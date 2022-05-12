Великобритания покупает по всему миру для Украины оружие времен СССР

Великобритания закупает вооружение советского и российского производства, чтобы помочь Украине бороться с российскими захватчиками.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна во всем мире ищет советское оружие для того, чтобы выкупить, а затем передать Вооруженным Силам Украины.

"Большая часть [Министерства обороны] и военные атташе по всему миру ищут", – сказал министр обороны журналистам во время визита в Вашингтон 11 мая.

Также читайте: Россия после тяжелых потерь выводит силы из Харьковской области для реорганизации, - разведка Британии

По словам Уоллеса, Россия тоже ищет подобное вооружение, что может свидетельствовать о ее потерях в войне против Украины.

"Иногда мы сталкиваемся с россиянами, которые тоже, кстати, ищут в некоторых странах запасы, потому что они у них быстро заканчиваются", – отметил министр обороны Великобритании.

По данным Уоллеса, запасы вооружения и военной техники советского производства есть в 23 странах мира.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Россияне должны вас бояться. Для меня честь помогать вам", - британский доброволец Конор Брейсвейт в Харьковской области. ВИДЕО

"Если вы действительно хотите донести это до украинцев завтра утром, чтобы они могли продолжать борьбу, найдите то, чему они учатся, найдите то, что им нужно", – сказал он.