.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
надеюсь, британская спецслужба устраивает несчастные случаи для расейских закупщиков оружия... ну тамЮ подскользнулся в гостиничном душе...
показать весь комментарий
12.05.2022 15:33 Ответить
Шо при Петі, шо при Зелі сраного патронного заводу так і не збудували. Тільки ******* вміють красиво і один одному в борщ плювати.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:43 Ответить
Ви не праві !!! Петро Порошенко відродив українську армію, запачаткував ракетну програму: стугни, корсари, вільхи, громи, нептуни і тд.тп., але "мудрий нарід якій змучився від війни" вибрав це зелене криворагульне наркоманмське чмо але замість фінасувати ЗСУ, ракетну програму тощо, займолося виключено дорогами для як цапських танків по програмі "велике крадівництво"...
показать весь комментарий
24.10.2022 12:05 Ответить
Більш надійного союзника як Великобританія годі і шукати. Доведено часом і неодноразово.
показать весь комментарий
12.05.2022 16:14 Ответить
Можна запросити Джонсона замість Зечма?
показать весь комментарий
12.05.2022 16:57 Ответить
Одобряю. Лучше это "добро" скупить и дать украинцам чем позволить скупить кацапам.
показать весь комментарий
12.05.2022 16:59 Ответить
это хорошо конечно, ну лучше бы нам искали и давали современное оружие, а не времен куликовской битвы...
показать весь комментарий
12.05.2022 20:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 